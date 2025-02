Con gái Vân Trang phát âm tất cả các từ bắt đầu bằng âm "s" thành âm "th" khiến mẹ dạy "hết hơi" không được

Hội bỉm sữa tâm sự, bé nào trong độ tuổi lên 2, 3... hầu như đều bị ngọng, các con nói chưa được tròn vành, rõ tiếng, các âm đầu của từ dù đã được ba mẹ uốn nắn nhưng mất thời gian dài cũng chưa cải thiện được là bao. Con gái thứ nhà Vân Trang cũng đang trong tình trạng như vậy khiến mẹ cũng phải bó tay.

Trong một video mới đăng tải gần đây, 2 mẹ con có màn luyện nói khiến khán giả cười xỉu. Cô bé phát âm tất cả các từ bắt đầu bằng âm "s" thành âm "th", ví dụ như "bông sen" thành "bông then", "Elsa" thành "Eltha", "con sâu" thành "con thâu". Khi mẹ bảo mẹ sợ con nói lắm á, thì cô bé lém lỉnh "con nói dễ thương mà mẹ" khiến mẹ phì cười.

Dù Vân Trang đã rất kiên trì và cố gắng, dạy con học cách bật âm trước nhưng chỉ được lúc đầu, sau đâu lại vào đấy. Tình cảnh khiến mẹ cười ra nước mắt vì con gái đáng yêu.

2 mẹ con tương tác đáng yêu

Dưới phần bình luận, rất nhiều người khen cô bé quá đáng yêu, lém lỉnh, nói câu nào cũng khiến mẹ tan chảy. Trẻ con tuổi này líu lo mới đáng yêu, dù có hơi ngọng một chút thì sau cũng sẽ sửa dần được nên mẹ không phải quá lo lắng.

"Con gái yêu quá, nhìn mà hết muộn phiền", "nhà mình cũng thế mẹ Vân Trang ơi, nhưng con tới khi 5 tuổi mà cũng còn hơi ngọng xíu ấy", "dần dần con sẽ hết ngọng chứ giờ yêu mà", "ôi bả lanh quá cơ, lại còn biết nói là con nói đáng yêu mà chứ"... cư dân mạng chia sẻ.

Tại sao các em bé lại hay bị nói ngọng đến thế?

Khi còn nhỏ, cấu tạo của các bộ phận như lưỡi, lưỡi gà, hàm, môi, răng,... còn chưa được hoàn thiện. Vì vậy khi trẻ tập nói, hầu như sẽ bị nói ngọng, phát âm không rõ ràng, phát âm sai. Những biểu hiện này sẽ dần mất đi khi trẻ lớn lên bởi những cơ quan này đã được hoàn thiện hơn.

Thói quen sử dụng ngôn ngữ của người lớn ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành ngôn từ của trẻ nhỏ. Trẻ lúc còn nhỏ như trang giấy trắng người lớn muốn viết muốn vẽ như nào thì trẻ học theo như vậy. Trẻ học nói, học theo ai? Chính là người trong gia đình. Ông, bà, bố mẹ, anh, chị, em, hàng xóm láng giềng,... bất cứ ai mà trẻ được tiếp xúc cùng đều là những người thầy dạy nói của trẻ. Nếu những người này phát âm không chuẩn, nói ngọng thì khi bắt chước theo chúng cũng bị sai theo. Điều này có thể thấy khá phổ biến, nhiều nơi bị ngọng theo vùng miền.

Liệu có cần chữa ngọng cho trẻ không?

Trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 2-4 tuổi nói ngọng là hoàn toàn bình thường nhưng nếu quá 4 tuổi mà bé vẫn chưa sửa được hiện tượng nói ngọng thì cha mẹ cần xem bé có bất thường gì không, tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách chữa nói ngọng cho trẻ.

Cách chữa nói ngọng cho trẻ sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân, chính vì vậy quan trọng nhất khi chữa nói ngọng cho trẻ là tìm ra lý do gây ra tình trạng này. Trẻ nghe kém, phát âm có vấn đề hay bất thường ở tai mũi họng, hoặc gia đình có người nói ngọng, do xem TV quá nhiều,...

Những trường hợp nói ngọng do bệnh lý bẩm sinh, cần can thiệp sớm các biện pháp giúp trẻ cải thiện khả năng nói của mình. Nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến những hạn chế trong bày tỏ quan điểm, cảm xúc, khiến trẻ có những hành vi không phù hợp như chán nản, dễ nổi nóng, gây hấn, căng thẳng, mất tự tin, ngại giao tiếp.

Ba mẹ nên làm gì để giúp con hết bị ngọng?

- Giữ cho bé một tinh thần thoải mái, không gây căng thẳng, gây áp lực cho bé.

- Từ từ hướng dẫn bé cách đặt lưỡi, cách lấy hơi, làm mẫu cho bé để bé có thể học theo.

- Chú ý cách phát âm của bản thân cũng như các thành viên khác trong gia đình, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người nói ngọng.

- Tạo cho trẻ môi trường rộng như ở công viên nơi có đông người, cho bé tham gia các hoạt động giúp trẻ tăng khả năng giao tiếp với mọi người.

- Khi nói chuyện hay hát cho bé nghe phải dùng từ thật chuẩn và thường xuyên, bé sẽ bắt chước được theo những gì bạn nói, hát.

- Với những từ bé bị nói ngọng, bạn cần ghi nhớ lại và nhắc lại nhiều lần sao cho chuẩn, cho bé nhắc lại lời bạn nói.

- Khi trẻ bị nói ngọng bạn không nên nhại lại câu nói ngọng đó, điều đó sẽ khiến bé không ý thức được rằng bé đã phát âm sai, đồng thời khiến cho việc nói ngọng của bé nặng hơn.