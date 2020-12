Con sẽ khỏe mạnh đi qua mùa lạnh nếu cha mẹ nằm lòng nguyên tắc giữ ấm cho con dưới đây

Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (16/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa. Trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Trong không khí lạnh rét đậm như thế này, việc giữ ấm cho con là việc quan trọng nhất mà các ông bố bà mẹ cần quan tâm. Tuy nhiên nên làm những gì để con không quá nóng hay quá lạnh thì không phải ai cũng biết.

Tiến sĩ Janice Montague – Giám đốc khoa nhi thuộc Bệnh viện Good Samaritan (Mỹ), cho biết: "Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình. Vì vậy, cha mẹ cần phải nắm rõ một số quy tắc trong việc giữ ấm cho con trong những ngày lạnh giá". Cụ thể là:

1. Cho con mặc nhiều lớp quần áo

Tiến sĩ Molly Broder, bác sĩ nhi khoa công tác tại Trung tâm Y tế Montefiore ở Bronx (Mỹ) nói: "Việc mặc nhiều lớp quần áo cho trẻ sẽ giúp bạn dễ điều chỉnh theo nhu cầu của con. Nghĩa là khi con nóng thì cởi bớt 1 lớp quần áo ra, khi con lạnh thì mặc thêm 1 lớp quần áo vào. Như vậy trẻ cũng sẽ không phải chịu lạnh trong khi thay quần áo".

Trẻ dưới 2 tuổi chưa có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình. Vì vậy, cha mẹ cần phải mặc cho con nhiều lớp quần áo trong những ngày lạnh (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Molly cũng hướng dẫn thêm cha mẹ nên mặc cho con lớp trong cùng là bộ áo liền quần vừa khít cơ thể. Tiếp theo là một lớp áo dài tay và quần dài. Sau cùng là áo khoác, mũ, găng tay, giày cao cổ để giữ ấm cho tay và chân của bé ấm áp.

2. Giữ nhiệt độ trong nhà phù hợp

Trong tiết trời lạnh giá như thế này, để giữ cho nhiệt độ trong nhà ấm áp là điều khó khăn. Tuy nhiên, cha mẹ có thể đóng cửa sổ lại để ngăn gió lạnh vào nhà và sử dụng máy sưởi hoặc máy làm ẩm phòng để giữ cho căn nhà mát mẻ chứ không quá lạnh. Bởi đây là một yếu tố quan trọng trong việc giữ ấm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Kate Puttgen - giám đốc da liễu nhi khoa tại Trung tâm Trẻ em Johns Hopkins (Mỹ) nói: "Bạn nên giữ nhiệt độ trong nhà ổn định từ 20 – 22 độ C. Vì đây là nhiệt độ không làm da bé bị khô. Ngay cả khi về đêm, bạn cũng nên giữ nguyên nhiệt độ này. Bạn chỉ cần cho con mặc thêm một chiếc áo choàng ngủ hoặc túi ngủ hay một chiếc chăn là đã đủ để giữ ấm cho trẻ rồi".

3. Chuẩn bị cho con ra ngoài chơi

Nếu nhiệt độ ngoài trời không quá thấp, không có mưa bão thì cha mẹ vẫn nên cho con dạo chơi ngoài chơi một lát. Chỉ cần mặc một chiếc áo khoác dày loại dùng cho mùa đông, đội mũ che tai, mang găng tay, đi giày ấm thì trẻ đã hoàn toàn có thể ra ngoài trời chơi được rồi.

Chỉ cần mặc một chiếc áo khoác dày loại dùng cho mùa đông, đội mũ che tai, mang găng tay, đi giày ấm thì trẻ đã hoàn toàn có thể ra ngoài trời chơi (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, "bạn nên thường xuyên kiểm tra xem bé có dấu hiệu khó chịu hay không. Chẳng hạn như da mặt đỏ, bé quấy khóc, da nóng thì có lẽ là bé quá nóng. Bạn hãy cởi bớt đồ ra cho con", Tiến sĩ Rallie McAllister – bác sĩ nhi khoa gia đình có 25 năm kinh nghiệm chia sẻ.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý cha mẹ nên mặc cho con những loại vải mềm thoáng khí. Đầu tiên, bạn mặc cho con một chiếc áo cotton mềm, rồi thêm một chiếc áo dài tay và quần dài. Sau đó, là một chiếc áo khoác loại dành cho mùa đông.

4. Giữ ấm cho con vào ban đêm

Không giống như người lớn, trẻ em dưới 2 tuổi không có khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt của bản thân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ quấn con trong nhiều lớp chăn, quần áo vào ban đêm. Thay vào đó, cha mẹ cần chỉnh nhiệt độ phòng từ 20 – 22 độ C. Tiếp theo, bạn sẽ mặc cho con một bộ đồ ngủ có bao chân để chân của con không bị lạnh rồi đặt con vào túi ngủ hoặc đắp chăn.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể đặt túi nước nóng hoặc đệm sưởi vào giường một lúc trước khi cho con vào ngủ sẽ giúp cho tấm drap trải giường ấm áp, trẻ ngủ sẽ thoải mái hơn. Trong trường hợp trẻ không thích đắp chăn thì bạn có thể mang găng tay và tất chân cho con để cơ thể con không bị lạnh.

Những lưu ý cha mẹ nên tránh khi giữ ấm cho con trong thời tiết lạnh

Ngoài những vấn đề trên, Tiến sĩ Janice Montague còn lưu ý cha mẹ một số điều mà bạn nên tránh khi giữ ấm con trong mùa lạnh:

- Không được để nhiệt độ phòng quá cao hoặc mặc quần áo cho con quá nhiều lớp trong khi ngủ sẽ khiến trẻ bị quá nóng làm tăng nguy cơ đột tử trong khi ngủ ở trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, việc quấn trẻ quá nhiều có thể cản trở quá trình thở của bé, đặc biệt tránh sử dụng khăn quàng cổ để quấn quanh cổ hoặc mặt con.

- Tránh đắp chăn dày cho trẻ vì bé không thể tự dịch chuyển chăn, có thể dẫn đến ngạt thở.

- Không để con ở ngoài trời lạnh quá lâu. Cha mẹ chỉ nên cho con đi dạo chơi một lát rồi quay về nhà vào phòng ấm áp và cởi bớt quần áo ra.

- Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu lạnh quá như mặt đỏ ửng lên, da lạnh thì bạn hãy nhanh chóng đắp một khăn ấm lên mũi, môi, tai của con. Cởi bỏ bớt quần áo ra và quấn con trong một chiếc chăn ấm.

- Tuyệt đối không sử dụng túi nước nóng hoặc chăn điện cho trẻ dưới 2 tuổi.

Mặc dù việc giữ ấm cho trẻ trong mùa lạnh là một trong những nhiệm vụ khó khăn mà cha mẹ phải thực hiện, nhưng bạn cũng không nên quá lo lắng. Chỉ cần thực hiện đúng theo các lưu ý trên đây thì trẻ sẽ khỏe mạnh mà đi qua mùa lạnh.

Nguồn: Parent, Baby