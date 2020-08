"Con dâu Vua sòng bài Macau" Ming Xi ăn diện nhạt nhòa, may có nhan sắc vớt vát mới thoát cảnh chìm nghỉm giữa dàn khách mời dự show

Tái xuất tại show diễn của Louis Vuitton, Ming Xi thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, đơn giản hơn hẳn mọi lần. Cô diện váy ren màu be mix cùng boots da, gam màu be nhạt nhòa cũng cách lên đồ đơn giản khiến Ming Xi "chìm nghỉm" so với dàn khách mời hôm ấy.