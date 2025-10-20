Yến Xuân xinh hết nấc cùng con trai cổ vũ Văn Lâm trong ngày Hà Nội FC thua sốc Ninh Bình

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình ở vòng 7 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy khép lại với chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho đội khách. Tuy nhiên, tâm điểm của khán đài lại thuộc về khoảnh khắc ấm áp khi thủ môn Đặng Văn Lâm có sự cổ vũ đặc biệt từ bà xã Yến Xuân và con trai.

Đây là lần hiếm hoi Yến Xuân xuất hiện công khai tại sân Hàng Đẫy sau khi sinh con. Cô cùng con trai ngồi trên khán đài chăm chú dõi theo từng pha bóng của Văn Lâm. Hình ảnh gia đình nhỏ của thủ môn tuyển Việt Nam nhanh chóng thu hút mọi ống kính.

Văn Lâm bế con trai sau trận đấu

Yến Xuân xuất hiện cổ vũ chồng (Ảnh: HĐ)

Về diễn biến, Hà Nội FC nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Ngược lại, Ninh Bình thi đấu kỷ luật và sắc bén trong các pha phản công. Phút 70, Daniel dos Anjos mở tỷ số cho đội khách bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm. Đến phút 80, Nguyễn Quốc Việt – tài năng trẻ của U23 Việt Nam lập siêu phẩm sút xa nâng tỷ số lên 2-0, khiến khán đài Hàng Đẫy sững sờ.

Quốc Việt toả sáng (Ảnh: HĐ)

Nỗ lực muộn màng của Hà Nội FC giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 83 do công Lê Xuân Tú, nhưng từng đó là không đủ để giữ lại điểm số. Đây là trận ra mắt không như ý của HLV Harry Kewell, người được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC tìm lại phong độ sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc.