Công chúa “chảnh nhất” Kpop cân đồ hiệu đẹp hơn người mẫu, từng mặc áo mưa cũng viral

Ngay từ những ngày đầu ra mắt cùng f(x), Krystal đã nhanh chóng ghi tên mình vào hàng ngũ “nữ thần Kpop” nhờ gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật. Nét đẹp vừa lạnh lùng vừa cuốn hút ấy khiến mỹ nhân sinh năm 1994 trở thành nàng thơ của nhiều nhiều thương hiệu lớn, được ví von với cụm từ "công chúa băng giá". Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bộ cánh lộng lẫy khi dự sự kiện, Krystal còn khiến dân tình trầm trồ khi biến cả những item bình thường thành khoảnh khắc huyền thoại chỉ nhờ khí chất sang chảnh của mình. Thậm chí có lần, nữ idol chỉ cần diện áo mưa cũng "gây bão” mạng xã hội, chứng minh đẳng cấp visual và phong thái không phải ai cũng có được.

Những hình ảnh Krystal tham dự show diễn của Tod's được đào lại và được khen khí chất còn hơn cả model. (Nguồn: rim_163)

Krystal xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm ngắn không tay phối màu độc đáo, sặc sỡ. Mỹ nhân Kpop mix cùng túi xách cam rực rỡ và đôi sandal cao gót nâu, tạo điểm nhấn cá tính nhưng vẫn tinh tế. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh cùng lối trang điểm nhấn vào màu son đậm càng tôn trọn vẻ đẹp lạnh lùng, thần thái kiêu sa, giúp cô "ăn trọn" mọi ống kính.

Dù show diễn này đã diễn ra 8 năm trước nhưng khả năng cân đồ của Krystal vẫn khiến dân tình phải trầm trồ.

Thêm 1 khoảnh khắc bùng nổ visual khi Krystal tham dự show diễn của Coach trong bộ váy đen ôm dáng, điểm nhấn là phần ren tinh tế ở vai và ngực, tạo nét gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Thiết kế váy ngắn kết hợp cùng đôi boots cao cổ da đen càng tôn lên đôi chân thon dài và phong thái thời thượng của Krystal. Mái tóc suôn mượt để xõa tự nhiên, makeup nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, đôi môi đỏ trầm nổi bật giữa khung cảnh mưa tuyết.

Vẻ đẹp đậm chất tiểu thư tài phiệt của Krystal tại show diễn Coach.

Năm ngoái, Krystal cũng khiến giới mộ điệu không khỏi ấn tượng với 2 lần xuất hiện trong show diễn của Ralph Lauren cùng tạo hình đẹp tựa nữ thần. Vóc dáng quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô vẫn tỏa sáng với những thiết kế ôm sát, dễ lộ khuyết điểm. Kiểu tóc xõa uốn xoăn sóng, layout makeup tông cam nude càng tô điểm cho khí chất "băng giá", sang chảnh của nàng đại sứ.

Krystal hút mọi ống kính truyền thông với mỗi tạo hình tại show Ralph Lauren.

Krystal mặc những mẫu váy khoe triệt để vóc dáng của Ralph Lauren không thua kém gì model.

Ngay cả những khoảnh khắc đời thường ra sân bay, dù diện toàn những outfit casual, đơn giản nhưng Krystal vẫn ghi điểm với thần thái ngút ngàn.