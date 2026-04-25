Con vừa khóc mẹ đã hoảng loạn: Hóa ra nguyên nhân không phải do người mẹ tồi

Sau khi sinh con, điều khiến nhiều bà mẹ kiệt sức không chỉ là thiếu ngủ hay những cơn đau thể chất, mà còn là trạng thái cảm xúc luôn chực chờ mất kiểm soát: chỉ cần em bé khóc, lập tức cảm thấy như “trời sắp sập xuống”.

Đây là trải nghiệm không hiếm gặp.

Nhiều bà mẹ chia sẻ: chỉ cần con khẽ “oe” một tiếng, tim đã đập nhanh, người căng thẳng; c on khóc lâu hơn một chút là luống cuống, thậm chí bật khóc theo; người khác góp ý cách chăm con cũng dễ khiến bản thân cảm thấy bị chê trách...

Trong giai đoạn đó, không ít người rơi vào trạng thái tự nghi ngờ: “Mình có phải là một người mẹ không đủ tốt?”; “Tại sao người khác chăm con nhẹ nhàng, còn mình thì chật vật?”; “Có phải mình quá nhạy cảm?”...

Không phải bạn kém, mà là do "lo âu sau sinh"

Theo các chuyên gia, những biểu hiện trên có thể là dấu hiệu của lo âu sau sinh.

Sau khi sinh, cơ thể người mẹ trải qua nhiều thay đổi cùng lúc: b iến động nội tiết tố; t hiếu ngủ kéo dài; á p lực từ vai trò làm mẹ; t hiếu sự chia sẻ, hỗ trợ...

Khi những yếu tố này chồng chất, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến cảm xúc bùng phát. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở năng lực làm mẹ, mà ở sự quá tải về thể chất và tinh thần.

Cảm xúc của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến con

Các nghiên cứu cho thấy, trẻ nhỏ có thể cảm nhận rất rõ trạng thái cảm xúc của người chăm sóc.

Khi mẹ căng thẳng, lo lắng, t rẻ dễ bất an hơn; d ễ quấy khóc, khó dỗ và c ó xu hướng bám mẹ nhiều hơn.

Điều này tạo thành vòng lặp: mẹ càng căng thẳng thì trẻ càng quấy, từ đó mẹ càng mất kiểm soát. Do đó, vấn đề không phải là “con khó nuôi”, mà là người lớn cần ổn định lại chính mình trước.

Điều quan trọng: học cách “giữ vững mình”

Nhiều chuyên gia cho rằng, một người mẹ không cần hoàn hảo, mà cần ổn định về cảm xúc.

Một số gợi ý đơn giản:

Khi con khóc, hãy cho bản thân vài giây để bình tĩnh trước khi phản ứng

Khi quá tải, chủ động nhờ người thân hỗ trợ

Nếu cảm thấy tủi thân, có thể cho phép mình được khóc, thay vì cố gắng chịu đựng.

Việc chăm con không phải là cuộc thi “ai giỏi hơn”, mà là hành trình thích nghi dần dần.

Thông điệp dành cho các bà mẹ

Trẻ nhỏ khóc là điều bình thường. Việc cha mẹ lúng túng cũng là điều bình thường. Bạn không cần lúc nào cũng mạnh mẽ hay làm mọi thứ thật hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là: bạn đang cố gắng yêu thương con theo cách tốt nhất có thể.

Hãy bớt khắt khe với chính mình.