Lọ Lem (SN 2006), con gái lớn của MC Quyền Linh, là một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt ngọt ngào, đường nét thanh tú cùng thần thái trong trẻo, cô nàng hiện có hơn 700.000 lượt theo dõi trên Instagram. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, Lọ Lem còn ghi điểm với phong cách thời trang mang đậm nét nữ tính, điệu đà và có phần tiểu thư. Tủ đồ của cô nàng có vô số những thiết kế xinh xắn, mỗi lần lên đồ đều dễ dàng khiến người xem xuýt xoa.

Những thiết kế váy vóc yêu kiều, điệu đà dễ dàng tìm thấy trong tủ đồ của Lọ Lem đã đủ để cô nàng ghi điểm với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào. Thế nhưng, ấn tượng không kém là những lần con gái MC Quyền Linh đổi gió với một item "quốc dân": quần jeans. Dù hiếm khi diện kiểu quần này, mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem lại gây chú ý với diện mạo trẻ trung, phóng khoáng và sành điệu. Đặc biệt, cách phối đồ linh hoạt của cô nàng còn mang đến nhiều gợi ý mặc đẹp để chị em tham khảo.

Mới đây, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, Lọ Lem gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xinh xắn tại xứ sở kim chi. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng còn gây ấn trượng với gu ăn mặc đơn giản mà vẫn thời thượng. Trong outfit dạo phố đón thu, Lọ Lem lựa chọn công thức phối đồ không quá cầu kỳ với áo cardigan kết hợp cùng quần jeans ống loe. Bên trong, cô diện một chiếc áo trắng mỏng dáng ôm, khéo léo thắt thêm khăn ren ở cổ để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm phần nữ tính và yêu kiều. Thiết kế jeans ống loe với phần thân trên ôm gọn và ống quần loe nhẹ là lựa chọn lý tưởng giúp bộ trang phục trông cân đối, thanh thoát hơn. Outfit này nhanh chóng được dân tình chấm 10 điểm, đơn giản mà vô cùng nịnh mắt.

Gợi ý mua sắm: Quần jeans - Cardigan - Áo - Khăn

Check-in tại New York (Mỹ), Lọ Lem một lần nữa ghi điểm với công thức phối đồ tương tự, gồm áo khoác đỏ nổi bật và quần jeans sành điệu. Điểm khác biệt và thú vị nằm ở cách mix match khi Lọ Lem chọn diện áo bên trong cùng tông đỏ với áo khoác, tạo nên tổng thể đồng điệu mà vẫn bắt mắt. Trong khi đó, chiếc quần jeans ống loe tiếp tục phát huy ưu điểm nhờ phom dáng ôm gọn phần hông và đùi, sau đó loe nhẹ ở ống, giúp outfit thêm cân đối và tạo hiệu ứng đôi chân thanh thoát. Không cần quá nhiều món đồ cầu kỳ hay cách phối phức tạp, Lọ Lem vẫn có được diện mạo trẻ trung, nổi bật. Chị em muốn F5 phong cách có thể thử bổ sung một chiếc jeans ống loe vào tủ đồ, bởi đây là item dễ kết hợp với nhiều kiểu áo và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Gợi ý mua sắm: Quần jeans - Áo corset - Áo khoác

Lọ Lem sở hữu phong cách nữ tính, trẻ trung nên đôi khi chỉ cần diện những món đồ đơn giản cũng đủ tạo nên sức hút riêng. Dù không thường xuyên mặc quần jeans, mỗi lần lựa chọn item này, cô nàng đều khiến dân tình chú ý. Có thể dễ dàng nhận ra Lọ Lem khá yêu thích những chiếc quần jeans ống loe, đồng thời biến hóa linh hoạt với nhiều kiểu áo để tạo nên diện mạo mới mẻ. Trong một outfit, cô chọn kết hợp jeans ống loe cùng áo trễ vai màu đen trơn. Thiết kế tối giản nhưng lại rất ăn ý, vừa tạo nét nữ tính, quyến rũ vừa mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại. Đây cũng là công thức mặc đẹp dễ áp dụng cho chị em trong những ngày muốn lên đồ gọn nhẹ mà vẫn nổi bật: chỉ cần một chiếc áo trễ vai và quần jeans ống loe là đã có ngay set đồ cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Quần jeans - Áo

Nếu những chiếc váy đầm điệu đà mang đến cho Lọ Lem diện mạo yêu kiều, nữ tính thì các outfit với quần jeans lại giúp cô nàng trông phóng khoáng và thời thượng hơn. Đặc biệt, cách phối đồ này còn khéo léo tôn lên đôi chân dài cùng vóc dáng thanh thoát. Trong một lần lên đồ, Lọ Lem lựa chọn quần jeans dáng rộng, kết hợp với áo hai dây cách điệu. Sự đối lập giữa phom quần rộng rãi, cá tính và thiết kế áo mềm mại, nữ tính tạo nên tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa có nét cuốn hút riêng. Đây cũng là gợi ý phối đồ đáng tham khảo cho những ngày chị em muốn đổi gió với phong cách năng động mà vẫn điệu đà.

Gợi ý mua sắm: Quần jeans - Áo