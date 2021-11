"Con dâu cũ của đế chế Samsung" đóng phim mới: Style sang chảnh, nhưng nhan sắc tuổi 50 mới gây choáng váng

Mỹ nhân Go Hyun Jung đoạt danh hiệu Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989, và trở thành nữ diễn viên hạng A của màn ảnh nhỏ xứ kim chi, kể từ sau tác phẩm đình đám "Đồng Hồ Cát" (1995). Sự nghiệp diễn xuất của Go Hyun Jung từng có một khoảng thời gian dài bị gián đoạn khi cô kết hôn rồi ly hôn với thiếu gia của đế chế Samsung khét tiếng. Dù gặp vô vàn trắc trở khi quay trở lại với công việc diễn xuất nhưng bằng tài năng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Go Hyun Jung đã lấy lại được vị thế, và đạt được những thành công mà đàn em phải ao ước, kính nể.

Khoảng thời gian gần đây, Go Hyun Jung đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong phim "Reflection Of You". Và dù đã bước sang tuổi 50, nhan sắc của Go Hyun Jung vẫn gây choáng với vẻ ngọt ngào, rạng rỡ. Style trong phim của Go Hyun Jung cũng khiến người xem phải ấn tượng.

Bộ đồ vải tweed mang đến cho Go Hyun Jung vẻ ngoài sang trọng, thượng lưu. Và dù tổng thể trang phục tối màu này trông rất chững chạc, nhan sắc của Go Hyun Jung vẫn không bị già hóa đi chút nào, trái lại còn rất tươi trẻ, rạng rỡ.

Mẫu váy tông màu bã trầu đã làm tốt nhiệm vụ tôn lên làn da trắng sứ của Go Hyun Jung. Kiểu váy này sẽ kết hợp ăn ý với những mẫu áo khoác như blazer, áo dạ dáng dài hoặc trench coat.

Dù diện mẫu áo có thiết kế vai khá kỳ cục, khó nhằn, vóc dáng của Go Hyun Jung cũng không hề bị dìm. Combo áo blouse trắng + chân váy đen này càng làm nổi bật thêm nhan sắc ngọt ngào, tươi trẻ của Go Hyun Jung.

Go Hyun Jung trông đầy sang chảnh, quý phái với mẫu váy dáng dài, tay bồng. Với thiết kế váy hơi phức tạp này, Go Hyun Jung chỉ nhấn khuyên tai tối giản, buộc tóc gọn gàng để đảm bảo sự hài hòa cho cả tổng thể.

Kiểu tóc thẳng mượt càng giúp nhan sắc của Go Hyun Jung trông trẻ trung hơn. Chưa hết, bộ đồ gồm áo trắng + blazer nhung của nữ diễn viên cũng gây ấn tượng ở sự sang trọng, quý phái.

Các items như áo cổ blouse buộc nơ, layer bên trong áo khoác dáng lửng, chân váy đồng bộ này vốn không quá cầu kỳ, nhưng khi kết hợp với nhau lại đem đến cho người mặc vẻ ngoài quý phái, sang chảnh hết cỡ.

Thay vì diện áo cổ lọ mang tông màu đen, Go Hyun Jung mặc áo thun mang tông màu đỏ, khoác ngoài áo dạ xám để có được bộ đồ nổi bật hơn, nhưng vẫn giữ được sự trang nhã cần có.

Go Hyun Jung trông vừa sang trọng, lại vừa trẻ trung khi diện váy họa tiết, để tóc xõa thẳng mượt.

Blazer trắng luôn hiệu quả trong khoản hack tuổi, nhưng vẫn đảm bảo cho người diện vẻ ngoài lịch sự, trang nhã. Khi layer bên trong mẫu áo đơn giản một thiết kế váy mang tông màu đỏ, outfit của Go Hyun Jung trông nổi bật hơn.

Áo sơ mi trắng kết hợp với blazer họa tiết sẽ giúp cân bằng set trang phục, đảm bảo sự hài hòa nhưng vẫn nổi bật, quý phái cho người diện.

Ảnh: Sưu tầm