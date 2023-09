Vân Trang lựa chọn trường quốc tế gần nhà cho hai con sinh đôi, hài lòng về tính thực tế của chương trình học

Là mẹ của 3 cô con gái đáng yêu, xinh xắn Queenie, Quinita và Quianna, Vân Trang khiến ai nấy đều ngưỡng mộ và nể phục vì sự khéo léo và chỉn chu khi chăm sóc các con. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ 3 con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của 3 em bé, cô và ông xã cũng luôn đồng hành với các con trong học tập cũng như cuộc sống.

Lựa chọn trường cho con là một trong những vấn đề khiến nhiều phụ huynh cảm thấy băn khoăn. Một môi trường tốt sẽ là nơi các con được tự tin học hỏi, phát triển và tỏa sáng. Nhiều fan thắc mắc không biết Vân Trang sẽ lựa chọn trường học cho các con như thế nào.

Với cặp sinh đôi Quinita và Quianna, Vân Trang quyết định gửi gắm các con vào trường mầm non Quốc tế Kindy City. Đây cũng là nơi mà con gái cả của Vân Trang là Queenie từng theo học. Cô từng chia sẻ về lý do lựa chọn Kindy City cho sự khởi đầu của con gái mình là vì do nhiều bạn bè của cô có con học tập tại trường, nên nữ diễn viên thấy rõ sự tiến bộ của các cháu. Mặt khác, do trường gần nhà, cảm giác sáng sáng được thư thả nắm tay nhau tản bộ đến trường cũng khiến cả mẹ lẫn con thích thú.

Cặp sinh đôi trong ngày khai giảng tại trường mầm non Quốc tế Kindy City.

Bên cạnh đó, điều nữ diễn viên cảm thấy hài lòng nhất chính là tính thực tế trong chương trình học: "Mặc dù ngôi trường ở tại trung tâm Sài Gòn nhưng mình lại có cảm giác con có thể khám phá rất nhiều nơi, bằng cách các cô dựng những mô hình như thật, tạo ra không gian học vô cùng thực tế giúp bé tự do tìm tòi khám phá. Những sản phẩm trang trí các cô tự làm rất nghệ thuật, tạo ra không gian học tập lý tưởng cho trẻ".

Vân Trang cho rằng điều này rất hay và hợp "gu" của cô, vì ở nhà gia đình cũng thường xuyên trang trí theo chủ đề như vậy, ví dụ một ngôi rừng nguyên sinh - nhằm mở rộng vốn hiểu biết của con.

Hiện tại, con gái đầu Queenie của nữ diễn viên đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM (trường công với mức học phí chung dành cho cấp tiểu học của TP.HCM). Dù không phải là trường tư quốc tế nhưng ngôi trường này được đánh giá là một trong những trường tiểu học có chất lượng đào tạo được xếp hàng đầu không chỉ ở quận 1 mà ở cả TP.HCM.

Nhiều người chia sẻ có lẽ cặp sinh đôi cũng sẽ có lộ trình học tập giống như chị gái của mình là có những năm mầm non tại trường tư quốc tế trước khi chuyển sang trường công.

Trường mầm non Quốc tế Kindy City có tốt không?

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Trường mầm non quốc tế Kindy City hiện tại đang có 11 cơ sở tại các quận trọng điểm của TP.HCM, tự hào là hệ thống mầm non chất lượng tốt đáp ứng tốt nhu cầu và mong đợi của các ba mẹ có con đang trong độ tuổi từ 2 - 5 tuổi.

+ Trường đang áp dụng chương trình giáo dục Creative Curriculum đến từ Hoa Kỳ và phương pháp học qua chơi (Learn-through-play). Nhà trường có sứ mệnh mang đến cho trẻ một môi trường học tập chuẩn quốc tế, an toàn giúp phát triển toàn diện từ tri thức đến nhân cách trước khi bước vào bậc tiểu học.

+ Hiện nay, trường mầm non quốc tế Kindy City đang có đội ngũ giáo viên nước ngoài đến từ các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada, New Zealand và một số nước nói tiếng Anh như Nam Mỹ, Philippines nên các bé có thể được phát triển kỹ năng nghe, nói với ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ.

- Chương trình học tập

+ Giảng dạy song ngữ và tích hợp giữa chương trình mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chương trình mầm non Creative Curriculum của Hoa Kỳ.

+ Giáo dục nhân cách đầu đời với 6 giá trị chuẩn mực do Viện Josephson Institute của Hoa Kỳ đưa ra.

+ Áp dụng 10 bình diện học tập và phát triển, các trẻ sẽ được học tập trong và ngoài lớp để vừa làm giàu tri thức vừa rèn luyện kỹ năng xã hội.

- Môi trường học tập:

+ Khác với lối học truyền thống, lớp học tại đây không đóng khung trong không gian phòng học, mà còn mở rộng ở ngoài trời, ngoài trường. Ở mỗi phòng học đều có đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ dạy học như máy tính, đèn chiếu LCD, các phương tiện ngủ, nghỉ an toàn, thoáng, sạch.

+ Không gian học tập còn mở rộng đến các phòng chức năng Nhạc, Kịch - Phòng Tư liệu, nơi các em có thể sử dụng các thiết bị cho việc rèn kỹ năng như máy tính cá nhân, máy tính bảng Ipad và bảng thông minh SmartBoard v.v…

+ Bên cạnh đó, nhà trường cung cấp các phần mềm học tập cài đặt trên IPAD cho các em cũng như danh mục các đầu sách bổ trợ để phụ huynh có thể cùng con củng cố kiến thức tại nhà.

Học phí của trường mầm non Quốc tế Kindy City ra sao?

Dưới đây là bảng học phí niên khóa 2019 - 2020, có thể mức học phí đã có sự thay đổi ở thời điểm hiện tại.