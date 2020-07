"Công chúa YG" như Jennie: Thảnh thơi đi chơi cũng diện nguyên cây hàng hiệu với giá trị "khủng" gây choáng

Vừa comeback với ca khúc How You Like That, cô nàng Jennie của Black Pink đã dính "phốt" lười biếng với khoảnh khắc nhảy hời hợt trên sân khấu. Ngoài ra, lùm xùm tố cô từng bạo lực với bạn học khi xưa cũng bị "đào" lại.



Dẫu vậy dường như những scandal trên không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Jennie. Mới đây cô vẫn thảnh thơi lên đồ điệu đà đi chơi. Nhìn Jennie ăn vận đơn giản, xinh yêu là thế nhưng đến khi "bóc" giá trị trang phục thì hẳn khối người phải choáng váng.

Trong hình ảnh mới đăng tải, Jennie ăn diện điệu đà nữ tính khi đi chơi. Cô diện mẫu váy dáng dài mix cùng giày thể thao và mang túi hộp.

Khác với hình ảnh sexy năng động thường thấy, lần này Jennie chuyển sang style kín đáo nữ tính với mẫu váy dài thướt tha. Cô dường như cũng không làm tóc hay trang điểm quá cầu kỳ.

Nhìn Jennie ăn vận đơn giản hẳn khối người sẽ bất ngờ khi biết bộ cánh mà cô diện có tổng giá trị lên tới gần 4.400 USD ~ 100 triệu đồng, bao gồm váy và túi của nhà mốt Alaia, giày adidas. Quả là công chúa YG như Jennie, lên đồ đi chơi sương sương cũng cả trăm triệu đồng.

Trong đời sống thường ngày, Jennie cũng thường xuyên diện những món đồ có giá trị đắt đỏ. Chẳng hạn như cách đây không lâu, chiếc nhẫn mà cô diện trông như đồ chơi trẻ em nhưng có giá gần 115 triệu.

Thêm 1 bộ cánh đơn giản của Jennie mà cũng có tổng giá trị tới 125 triệu đồng, trong đó đắt đỏ nhất là mẫu túi Chanel hơn 100 triệu.