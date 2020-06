Cô giáo hỏi: "Bình thường trong lớp con chơi với ai", bé gái bình thản nói 1 câu nhưng ai nghe xong cũng không khỏi sững sờ

Mới đây, một clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận nhiều sự chú ý từ dư luận. Nhân vật chính trong clip là một bé gái tiểu học. Trong khi các bạn đang nô đùa vui vẻ trong giờ ra chơi thì bé gái lại đứng bơ vơ một mình.

Thấy lạ nên cô giáo đã hỏi: "Bình thường trong lớp con chơi với ai?". Bé gái bình thản đáp "Dạ, không có chơi với ai hết". "Sao không chơi với ai?" - "Tại vì không ai chơi chung với con".

Cô giáo tiếp tục hỏi: "Sao không ai chơi chung với con?" - "Con cũng không biết nữa". Câu trả lời của bé gái tuy bình thản nhưng đôi mắt lại rưng rưng, đầy tủi thân. Lúc này cô giáo đã động viên học trò của mình: "Mai mốt giờ ra chơi, cô qua chơi với con nha".

Bé gái rưng rưng vì "trong lớp không có ai chơi với con".

Nhiều người sau khi xem clip đã vô cùng thương cảm và gửi những lời động viên đến bé gái này. Được biết lý do bé gái không hòa nhập được với tập thể lớp là do sự khác biệt về mặt ngoại hình. So với những đứa trẻ khác, bé gái có làn da ngăm đen hơn và mái tóc hơi xù.

Bên cạnh sự cảm thông với bé gái, một số người cũng dành lời ngợi khen đến cô giáo khi đã quan tâm, chia sẻ với học sinh của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng nhắc nhở cô nên nói chuyện với cả lớp về việc không nên phân biệt đối xử với bạn bè vì ngoại hình.

Hãy dạy cho trẻ biết, ngoại hình không phải điều quá quan trọng

Người lớn thường cho rằng, trẻ nhỏ chưa biết gì và không thể phân biệt khái niệm xấu - đẹp. Thực tế, trẻ biết nhiều hơn chúng ta tưởng. Nguồn thông tin trẻ tiếp nhận được có thể từ những hình ảnh lộng lẫy của các cô người mẫu, diễn viên xinh đẹp trên phim ảnh hoặc từ chính lời buột miệng nhận xét về ngoại hình của người lớn.

Tất cả những điều đó khiến trẻ cho rằng ngoại hình là điều cực kỳ quan trọng và có xu hướng thích những thứ có bề ngoài đẹp đẽ và chê bai, xa lánh những thứ có ngoại hình không bắt mắt. Không chỉ vậy, ngoại hình còn trở thành yếu tố để trẻ đánh giá người khác, từ đó hình thành nên những quan niệm sống sai lệch.

Ngay từ nhỏ, bố mẹ cần dạy cho trẻ biết, có rất nhiều yếu tố để đánh giá con người và sự vật. Ngoại hình không bao giờ phản ánh hết bản chất của một người. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", con người có thể đẹp dần lên theo thời gian nếu biết chăm chút hơn cho bản thân. Quan trọng nhất là chúng ta cần có tri thức, lòng tốt, sự đồng cảm với mọi người xung quanh.