“Công chúa Bắc Kinh” chạm mốc 80kg sau sinh, giảm 25kg không cần tập thể dục khắc nghiệt

Bộ phim Anh ấy vì sao vẫn độc thân đang tạo nên cơn sốt không nhỏ, không chỉ bởi sự trở lại đầy sức hút của Hoắc Kiến Hoa mà còn nhờ khí chất sang trọng, thần thái và vóc dáng "vừa vặn hoàn hảo" của nữ chính Chu Châu. Ở tuổi 41, mỹ nhân được mệnh danh là "công chúa Bắc Kinh" vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp chín muồi, quý phái thứ không chỉ đến từ nhan sắc bẩm sinh mà còn là kết quả của kỷ luật và lối sống khoa học.

Ít ai biết rằng, sau khi sinh con, Chu Châu từng tăng cân lên tới 80kg. Thế nhưng thay vì ép bản thân ăn kiêng cực đoan hay lao vào tập luyện cường độ cao, cô đã giảm thành công 25kg bằng phương pháp bền vững, không hành hạ cơ thể.

Ảnh: Vogue China

Ưu tiên phục hồi trước khi giảm cân: Bí quyết đầu tiên của Chu Châu

Chu Châu chia sẻ, sau sinh, mục tiêu đầu tiên của cô không phải là "ốm thật nhanh" mà là đưa cơ thể về trạng thái có thể giảm cân an toàn. Cô bắt đầu từ việc phục hồi sàn chậu và cơ bụng thẳng những nhóm cơ dễ tổn thương sau thai kỳ.

Thay vì gập bụng hay plank dễ khiến bụng bị tách cơ nghiêm trọng hơn, Chu Châu áp dụng thở bụng (abdominal breathing) để kích hoạt lại vùng core. Mỗi lần tập 3 hiệp, mỗi hiệp 30 nhịp thở. Theo cô, phục hồi không phải là lười biếng, mà là xây nền móng để cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh và hạn chế tăng cân trở lại về sau.

Tránh xa 4 "bẫy giảm cân" khiến nhiều mẹ bỉm thất bại

Với Chu Châu, giảm cân sau sinh không phải cuộc đua xem ai gầy nhanh hơn, mà là ai giữ được lâu hơn. Cô tuyệt đối tránh 4 sai lầm phổ biến:

- Không tập các bài tạo áp lực lớn lên ổ bụng quá sớm

- Không nhịn ăn khi đang cho con bú

- Không chạy theo kiểu giảm cân "đổ mồ hôi là gầy"

- Không ám ảnh con số trên cân nặng

Thay vào đó, cô tập trung vào tinh thần, độ ổn định của cơ thể và sự thay đổi vóc dáng. "Giảm cân thành công không phải là gầy một thời gian, mà là gầy cả đời," nữ diễn viên chia sẻ.

Ảnh: Vogue China

Không đếm calo khắt khe, trung thành với chế độ ăn Địa Trung Hải

Chu Châu không ép mình tính từng calo nhưng tuân thủ nguyên tắc: ăn đủ chất, năng lượng giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn cho con bú, cô đảm bảo ăn đủ để cơ thể không suy nhược. Khi ngừng cho con bú, lượng calo mới được kiểm soát nhẹ, dao động khoảng 1.000–1.200 kcal/ngày.

Cô lựa chọn chế độ ăn Địa Trung Hải:

Bữa sáng: sữa chua, trứng, các loại hạt để kích hoạt trao đổi chất

Bữa trưa: tinh bột tốt, cá, rau xanh

Bữa xế: hạt hoặc bơ để tránh ăn quá đà

Bữa tối: ưu tiên protein, hạn chế tinh bột để cơ thể tập trung phục hồi, không tích mỡ

Giảm cân chậm nhưng chắc, đó là chiến lược của Chu Châu.

Ảnh: IGNV

Không cần tập nặng, chỉ cần tập đúng giai đoạn

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Chu Châu không hề lao vào tập thể dục cường độ cao ngay từ đầu. Cô chia quá trình vận động thành từng giai đoạn:

0–3 tháng sau sinh: thở bụng, Kegel, đi bộ nhẹ

3–6 tháng: thêm hip thrust, máy elliptical, chạy bộ nhẹ, mỗi ngày khoảng 30 phút

Sau 6 tháng: mới bắt đầu HIIT, burpee và tập tạ, 3–4 buổi/tuần

Theo Chu Châu, tập luyện cũng giống như xây nhà, phải làm từng tầng. Cơ thể được "luyện lại" đúng cách sẽ giúp vóc dáng thon gọn tự nhiên, đứng thẳng, dáng đẹp và giảm cân một cách thanh lịch.

Nguồn: TVBS