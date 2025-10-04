“Công chúa Samsung" gây chú ý tại fashion week, netizen sốc vì giống y bà ngoại quyền lực

Trong Kpop, những idol có xuất thân chaebol hay con nhà tài phiệt luôn là tâm điểm chú ý, bởi họ không chỉ bước chân vào showbiz với ngoại hình nổi bật mà còn gắn liền với gia thế quyền lực. Annie Moon – thành viên nhóm nhạc Allday Project chính là một ví dụ điển hình. Nữ idol sinh năm 2002 vốn được biết đến rộng rãi với xuất thân là thế hệ thứ 4 của gia tộc tài phiệt Samsung. Chính bệ phóng gia thế cùng thần thái sang chảnh đã giúp Annie sớm trở thành gương mặt được giới mộ điệu để mắt. Mới đây, "công chúa Samsung" đã nhanh chóng có màn chào sân tại Tuần lễ thời trang danh giá dù chỉ mới debut chưa được 1 năm.

Annie Moon xuất hiện tại show diễn Balmain.

Dù là lần đầu tham dự fashion week nhưng "tiểu thư Samsung" vẫn gây ấn tượng với phong cách thời thượng và khí chất sang chảnh. Nữ idol diện mẫu váy ngắn phối sơ mi, điểm xuyết chi tiết ánh đỏ và đường viền ánh vàng nổi bật tạo thành họa tiết kẻ, dưới ánh đèn thêm phần bắt sáng, lạ mắt. Phần cổ áo giúp tổng thể trở nên cân bằng, vừa cổ điển vừa hiện đại.

Annie khéo léo kết hợp cùng boots da cao ngang gối để làm nổi bật thêm vóc dáng chuẩn chỉnh cùng đôi chân thon dài. Tóc được chải cao gọn gàng, kết hợp với lối makeup sắc sảo, nhấn vào đôi mắt sâu, mang đến hình ảnh quyền lực nhưng không kém phần thanh lịch của ngôi sao trẻ. Gương mặt đậm chất high fashion cùng thần thái cuốn hút giúp Annie hoàn thiện tạo hình một cách vừa vặn, chỉn chu.

Đáng chú ý, giao diện của nữ idol như sao y bà ngoại - bà Lee Myung Hee - Chủ tịch Shinsegae, tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị Emart và trung tâm thương mại tỷ đô cùng tên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Nữ idol thừa hưởng rõ rệt đường nét khuôn mặt hài hòa, ánh mắt sắc, lông mày xếch nhẹ cùng vẻ ngoài điềm tĩnh, sang trọng từ bà ngoại. Trong những cận mặt, sự tương đồng này càng khiến nhiều người choáng ngợp, khi Annie như một phiên bản thời trẻ của bà.

Annie Moon sở hữu gương mặt y hệt bà ngoại.

Netizen Hàn đồng loạt choáng với ảnh cận mặt của Annie, cho rằng cô quá giống bà ngoại quyền lực.

Annie Moon gây chú ý ngay từ những ngày đầu ra mắt với khí chất high fashion, gương mặt và vóc dáng được ví như model. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1m68, mái tóc đen suôn dài và gương mặt toát lên nét lạnh lùng cá tính. Đặc biệt, danh xưng “công chúa Samsung” càng giúp nữ idol trở thành tâm điểm giữa dàn tân binh Kpop. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Annie còn là gương mặt tân binh triển vọng trong làng thời trang. Tại Paris Fashion Week năm nay, cô cũng xuất hiện tại các show đình đám như Saint Laurent, Versace và Rick Owens.