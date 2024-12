Chiều ngày 1/12, trong sự kiện mới nhất, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi được thông báo trở thành đại sứ thương hiệu độc quyền của 1 bệnh viện thẩm mỹ. Đồng thời, nàng Hậu đã chính thức công khai việc đặt túi ngực, mài gồ mũi, cắt mí và mở góc mắt trong.

"Sau khi đăng quang, Ý Nhi đã nhận được rất nhiều những lời khen ngợi về sự thay đổi trong nhan sắc của mình, tại buổi họp báo ngày hôm nay Ý Nhi xin phép chia sẻ rằng đó là nhờ vào bàn tay tài hoa của bác sĩ...", Hoa hậu Ý Nhi phát biểu tại sự kiện quan trọng. Lời bộc bạch của người đẹp sinh năm 2002 nhanh chóng nhận về ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Hoa hậu Ý Nhi diện đầm xẻ tà cúp ngực thướt tha khoe vòng 1 đẫy đà trong event công bố vai trò mới. Người đẹp chia sẻ, việc PTTM giúp cô tự tin hơn khi tham dự Miss World 2025 vào năm sau.

Theo đó, Ý Nhi đã thực hiện các gói can thiệp thẩm mỹ từ tháng 9/2023, tức cách đây hơn 1 năm - thời gian cô nàng còn đang ở ẩn vì phát ngôn vạ miệng. Do đó, việc chỉnh sửa nhan sắc của Ý Nhi hầu như vô cùng kín đáo, mãi đến tháng 6 năm nay khi trở lại từ Úc, nghi vấn người đẹp PTTM vòng 1 mới rộ lên do nhìn thấy sự chênh lệch rõ ràng về kích thước. Còn lại những đặc điểm khác khuôn mặt của cô hầu như không quá khác biệt cho đến khi Ý Nhi công khai. Đến lúc tiếp nhận thông tin này công chúng mới bộc lộ sự tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên đã không còn của cô Hoa hậu.

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi có vòng 1 "khiêm tốn", mắt mí lót và gồ mũi thấy rõ khi nhìn từ góc nghiêng. Dẫu vậy những đặc điểm này lại không phải những "khuyết điểm" trong mắt netizen, ngược lại dân tình cho rằng đấy chính là nét đẹp riêng của Ý Nhi.

Hiện tại, nhan sắc của Ý Nhi đã thiên về hướng sắc sảo và quyến rũ hơn. Những điểm khiến nàng Hậu thiếu tự tin đã được cải thiện 1 cách tự nhiên, thậm chí không nói nhiều người còn khó lòng nhận biết.

Trước thông tin Ý Nhi là nàng Hậu tiếp theo của nhà Sen Vàng từng động chạm dao kéo, netizen chia làm 2 nửa đối lập nhưng phần lớn ý kiến vẫn thiêng về phía không ủng hộ việc thay đổi nét đẹp vốn có, chỉ số ít ủng hộ việc Ý Nhi tiếp tục hoàn thiện vẻ ngoài của mình:

"Đang đẹp tự nhiên có nét riêng lại đi sửa" , "Mình thích nét đẹp tự nhiên lúc đăng quang", "Mũi em ấy đâu có thấp, mũi đẹp rồi mà", "Ê mà làm tự nhiên ghê không biết luôn á", "Hoa hậu bây giờ toàn chỉnh sửa, chẳng còn ý nghĩa gì nữa", "Nhưng mà sửa xong đẹp hơn nha, chưa thi nhưng nhìn rất có hào quang"...