"Công chúa Bắc Kinh" 10 năm được gọi vào Top đẹp nhất thế giới: Mỗi lần xuất hiện lại bị xin cái đồng điếu

Giữa dàn mỹ nhân "trăm hoa đua nở" của showbiz Hoa ngữ, Chu Châu vẫn là một cái tên riêng biệt, không lẫn lộn với bất kỳ ai. Người ta gọi cô là "Công chúa Bắc Kinh" không chỉ vì gia thế mà còn vì khí chất sang trọng, kiêu kỳ vốn có. Đặc biệt, việc duy trì phong độ suốt 10 năm liên tiếp nằm trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới đã khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mỹ nhân họ Chu.

Khí chất "phú bà" và đôi má lúm đồng tiền thương hiệu

Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang gần đây, điển hình như buổi khai trương cửa hàng Michael Kors tại Bắc Kinh, Chu Châu một lần nữa trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Những khung hình của cô ngay lập tức viral trên các nền tảng mạng xã hội với những mỹ từ như: khí chất, phú bà, hay sang trọng đến từng kẽ tóc.

Không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt và nụ cười thoảng qua, cô đã toát ra thần thái "điện ảnh", vừa như tiểu thư khuê các, vừa mang nét lạnh lùng của phụ nữ hiện đại có học vấn và cá tính. Gương mặt ấy không cần đến bất kỳ sự chỉnh sửa nào, bởi chính khí chất đã nói lên tất cả.

Mỗi lần lộ diện không phải điều gì khác mà cặp đồng điếu của Chu Châu là thứ được dân tình tích cực xin vía (Clip: TikTok)

Tuy nhiên, điều khiến khán giả "mê mẩn" nhất ở Chu Châu chính là đôi má lúm đồng tiền (đồng điếu) cực kỳ duyên dáng. Người ta thường nói, má lúm đồng điếu nằm ở khóe miệng là "điềm lành" trên gương mặt phụ nữ. Ở Chu Châu, má lúm ấy càng nổi bật giữa tổng thể hài hòa: làn da khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh nhưng mềm mại, đôi mắt đen sâu cùng ánh nhìn sắc bén. Mỗi khi cô mỉm cười, đôi đồng điếu ấy lại hiện rõ, khiến dân tình chỉ muốn "xin" ngay vẻ rạng rỡ ấy:

- Tôi muốn xin vía 2 cái đồng điếu quá đi.

- Hai cái đồng điếu sang gì đâu.

- Ai biết chỗ làm đồng điếu như vậy không?

- Vẻ đẹp phú bà siêu sang.

Gia thế siêu khủng và 10 năm liên tiếp lọt Top đẹp nhất thế giới

Chu Châu sinh năm 1984, ngay từ nhỏ đã xuất phát "trước cả vạch đích" với điều kiện vật chất vượt trội. Phía sau vẻ ngoài nghệ sĩ kia là một gia tộc hiển hách lâu đời. Ông nội cô là một chiến sĩ từng tham gia cuộc "Vạn lý Trường chinh" và là người đặt nền móng cho lực lượng tên lửa phòng không hiện đại của Trung Quốc. Cha cô, ông Chu Hán Bân, là nhà sáng lập của một thương hiệu kem nổi tiếng tại quốc gia này.

Dù sở hữu xuất thân cao quý, Chu Châu chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình để tiến thân. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô giữ kín lý lịch và nỗ lực đi lên bằng chính thực lực của mình. Chu Châu còn là một "cao thủ học đường" chính hiệu khi tốt nghiệp Đại học Công thương Bắc Kinh và từng theo học thiết kế thời trang tại Học viện Parsons danh giá của Mỹ.

Sự nghiệp nghệ thuật của Chu Châu bắt đầu rực rỡ vào năm 2005 khi cô giành quán quân cuộc thi VJ khu vực Bắc Kinh do MTV tổ chức. Với khả năng tiếng Anh lưu loát và khí chất tự nhiên, cô nhanh chóng lấn sân sang âm nhạc và điện ảnh, từng bước khẳng định vị trí bằng sự nỗ lực bền bỉ. Chính phong thái khác biệt này đã giúp cô duy trì sức hút suốt 10 năm liên tiếp (2012 - 2021) nằm trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Đời tư của Chu Châu từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới, đặc biệt là mối tình 5 tháng với Lapo Elkann - cháu trai nhà sáng lập FIAT, người được mệnh danh là "Tổng tài Ferrari". Sau khi chia tay, cô không tạo scandal mà chỉ nhẹ nhàng khẳng định bản thân không bị mê hoặc bởi tiền bạc hay mác "ngoại quốc".

Đến năm 2021, ở tuổi 37, cô kết hôn với nhà thiết kế Vương Vân Giai. Dù bị bàn tán là "hạ tiêu chuẩn" khi chồng kém tuổi và ít tiếng tăm hơn, Chu Châu vẫn chọn cuộc sống bình dị và vô cùng hạnh phúc tại Bắc Kinh. Sau khi hạ sinh con đầu lòng, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và quay lại làng giải trí với khí chất thanh lịch như chưa từng có quãng nghỉ làm mẹ.

Triết lý phục hồi cơ thể khoa học của người phụ nữ hiện đại

Ít ai biết rằng, sau khi sinh con, Chu Châu từng tăng cân lên tới 80kg. Thế nhưng thay vì ép bản thân ăn kiêng cực đoan hay lao vào tập luyện cường độ cao, cô đã giảm thành công 25kg bằng phương pháp bền vững, không hành hạ cơ thể.

Khác với nhiều ngôi sao ép cân khắc nghiệt sau sinh, Chu Châu chia sẻ, sau sinh mục tiêu đầu tiên của cô không phải là "ốm thật nhanh" mà là đưa cơ thể về trạng thái có thể giảm cân an toàn. Cô bắt đầu từ việc phục hồi sàn chậu và cơ bụng và những nhóm cơ dễ tổn thương sau thai kỳ.

Thay vì gập bụng hay plank dễ khiến bụng bị tách cơ nghiêm trọng hơn, Chu Châu áp dụng thở bụng để kích hoạt lại vùng core. Mỗi lần tập 3 hiệp, mỗi hiệp 30 nhịp thở. Theo cô, phục hồi không phải là lười biếng, mà là xây nền móng để cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh và hạn chế tăng cân trở lại về sau.

Ảnh Internet, Weibo