"Có kiêng có lành": Đây là 5 điều bố mẹ cần dặn con không nên làm vào mùng 1 Tết để cả năm bình an!

Ba mẹ nào cũng mong con cái an yên, hanh thông, thuận lợi suốt cuộc đời. Để một năm mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi, nhiều gia đình rất chú trọng tới những điều kiêng cữ vào ngày Tết. Đặc biệt đối với gia đình có trẻ con, các vấn đề này càng được chú ý nhiều hơn. Mọi người tin rằng nếu làm điều lành trong ngày mùng 1 thì may mắn tự nhiên sẽ tới.

1. Kiêng không cho bé đụng vào đồ dễ vỡ

Trẻ con rất nghịch ngợm, khi thấy những đồ mới lạ thường thích cầm nắm. Đặc biệt trong ngày đầu năm mới, nếu có một vật gì đó bị đổ vỡ, nó tượng trưng cho việc gia đình ly tán, gặp nhiều xui xẻo, tài lộc, tiền bạc dễ tan tành mây khói.

Vì thế, đối với những đồ trang trí bằng gốm sứ, thủy tinh… bố mẹ nên quan sát trẻ cẩn thận, tốt nhất không nên để trẻ chạm vào.

2. Dặn con kiêng nói những điều xui

Những ngày đầu năm, cha mẹ có thể lưu ý trẻ tránh nói những từ bị coi là xui xẻo như "Thôi xong", "Ui chết", "Chết mất" hay "Tiêu rồi", "Hỏng rồi". Thay vào đó bạn nên dạy trẻ nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ. Tuy nhiên, những đứa trẻ thường không kiểm soát được kĩ càng lời nói nên bạn chỉ nên nhắc nhở nhẹ nhàng, không nên nóng giận, bực mình với con.

Ảnh minh họa

3. Kiêng để trẻ ăn dở, bỏ thừa

Đối với nhiều gia đình, chuyện con trẻ đến chơi nhà và thỏa sức ăn uống không có gì đáng bận tâm. Nhưng dù món ăn ngày Tết thế nào, cần lưu ý con trẻ tránh ăn nhè, nhả bã, bỏ phí; không đảo thức ăn, khuấy, dùng đũa chọc... Hãy để trẻ được ngồi vào chỗ dành cho mình và ăn uống một cách từ tốn.

4. Kiêng trẻ khóc, buồn bã

Trong quan niệm của người xưa, ngày đầu năm mới cần phải vui vẻ, có như thế cả năm mới gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Nếu ngay ngày mồng 1 Tết có người trong nhà khóc, đặc biệt là các bé, hành động này sẽ mang lại điều không may cho gia đình trong cả năm.

Vì thế, vào ngày đầu năm mới, bố mẹ nên quan tâm, chú ý tới trẻ nhiều hơn để chúng không cảm thấy buồn tủi. Việc này vừa giúp trẻ vui vẻ, khỏe mạnh mà còn mang lại may mắn cho cả nhà.

5. Kiêng la mắng con cái

Một trong những điều tối kỵ vào ngày đầu năm đó là cãi nhau, la mắng, khóc lóc. Đây là những việc có thể mang lại điều xui xẻo, bất hạnh cho cả năm. Vì thế, mọi người thường cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, dù có khó chịu như thế nào cũng nên giữ trong lòng.

Có đôi lúc trẻ gây ra những việc khiến bố mẹ tức giận, một số người không kìm chế được nên đã la mắng và trừng phạt con cái. Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mồng 1 Tết mọi người nên nhường nhịn nhau một chút để cả năm được vui vẻ, êm ấm.

"Có kiêng mới có lành", mặc dù những điều kiêng cữ vào ngày Tết đối với một số người nó có phần mê tín. Dẫu vậy, đây là phong tục được duy trì từ xưa đến nay, bố mẹ vẫn nên làm theo để mang lại bình an cho con cái và may mắn cho cả nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.