Serum ban đêm là bước chăm sóc da quan trọng giúp phục hồi và tái tạo làn da sau một ngày dài tiếp xúc với môi trường. Dưới đây là 5 sản phẩm serum ban đêm nổi bật, được đánh giá cao nhờ hiệu quả và khả năng phù hợp với nhiều loại da khác nhau.

Drunk Elephant T.L.C. Framboos Glycolic Resurfacing Night Serum

Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai đang gặp tình trạng da sần sùi, kém mịn màng. Serum có kết cấu dạng gel nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác nặng mặt khi sử dụng vào buổi tối. Công thức chứa AHA/BHA giúp loại bỏ tế bào chết, từ đó cải thiện kết cấu da và làm sáng da rõ rệt theo thời gian.

Khi sử dụng đều đặn vài lần mỗi tuần, sản phẩm hỗ trợ làm mờ các vết thâm sau mụn và giúp làn da trở nên đều màu hơn. Với làn da nhạy cảm, có thể xuất hiện cảm giác châm chích nhẹ ban đầu, nhưng thường sẽ nhanh chóng thích nghi nếu dùng đúng tần suất. Thiết kế vòi pump cũng giúp việc lấy sản phẩm vệ sinh và tiện lợi hơn.

Nơi mua: Sephora

Avène Cicalfate+ Intensive Skin Restorative Serum

Serum này tập trung vào khả năng phục hồi và cấp ẩm dịu nhẹ, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc đang bị kích ứng. Kết cấu dạng lỏng, gần như nước, giúp thẩm thấu nhanh mà không để lại cảm giác bết dính hay nhờn rít.

Sản phẩm mang lại hiệu quả cấp ẩm tức thì, giúp da mềm mại và dễ chịu hơn, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh khô hoặc môi trường máy lạnh. Dù không phải là sản phẩm chuyên sâu về chống lão hóa hay cải thiện nếp nhăn, nhưng đây là lựa chọn phù hợp nếu mục tiêu chính là dưỡng ẩm và làm dịu da trong chu trình chăm sóc ban đêm.

Nơi mua: Avène

The Ordinary GF 15% Serum for Visible Skin Repair and Wrinkles

Serum này hướng đến việc cải thiện các dấu hiệu lão hóa với công thức chứa các yếu tố tăng trưởng (growth factors). Sản phẩm hỗ trợ làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn như vết chân chim, rãnh cười hay nếp nhăn trán, đồng thời giúp da trông săn chắc và đàn hồi hơn.

Ngoài ra, serum còn góp phần cải thiện bề mặt da, giúp da mịn màng và đều màu hơn. Làn da xỉn màu cũng được cải thiện, trở nên tươi sáng và rạng rỡ hơn sau một thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ cấp ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da, mang lại tổng thể làn da khỏe mạnh hơn.

Nơi mua: The Ordinary

La Roche-Posay Retinol B3 Serum

Đây là serum chứa retinol – một thành phần nổi bật trong việc thúc đẩy tái tạo da và cải thiện dấu hiệu lão hóa. Retinol giúp tăng tốc độ thay mới tế bào, từ đó làm giảm nếp nhăn và cải thiện tình trạng da không đều màu. Sản phẩm còn kết hợp niacinamide giúp làm dịu da, giảm kích ứng và hỗ trợ làm sáng các vùng da bị thâm sạm.

Thành phần dưỡng ẩm như hyaluronic acid và glycerin giúp cân bằng độ ẩm, hạn chế tình trạng khô da thường gặp khi dùng retinol. Khi sử dụng vào buổi tối, serum hỗ trợ làm sáng da, cải thiện tình trạng tăng sắc tố và giúp da trông đều màu hơn. Do có chứa retinol, sản phẩm cần được dùng vào ban đêm và kết hợp với kem chống nắng vào ban ngày để bảo vệ da.

Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop

Serum này tập trung vào việc nuôi dưỡng và phục hồi làn da từ bên trong với bảng thành phần chứa đến 95% nguyên liệu tự nhiên. Công thức nổi bật với các yếu tố tăng trưởng như EGF và bFGF, giúp hỗ trợ cải thiện nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, adenosine góp phần làm dịu da và hỗ trợ phục hồi tổn thương, trong khi guaiazulene giúp làm dịu và bảo vệ da trước các tác động từ môi trường, đặc biệt là tia UV. Kết cấu mỏng nhẹ giúp sản phẩm thẩm thấu nhanh, phù hợp cả với làn da dầu hoặc nhạy cảm. Serum này cũng góp phần tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn và duy trì độ ẩm cần thiết.

Ảnh: Sưu tầm