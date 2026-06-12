Thử kiểu ủ tóc ngược đang gây sốt, mái tóc của tôi như "lột xác" sau 3 tháng

Là một beauty blogger thường xuyên thử nghiệm các mẹo làm đẹp trên mạng xã hội, Mỹ Mỹ luôn thích khám phá những phương pháp chăm sóc tóc mới. Từ các loại dầu gội thảo dược, dầu dưỡng tóc cho đến những công thức ủ tóc tự chế, cô gần như đã thử qua tất cả. Thế nhưng, ít ai biết rằng trước đây Mỹ Mỹ từng rất tự ti vì mái tóc khô xơ, dễ rối và đặc biệt là luôn xù tung mỗi khi thời tiết nồm ẩm.

"Tóc mình vốn dày nhưng lại rất khô. Mỗi lần chụp ảnh ngoài trời hoặc quay video cận mặt, phần tóc con và đuôi tóc cứ dựng lên lởm chởm. Dù đã dùng dầu xả và kem ủ thường xuyên nhưng hiệu quả không kéo dài được bao lâu", Mỹ Mỹ chia sẻ.

Cho đến một ngày, cô tình cờ đọc được một phương pháp chăm sóc tóc đang rất phổ biến trên các nền tảng làm đẹp Trung Quốc: ủ tóc trước khi gội, hay còn được gọi là "ủ tóc ngược". Ban đầu, cô khá nghi ngờ bởi từ trước đến nay hầu hết mọi người đều quen với việc gội đầu trước rồi mới dùng kem ủ. Tuy nhiên, vì tò mò nên Mỹ Mỹ quyết định thử áp dụng trong vòng 3 tháng.

1. Bước đầu tiên: Ủ tóc khi tóc còn khô

Điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp này nằm ở việc sử dụng kem ủ trước khi gội đầu. Mỗi tuần 1-2 lần, Mỹ Mỹ chải tóc thật suôn rồi thoa một lượng kem ủ khá dày lên phần thân và đuôi tóc khi tóc vẫn còn khô hoàn toàn. Sau đó, cô búi tóc gọn lại và để nguyên trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng. "Mình từng nghĩ kem ủ chỉ phát huy tác dụng khi tóc ướt. Nhưng hóa ra khi thoa trên tóc khô, tóc có nhiều thời gian hấp thụ dưỡng chất hơn", cô cho biết. Những hôm có nhiều thời gian, Mỹ Mỹ còn đội thêm mũ ủ tóc để tăng hiệu quả dưỡng ẩm.

2. Gội đầu đúng cách để da đầu được làm sạch

Sau thời gian ủ tóc, Mỹ Mỹ tiến hành gội đầu như bình thường. Một nguyên tắc mà cô luôn tuân thủ là không dùng nước quá nóng. Thay vào đó, cô chọn nước ấm vừa phải, gần bằng nhiệt độ cơ thể để tránh làm mất độ ẩm tự nhiên của tóc. Ngoài ra, cô thường gội hai lần để đảm bảo da đầu được làm sạch hoàn toàn. Theo Mỹ Mỹ, nhiều người chỉ tập trung dưỡng tóc mà quên rằng một da đầu khỏe mạnh mới là nền tảng cho mái tóc đẹp. Cô cũng ưu tiên những loại dầu gội có khả năng làm sạch tốt thay vì các sản phẩm quá nhiều silicone hoặc chất dưỡng khiến tóc nhanh bết.

3. Kem ủ vẫn chưa phải bước cuối cùng

Sau khi gội sạch tóc, Mỹ Mỹ tiếp tục sử dụng thêm một lớp kem ủ hoặc dầu xả. Nghe có vẻ cầu kỳ nhưng đây lại là bí quyết mà cô đánh giá cao nhất trong toàn bộ quy trình. "Ủ tóc trước khi gội giúp phục hồi sâu bên trong sợi tóc, còn lớp kem ủ sau khi gội giống như bước khóa ẩm để tóc mềm mượt hơn", cô giải thích. Cô thường để kem ủ trên tóc khoảng 5 phút trước khi xả sạch.

4. Bí quyết giúp tóc mềm như lụa: Dầu dưỡng tóc

Nếu phải chọn một sản phẩm không thể thiếu, Mỹ Mỹ cho biết đó chắc chắn là dầu dưỡng tóc. Ngay sau bước kem ủ, cô thoa thêm một lượng dầu dưỡng lên phần thân và ngọn tóc. Thay vì chọn các loại dầu quá nhẹ, cô ưu tiên những sản phẩm có kết cấu đặc hơn để tăng khả năng dưỡng ẩm. Theo cô, đây chính là bước giúp tóc giữ được độ mềm mượt lâu hơn, đồng thời hạn chế tình trạng xù rối khi gặp thời tiết nóng ẩm.

5. Sấy tóc đúng cách cũng quan trọng không kém

Trước đây, Mỹ Mỹ thường để tóc khô tự nhiên vì nghĩ rằng như vậy sẽ ít hư tổn hơn. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, cô nhận ra việc để tóc ẩm quá lâu cũng có thể khiến tóc yếu và dễ gãy rụng. Sau khi gội đầu, cô dùng khăn mềm thấm nhẹ nước thay vì vò mạnh tóc. Tiếp đó, cô thoa dầu dưỡng rồi sấy tóc ở mức nhiệt vừa phải. "Mình tuyệt đối không dùng nhiệt độ cao nhất. Tóc khô nhanh thật nhưng lại dễ mất nước và trở nên khô xơ hơn", cô chia sẻ.

Kết quả sau 3 tháng khiến cô bất ngờ

Sau khoảng 3 tháng kiên trì thực hiện, Mỹ Mỹ nhận thấy mái tóc thay đổi rõ rệt. Phần đuôi tóc vốn khô ráp trở nên mềm mại hơn, tóc bóng khỏe tự nhiên và ít bị xù ngay cả trong những ngày độ ẩm cao. Điều khiến cô hài lòng nhất là tóc vào nếp dễ hơn, nhìn có sức sống hơn khi lên hình mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy tạo kiểu hay các sản phẩm tạo bóng. "Mình không nghĩ chỉ thay đổi cách dùng kem ủ tóc lại mang đến sự khác biệt lớn đến vậy. Tóc không phải đẹp lên chỉ sau một đêm, nhưng nếu kiên trì trong vài tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi rất rõ", Mỹ Mỹ nói.

Dưới đây là 1 số loại ủ tóc chất lượng bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu Xả Ủ Thảo Dược Tóc Mây Làm Mượt Phục Hồi Tóc Hư Tổn Ngừa Rụng Tóc Cỏ Mềm

Nơi mua: Cỏ Mềm

Kem Ủ Tóc TRESemmé Bond Repair Peptidebond+ 180ml Cho Tóc Hư Tổn Do Tạo Kiểu Giúp Ngăn Gãy Rụng

Nơi mua: TRESemmé

Kem ủ Bảo Vệ Tóc Trước Tia UV Dove Ferulic+ Repair & Glow 300ML

Nơi mua: Dove

Hiện tại, phương pháp ủ tóc ngược vẫn là bí quyết chăm sóc tóc được cô duy trì đều đặn mỗi tuần. Với những ai đang gặp tình trạng tóc khô xơ, xù rối hoặc thiếu sức sống, đây có thể là một mẹo đơn giản đáng để thử trong mùa hè này.