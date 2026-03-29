Con gái Choi Jil Sil có đang hành hạ bản thân: Thân hình da bọc xương, nghiện thẩm mỹ, khao khát 1 thứ giống Jennie

Công khai tiêm vai, Botox để có bờ vai idol

Choi Jun Hee - con gái của cố minh tinh Choi Jin Sil - tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai thêm một ca can thiệp thẩm mỹ mới, với mong muốn sở hữu vóc dáng giống Jennie và Ningning. Theo đó, vào ngày 27/3 vừa qua, nữ người mẫu 23 tuổi chia sẻ trên Instagram, tiết lộ cô đã tiêm filler vai và botox cơ cầu vai trước thềm đám cưới.

Choi Jun Hee cho biết trước đây khi còn thừa cân, cô luôn tự ti về phần cánh tay. Tuy nhiên, sau khi giảm toàn bộ mỡ cơ thể, cô lại bắt đầu chú ý đến đường vai của mình vì cho rằng chúng "quá to và thô". "Tôi sắp phải mặc váy cưới, nhưng vai lại trông thô và ngang quá" , cô chia sẻ.

Video clip nói về việc can thiệp thủ thuật vào vai của Choi Jun Hee (Nguồn IGNV).

Trong video đăng tải, phần vai của cô nàng trông sắc nét, gọn gàng hơn rõ rệt, influencer trẻ tuổi cũng thẳng thắn bày tỏ sự hài lòng, cô tin rằng phụ nữ ai cũng muốn có bờ vai móc áo như Jennie hay Ningning. Sau khi thực hiện thủ thuật, Choi Jun Hee chia sẻ bản thân cảm thấy tự tin hơn hẳn, đặc biệt khi diện áo hai dây hoặc trang phục hở vai.

Cô cũng tiết lộ bản thân vốn đã rất chăm chút cho phom vai, nhưng đôi khi chính điều đó lại khiến vai trông vuông và cứng. Sau khi can thiệp, đường nét trở nên mềm mại và rõ ràng hơn, mang lại hiệu ứng thẩm mỹ như mong muốn.

Hình ảnh trước và sau khi chính chủ tiêm filler và botox để tạo vai móc áo giống Jennie (Ảnh chụp màn hình).

Gây tranh cãi vì liên tục phẫu thuật thẩm mỹ

Trước đó không lâu, Choi Jun Hee cũng khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai hành trình phẫu thuật thẩm mỹ trên YouTube, từ lúc vào viện cho đến quá trình hồi phục. Trong video đăng ngày 14/2, con gái cố diễn viên tiết lộ đã thực hiện phẫu thuật tái phân bố mỡ dưới mắt và chỉnh sửa khóe mắt. Chỉ hai ngày sau ca mổ, gương mặt Choi Jun Hee xuất hiện tình trạng sưng rõ rệt, đặc biệt là vùng mắt. Dù vậy, cô cho biết lần này không quá đau như những lần phẫu thuật mắt trước đây.

Chưa hết nỗi lo cân nặng, nữ người mẫu gây lo ngại khi dấn thân vào con đường PTTM (Ảnh IGNV).

Dù thường xuyên chia sẻ cởi mở về các ca làm đẹp, Choi Jun Hee cũng thừa nhận sự tự ti là một trong những lý do khiến cô tiếp tục can thiệp thẩm mỹ. Trong một sự kiện tại Thượng Hải, cô cho biết bản thân cảm thấy tiêu cực khi xung quanh có quá nhiều người xinh đẹp.

Sinh năm 2003, Choi Jun Hee hiện đang phát triển sự nghiệp người mẫu và influencer trên mạng xã hội. Trước khi bước vào hành trình thẩm mỹ, cô từng gây chú ý khi giảm cân mạnh tay từ gần 100kg xuống mức được xem da bọc xương đúng nghĩa, đặc biệt là khi cô nàng có sở thích khoe dáng trong những trang phục nội y.

Sau khi chữa khỏi Lupus ban đỏ, Choi Jun Hee giảm tổng cộng khoảng 55 kg, hiện chỉ còn khoảng 41 kg với chiều cao 1m70 (Ảnh IGNV).

Hiện tại, dù Jun Hee tỏ ra hài lòng với diện mạo mới, nhiều netizen vẫn bày tỏ sự lo ngại trước việc cô liên tục can thiệp thẩm mỹ, khả năng lớn là do ám ảnh ngoại hình từ thời còn chưa giảm cân. Không ít ý kiến cho rằng việc theo đuổi chuẩn đẹp giống các idol như Jennie có thể khiến cô nàng rơi vào vòng xoáy áp lực ngoại hình khó dừng lại.