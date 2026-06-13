Công chúa Kpop nhận 2 từ sau ồn ào chảnh chọe

Ở thời điểm hiện tại, Jang Wonyoung được xem là một trong những nữ idol thế hệ mới có sức ảnh hưởng hàng đầu Kpop. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, giá trị truyền thông cao giú thành viên IVE luôn được săn đón mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2004 tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay với outfit đời thường khá đơn giản, thậm chí che kín gương mặt nhưng vẫn nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay màn khoe visual trực diện, Jang Wonyoung vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng phong thái tự tin. Khoảnh khắc biến sân bay thành sàn diễn thời trang riêng của cô nàng khiến netizen dành tặng 2 từ: "Đẹp quá!".

Jang Wonyoung mặc đơn giản vẫn sang ngút ngàn. (Nguồn: TikTok)

Jang Wonyoung xuất hiện tại sân bay với một set đồ vô cùng đơn giản phối cùng túi Miu Miu Aventure. Nữ idol diện 1 mẫu áo dáng dài layer hai lớp màu nâu ghi, với những đường cut-out cá tính kết hợp cùng quần mini short ôm sát, tạo nên tổng thể vừa thoải mái, năng động nhưng vẫn giữ được nét thời thượng.

Thiết kế áo ôm nhẹ cơ thể khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong thanh thoát của mỹ nhân Kpop. Dù che kín gương mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, Jang Wonyoung vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ vóc dáng nổi bật cùng thần thái sang chảnh. Đôi chân dài miên man cùng bờ vai thanh mảnh, dáng đi thẳng lưng giúp giao diện của nữ idol thêm phần cuốn hút.

Đôi chân thon dài, vóc dáng mảnh mai của nữ idol càng thêm nổi bật với set đồ ôm sát tối giản. (Ảnh: Instagram)

Làn da trắng sáng, mịn màng như phủ một lớp filter tự nhiên càng giúp nữ idol nổi bật giữa đám đông. Mái tóc dài buông xõa cũng trở thành điểm nhấn giúp tổng thể thêm phần nữ tính và cuốn hút. Từng lọn tóc nâu đen mềm mại, óng mượt ôm lấy gương mặt thanh tú, hoàn thiện vẻ ngoài vừa sang chảnh vừa ngọt ngào của "công chúa Kpop".

Mái tóc dài, óng ả của Jang Wonyoung. (Ảnh: Instagram)

Netizen dành nhiều lời khen cho body thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể đẹp của Jang Wonyoung. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng mỹ nhân Kpop càng đơn giản càng đẹp.

Đáng chú ý, đây cũng là lần xuất hiện ở sân bay đầu tiên sau những tranh cãi về thái độ chảnh chọe, bất lịch sự của Jang Wonyoung được lan truyền trên MXH. Khoảnh khắc nữ idol không chịu tháo khẩu trang khiến nhân viên sân bay khó kiểm tra kết hợp cùng hành động giật lại hộ chiếu bằng 1 tay hút hơn 21 triệu lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Thái độ gây tranh cãi của "công chúa Kpop" tại sân bay. (Nguồn: X)

Jang Wonyoung được xem là một trong những nữ idol có phong cách thời trang sân bay được chú ý nhất Kpop hiện nay. Điểm đặc biệt trong những lần xuất hiện của cô chính là khả năng biến những bộ trang phục đời thường, tối giản trở nên ấn tượng hơn nhờ thần thái ngôi sao cùng vóc dáng nổi bật. Nữ idol thường ưu tiên những món đồ cơ bản như sơ mi, crop top quần jeans, chân váy ngắn hay những set đồ ôm sát mang gam màu trung tính, dễ ứng dụng nhưng vẫn tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng. Nhờ chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể được ví như người mẫu, Jang Wonyoung luôn khiến các outfit sân bay đơn giản trở thành tâm điểm bàn luận.