Gia nhập làng giải trí với hình tượng "công chúa Vpop" ngọt ngào, AMEE nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng nhờ chất giọng trong trẻo và ngoại hình xinh như búp bê. Điều thú vị là, trái ngược với vẻ ngoài mong manh, nữ tính, AMEE lại nổi tiếng với biểu cảm "lạnh như băng" mỗi khi bước lên thảm đỏ hay tham dự sự kiện. Gương mặt ít cười, ánh mắt sắc lạnh cùng thần thái điềm tĩnh từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thế nhưng chính vẻ lạnh lùng ấy lại vô tình trở thành "thương hiệu", giúp mỗi tạo hình của cô thêm phần được chú ý.

AMEE cứ đi sự kiện là mặt lại "lạnh tanh". Nguồn: Đi Soi Sao Đi, Mochi

Ngoài những lời khen ngợi về âm nhạc và nhan sắc, AMEE còn được đánh giá là một trong những sao nữ trẻ có gu mặc đa dạng, liên tục làm mới hình ảnh mà vẫn giữ được khí chất riêng.

Ở một sự kiện gần đây, AMEE xuất hiện trong set váy thiết kế trắng kem từ nhà HUONG Bouqtique với phần áo cổ yếm xẻ sâu kết hợp chân váy ngắn đồng chất liệu. Chất liệu taffeta bắt sáng nhẹ mang lại cảm giác sang trọng, trong khi hàng cúc bọc chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn tinh tế. Kiểu tóc xoăn lọn nhỏ cùng bộ trang sức vàng tối giản giúp tổng thể vừa mềm mại vừa trưởng thành hơn so với hình ảnh "em bé Vpop" quen thuộc.

Nơi mua: HUONG Boutique

Một trong những tạo hình được yêu thích nhất của AMEE là set váy trắng với áo corset ôm eo kết hợp chân váy phồng bubble của local brand LSOUL. Thiết kế khoe trọn bờ vai, vòng eo nhỏ và đôi chân thon, trong khi tất xuyên cùng giày cao gót đồng màu khiến tổng thể giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích hiện đại. Dù diện outfit khá cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn tiết chế phụ kiện, chỉ nhấn bằng vòng cổ ngọc trai nhiều lớp để giữ sự thanh lịch.

Nơi mua: LSOUL

Vẫn với sắc trắng, AMEE diện váy quây dáng ngắn với phần chân váy được thiết kế xòe nhẹ hai bên mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính nhưng không quá "bánh bèo". Cô nàng chỉ kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen để tạo điểm nhấn tương phản, chứng minh rằng không cần quá nhiều phụ kiện hay chi tiết cầu kỳ, một thiết kế có phom đẹp cũng đủ giúp người mặc tỏa sáng.

Nơi mua: LANE JT

Rời khỏi bảng màu pastel quen thuộc, AMEE gây ấn tượng với chiếc mini dress đỏ mang đậm hơi thở Á Đông từ nhà Hymaison x Viery. Thiết kế ôm sát cơ thể kết hợp chi tiết peplum tạo hiệu ứng tôn eo, trong khi chất liệu bóng nhẹ kèm họa tiết chìm giúp bộ váy trở nên nổi bật dưới ánh đèn. Nữ ca sĩ phối cùng giày platform đen và túi xách đồng màu, tạo sự cân bằng để tổng thể không bị quá rực rỡ.

Nơi mua: Hymaison x Viery

Không chỉ đóng khung trong những bộ váy nữ tính, AMEE còn khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển sang phong cách streetwear. Chiếc áo thun đen ôm sát phối cùng quần cargo oversized rằn ri tạo nên tổng thể đối lập thú vị giữa sự gợi cảm và phóng khoáng. Mũ lưỡi trai, sneaker đế dày, dây chuyền chunky cùng chiếc túi Louis Vuitton giúp bộ đồ thêm phần cá tính mà không bị rối mắt.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần



