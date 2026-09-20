Gu thời trang của nữ cơ trưởng xinh đẹp này đang là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho các chị em theo dõi bộ phim Bay Vào Tim Anh.
Bay Vào Tim Anh là một trong những bộ phim ngôn tình xứ Trung đang nhận được nhiều yêu thích từ các mọt phim, gây ấn tượng với nhịp phim thư thả cùng cách khai thác mô-típ “cũ nhưng không sến” đầy thú vị, xoay quanh chuyện tình giữa nam chính tổng tài và nữ chính phi công. Trong phim, nữ chính Lưu Tá Ninh (vai Nguyễn Tư Nhàn) gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn cùng loạt tạo hình đẹp mãn nhãn. Đầu phim, cô là một tiếp viên hàng không luôn nuôi khát vọng bước vào buồng lái, để rồi sau những hiểu lầm cùng công sức gian khổ tập luyện, cô cũng chạm tới ước mơ, từ một nữ tiếp viên xinh đẹp trở thành nữ phi công tài năng, luôn đạt thành tích nổi bật trong các kỳ đánh giá.
Tạo hình của Lưu Tá Ninh trong Bay Vào Tim Anh là một trong những điểm khiến khán giả khó rời mắt. Dù khoác lên mình đồng phục tiếp viên, diện trang phục phi công, thay đổi giữa tóc ngắn và tóc dài cho đến style đời thường, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thanh tú và khí chất cuốn hút. Ngắm loạt outfit của cô nàng trong phim, chị em cũng có thể bỏ túi thêm nhiều gợi ý mặc đẹp hay ho và thú vị, từ những set đồ đơn giản, năng động đến các công thức nữ tính, điệu đà.