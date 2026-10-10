Cô vợ quân nhân đẹp nhất Trung Quốc: U40 liên tục gây sốt với ảnh mặc gợi cảm đi biển

Mới đây, Trương Hinh Dư lại được chú ý khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng tại đảo Đông Áo. Trong ảnh, nữ diễn viên diện chiếc áo thủy thủ dáng ngắn tông trắng phối cùng chân váy sáng màu, khoe vóc dáng săn chắc, vòng hai phẳng lì cùng đường cong quyến rũ dưới ánh hoàng hôn.

Chỉ nửa ngày sau khi những bức ảnh được đăng tải, phần bình luận đã chia thành hai nhóm. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi sắc vóc trẻ trung như sinh viên mười mươi của người đẹp 39 tuổi dù đã qua một lần sinh nở. Mặt khác, một bộ phận cư dân mạng lại khắt khe chỉ trích cô "cố tình cưa sừng làm nghé", "tạo dáng gượng gạo" và mặc đồ thủy thủ cốt chỉ để thu hút sự chú ý.

Xả ảnh du lịch mới với đồ thuỷ thủ, Trương Hinh Dư bị kêu cưa sừng làm nghé.

Đây không phải lần đầu tiên ảnh đi biển của Trương Hinh Dư gây sốt rầm rộ. Hồi tháng 7, loạt ảnh diện bikini gợi cảm của cô từng thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên Weibo, leo thẳng hot search ở vị trí số 1. Qua những khoảnh khắc này, Trương Hinh Dư khẳng định đẳng cấp của một trong những mỹ nhân sở hữu body quyến rũ nhất Cbiz.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, tỷ lệ hình thể chuẩn đến từng centimet cùng visual thách thức thời gian của nữ diễn viên 8X nhận về mưa lời khen: "Chẳng ai tin cô ấy đã 39 tuổi", "Tỷ lệ vai, eo, hông của Trương Hinh Dư khiến tôi bị sốc, sao trên đời lại có người hoàn mỹ đến vậy", "Trương Hinh Dư đã sinh con rồi đấy, nhìn dáng cô ấy kìa"...

Bộ ảnh biển thu hút đến 50 triệu lượt xem của mỹ nhân 8X hồi tháng 7.

Tuy nhiên, đi kèm với sự tung hô cũng là những tin đồn ác ý vô căn cứ hay các thắc mắc soi mói về vóc dáng. Khi đó, nữ diễn viên từng thong dong đáp lại: "Nếu bạn hỏi tôi có thóp bụng khi chụp không, thì đúng là tôi có thóp bụng thật đấy".

Cô cũng không ngần ngại bật lại những lời đoán già đoán non về nghi vấn đổ vỡ hôn nhân nên mới lên mạng khoe nhan sắc nhiều hơn: "Đi du lịch mỗi ngày thay một bộ váy và đồ bơi khác nhau, tôi còn nhiều ảnh chưa đăng lắm nên không cần đoán làm gì."

Trương Hinh Dư thoải mái thừa nhận có hóp bụng khi chụp ảnh.

Thái độ tự tin và bình thản trước dư luận của Trương Hinh Dư ở hiện tại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn lại quá khứ của cô. Xuất thân từ một gia đình lao động, sở hữu chiều cao 1m69 cùng gương mặt thanh tú, Trương Hinh Dư từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân làng game. Tuy nhiên, việc chọn phong cách quá gợi cảm cùng những scandal ảnh nóng thời mới vào nghề từng khiến mỹ nhân sinh năm 1987 bị dán nhãn "chiêu trò", trở thành một trong những ngôi sao bị ghét nhất Trung Quốc, thậm chí áp lực tẩy chay tới mức phải ra nước ngoài điều trị tâm lý.

"Đát Kỷ" Trương Hinh Dư có tài khiến những bài đăng MXH của mình luôn hot rần rần.

Rời xa những thị phi năm xưa, Trương Hinh Dư hiện tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng quân nhân. Không chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" hay cố ép mình vào trào lưu "thanh xuân thiếu nữ", nữ diễn viên ở tuổi 39 duy trì lối sống kỷ luật với các bài tập gym đều đặn để hướng tới vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên. Ngoài thời gian làm việc, cô dành trọn niềm vui cho việc trồng hoa, vẽ tranh, trang trí nhà cửa và du lịch. Dưới ống kính của ông xã Hà Tiệp, đường nét gương mặt với ngũ quan hoàn hảo của Trương Hinh Dư càng thêm nổi bật.

Bộ ảnh đời thường đẹp tựa ảnh tạp chí của nàng "Lý Mạc Sầu" nhanh chóng lên hot search xứ Trung. Chỉ với 1 chiếc khăn đỏ, gương mặt gần như không tô vẽ, cô vẫn tỏa sáng tuyệt đối.

Gần 40 tuổi, Trương Hinh Dư lại tỏa vibe thanh xuân trong trẻo như mới ngoài 20.

Nhiều bộ ảnh khiến người xem không mê mẩn của Trương Hinh Dư là do người chồng quân nhân của cô chụp cho.

Từ một người từng bị soi xét từng cử chỉ, Trương Hinh Dư của hiện tại chọn cách thả lỏng và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Hành trình thay đổi của cô không nằm ở việc cố phân bua đúng sai với dư luận, mà là sự tự tin nắm trọn quyền định nghĩa bản thân: Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào, ăn mặc ra sao hay sống thế nào, tuyệt đối không cần chờ ánh mắt của người khác đến chấm điểm.

Ảnh: Weibo