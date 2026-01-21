Victoria Beckham nghèo hơn đằng thông gia bao nhiêu mà bị con trai thẳng thừng tạt nước lạnh?

Cậu cả được nuông chiều và gáo nước lạnh vào bố mẹ

6 trang Instagram Story tố cáo, nhắm thẳng vào bố mẹ ruột của Brooklyn Beckham đang khiến dư luận thế giới không ngừng sôi sục. Việc cậu cả nhà Becks tự tay xé nát bức tranh gia đình kiểu mẫu khiến dư luận chia rẽ. Một bên cho rằng Brooklyn cuối cùng đã nói ra những uẩn ức bị dồn nén suốt nhiều năm, bên còn lại chỉ biết lắc đầu vì một kẻ phản bội - nhất là khi David và Victoria vốn luôn nâng đỡ cậu, qua bao lần con trai khởi xướng hết đam mê này đến sự nghiệp khác mà chẳng đi đến đâu.

Câu hỏi đặt ra rằng nếu không có nhà vợ tỷ phú làm nơi nương tựa mới, Brooklyn Beckham có đủ tự tin chối bỏ gia đình đã từng cho mình "bắt đầu ở vạch đích" hay không?

Theo Brooklyn, mâu thuẫn bắt đầu từ khâu chuẩn bị đám cưới năm 2022. Victoria Beckham từng hứa sẽ thiết kế váy cưới cho con dâu Nicola Peltz nhưng đến phút chót lại hủy bỏ khiến vợ mình tổn thương. Một số ý kiến cho rằng nếu Victoria Beckham thực sự thiết kế váy cưới cho con dâu, đó sẽ là một màn PR cực kỳ hiệu quả cho thương hiệu của cô, nhưng Victoria đã từ chối cơ hội vàng này, lý do có lẽ không đơn giản chỉ là "xưởng may quá bận".

Để hiểu rõ hơn về căng thẳng giữa hai gia đình, cần nhìn vào sự chênh lệch khổng lồ về tài sản giữa họ. Gia đình Beckham tuy nổi tiếng và giàu có, nhưng so với thông gia thì vẫn "thua xa".

Victoria Beckham từng là cái tên "hữu danh vô thực", gánh lỗ ròng rã 15 năm

Thương hiệu thời trang Victoria Beckham được thành lập năm 2008, thời điểm đó Victoria từng liên tục bị nghi ngờ về năng lực, phải chật vật để được công nhận trong làng mốt. Về sau tuy nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, xét về mặt tài chính thương hiệu này vẫn là một gánh nặng lớn đối với gia đình họ.

Trong hơn một thập kỷ đầu hoạt động, công ty Victoria Beckham Ltd. liên tục báo lỗ, vượt mốc 66 triệu bảng Anh (hơn 2300 tỷ đồng). Trong phim tài liệu cùng tên lên sóng năm 2025, Victoria Beckham tiết lộ David phải liên tục bơm tiền vào công ty của vợ để cứu thương hiệu khỏi phá sản.

Mãi đến năm 2023 tức sau 15 năm, ánh sáng mới lần đầu ló dạng khi mảng thời trang của Victoria Beckham cuối cùng cũng có lãi, doanh số thương hiệu tăng vọt 52% lên 89 triệu bảng Anh, so với 59 triệu bảng Anh của năm trước. Điều này đã thu hẹp đáng kể tổng mức lỗ của năm trước từ 900.000 bảng Anh xuống còn 200.000 bảng Anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar khi nhận giải "Doanh nhân" tại Lễ trao giải "Phụ Nữ Của Năm 2024", Victoria chia sẻ: "Công ty đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong 17 năm: tái cơ cấu, thử thách... đó là một hành trình dài. Nên việc có thể nói chúng tôi có lãi là điều tôi rất tự hào."

Victoria cũng tiết lộ rằng dòng nước hoa chính là "điểm xoay" đưa thương hiệu của cô từ một nhãn hiệu thời trang thông thường thành một "nhà mốt" thực thụ: "Tôi đã dành nhiều năm để xây dựng nền móng vững chắc. Giờ đây, tôi có thể bắt đầu xây dựng ngôi nhà" - cô nói đầy tự hào.

Con đường khó khăn của Victoria Beckham đã trải qua trái ngược hoàn toàn với thành công vượt bậc của các celebrity brand khác ngày nay. Rihanna ra mắt Fenty Beauty năm 2017 và chỉ sau 1 năm đã đạt doanh thu 570 triệu USD. Kylie Jenner xây dựng Kylie Cosmetics thành đế chế tỷ đô chỉ trong vài năm. Rare Beauty và Rhode giúp Selena Gomez, Hailey Bieber lên hàng tỷ phú chỉ trong chốc lát.

Mảnh đất quảng cáo cũng vậy, trong khi các ngôi sao thế hệ mới kiếm hàng trăm triệu đô từ hợp đồng đại diện, Victoria Beckham lại không còn được các thương hiệu lớn săn đón như những năm 2000. Hợp đồng quảng cáo lớn nhất của Victoria trong những năm gần đây là với Estée Lauder và Target đều đã kết thúc. Đến nay, cô chủ yếu tập trung vào phát triển thương hiệu riêng thay vì nhận hợp đồng từ bên ngoài.

Quyết định này vừa là chiến lược, vừa là bất đắc dĩ khi Victoria đang xây dựng một thương hiệu độc lập của riêng mình. Nhưng về thực tế, cô cũng không còn là gương mặt hot để các thương hiệu lớn chi hàng chục triệu đô ở thời điểm này.

Ngược lại, David Beckham vẫn là "cỗ máy kiếm tiền" với những hợp đồng quảng cáo đắt giá. Mỗi năm, David kiếm được ước tính 50-70 triệu USD chỉ từ hợp đồng quảng cáo và quyền sử dụng hình ảnh, nhiều hơn gấp nhiều lần doanh thu của thương hiệu Victoria Beckham trong những năm đầu.

Sau gần 20 năm, Victoria Beckham cuối cùng cũng đã đạt được điều mình mong muốn: được nhìn nhận như một nhà thiết kế, một doanh nhân thực thụ, nhưng con đường đến đó dài và gian nan hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Trong khi nhà Becks là triệu phú còn chật vật kinh doanh hình ảnh để kiếm tiền, gia đình Peltz đã sở hữu một đế chế tài chính khổng lồ. Bố của Nicola - ông Nelson Peltz là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm thành công nhất nước Mỹ. Đám cưới của Brooklyn và Nicola diễn ra tại biệt thự 103 triệu USD với chi phí ước tính 3-4 triệu USD, toàn bộ do gia đình Peltz chi trả.

Căng thẳng giữa Victoria và Nicola có lẽ không chỉ đơn giản là về chiếc váy cưới, đó là cuộc chiến quyền lực giữa hai người phụ nữ. Việc con trai kết hôn với tiểu thư nhà tỷ phú, có thể khiến Victoria đột ngột nhận ra rằng mình không còn là người phụ nữ có sức nặng nhất đối với anh. Gia đình Peltz giàu có hơn gấp nhiều lần, có ảnh hưởng chính trị và tài chính lớn. Việc từ chối làm váy cưới cho con dâu có thể là cách bà Beck khẳng định quyền lực mềm, khiến Nicola biết rằng dù gia đình cô có giàu đến mấy nhưng trong gia đình Beckham, Victoria vẫn là người quyết định.