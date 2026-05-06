Thảm đỏ Met Gala 2026 đã chứng kiến một trong những màn "flex" văn hóa đắt đỏ và sâu sắc nhất từ trước đến nay của Isha Ambani, ái nữ nhà tỷ phú Mukesh Ambani. Không chỉ đơn thuần là khoe khoang sự giàu có, Isha đã mang những biểu tượng bình dị nhất của Ấn Độ lên sân khấu thời trang lớn nhất thế giới với một phong thái đầy tự hào. Lần đầu tiên diện một chiếc Sari truyền thống đến Met Gala, Isha Ambani đã khẳng định với tạp chí Vogue rằng đối với cô, không có trang phục nào xứng đáng được gọi là một loại hình nghệ thuật hơn chiếc Sari.

Để hiện thực hóa tuyên ngôn này, cô đã cùng nhà thiết kế Gaurav Gupta và tập thể Swadesh tạo ra một kiệt tác dệt từ sợi vàng thật trên nền lụa Banarasi tissue silk. Tác phẩm này tiêu tốn hơn 1.200 giờ lao động của 50 nghệ nhân, với các họa tiết vẽ tay lấy cảm hứng từ bích họa hang động Ajanta- những ghi chép hình ảnh cổ xưa nhất về Sari trong lịch sử Ấn Độ. Đặc biệt, Gaurav Gupta còn áp dụng kỹ thuật draping nhựa resin đặc trưng để biến chiếc Sari thứ hai thành một chiếc áo choàng điêu khắc cứng cáp bao quanh cổ, tạo nên một khung kiến trúc vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Điểm gây choáng ngợp nhất chính là phần áo bra và trang sức đi kèm, nơi hội tụ hơn 1.800 carats đá quý từ bộ sưu tập cá nhân của mẹ cô - bà Nita Ambani. Riêng phần thân áo đã được đính kết thủ công từ hơn 200 viên kim cương "old mine-cut" quý hiếm, kết hợp cùng ngọc lục bảo, kim cương thô polki và đá kundan. Diện mạo xa hoa này còn bao gồm hai chiếc vòng cổ kim cương phân tầng nặng hơn 250 carats và một món đồ trang sức sarpech lịch sử ở phía sau, vốn từng thuộc về bộ sưu tập của các vị vua Nizam.

Sự sáng tạo của Isha còn thể hiện qua những phụ kiện mang tính biểu tượng văn hóa cao, tiêu biểu là chiếc túi cầm tay hình quả xoài - loại quả quốc dân của Ấn Độ. Đây không phải là một chiếc túi hiệu thông thường mà là một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại có tuổi đời 20 năm của nghệ sĩ lừng danh Subodh Gupta, với giá trị ước tính lên tới 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, mái tóc của cô cũng được tô điểm bởi một tác phẩm điêu khắc gồm khoảng 600 bông hoa nhài vẽ tay, mô phỏng vòng hoa gajra truyền thống. Tác phẩm cài tóc này được chế tác thủ công trong 150 giờ bởi nghệ sĩ Sourabh Gupta từ giấy, đồng và thau, biến món đồ trang sức bình dân thường thấy ngoài đền thờ trở thành một điểm nhấn nghệ thuật vô giá.

Dưới sự định hướng của stylist Anaita Shroff Adajania, toàn bộ diện mạo của Isha Ambani không chỉ tôn vinh ngành nghề thủ công Ấn Độ mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng những biểu tượng đời thường nhất cũng có vị thế riêng trên mọi sân khấu quốc tế.

Với làn da rám nắng rạng rỡ và phong thái tự tin, Isha đã chứng minh rằng đẳng cấp của con gái người giàu nhất châu Á không chỉ nằm ở những con số carats khổng lồ mà còn ở sự thấu hiểu và trân trọng sâu sắc cội nguồn văn hóa.

