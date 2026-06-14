Cô giáo Hàn hot nhất toàn cầu: U40 mà như mới ngoài 20, khi cười còn giống Tóc Tiên đến giật mình

Sự thành công của bộ phim Teach You a Lesson không chỉ đưa câu chuyện về bạo lực học đường trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên toàn cầu mà còn giúp dàn diễn viên nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Trong đó, Jin Ki Joo - người đảm nhận vai nữ chính Im Han Rim đang là cái tên được tìm kiếm mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Jin Ki Joo - người đảm nhận vai nữ chính Im Han Rim trong Teach You a Lesson. (Nguồn: Instagram)

Trong Teach You a Lesson , Jin Ki Joo vào vai Im Han Rim - một nữ thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm. Nhân vật của cô gây ấn tượng với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vẫn giàu lòng trắc ẩn. Khác với nhiều nữ chính Hàn Quốc thường được xây dựng theo hình tượng mong manh, Im Han Rim xuất hiện với vẻ ngoài năng động, mái tóc ngắn cá tính cùng phong thái tự tin, tạo nên sức hút riêng biệt.

Tạo hình của Jin Ki Joo trong phim cá tính và mạnh mẽ. (Nguôn: Instagram)

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất là nữ diễn viên sinh năm 1989 đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung đến mức nhiều người lầm tưởng cô chỉ mới ngoài 20 tuổi. Không ít cư dân mạng Việt Nam còn nhận xét Jin Ki Joo có nhiều nét tương đồng với ca sĩ Tóc Tiên, đặc biệt ở đôi mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái hiện đại, cá tính.

Netizen nhận xét Jin Ki Joo có phần giống nữ ca sĩ Tóc Tiên của Việt Nam. (Nguồn: TikTok)

Nhan sắc của hai mỹ nhân Việt - Hàn có nét tương đồng. Đặc biệt là khi cười, khó có thể nhận ra đâu là Jin Ki Joo, đâu là Tóc Tiên. (Nguồn: Instagram)

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, Jin Ki Joo có hành trình sự nghiệp khá đặc biệt. Cô tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Chung-Ang - một trong những trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc. Sau khi ra trường, cô từng làm việc tại Samsung SDS với vai trò nhân viên công nghệ thông tin. Không lâu sau đó, cô tiếp tục chuyển hướng sang lĩnh vực báo chí, trở thành phóng viên của một đài truyền hình trước khi quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Năm 2014, Jin Ki Joo chính thức bước chân vào làng giải trí thông qua các hoạt động người mẫu và diễn xuất. Dù khởi nghiệp muộn hơn nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, nữ diễn viên vẫn từng bước khẳng định năng lực qua hàng loạt bộ phim như Misty , Come and Hug Me , The Secret Life of My Secretary , From Now On, Showtime! hay My Perfect Stranger .

Ở tuổi 37 nhưng mỹ nhân này vẫn giữ được sự trẻ trung. (Nguồn: Instagram)

Điểm đặc biệt giúp Jin Ki Joo luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hàn Quốc chính là vẻ đẹp tự nhiên và khả năng "lão hóa ngược" đáng kinh ngạc. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng làn da căng bóng gần như không có dấu hiệu tuổi tác, nữ diễn viên thường xuyên được khen trẻ hơn tuổi thật cả chục năm.

Khác với nhiều ngôi sao theo đuổi phong cách sang trọng, quyến rũ, Jin Ki Joo thường xuất hiện với hình ảnh tối giản. Người đẹp yêu thích những kiểu trang điểm trong veo, tập trung vào làn da khỏe mạnh và đôi môi hồng tự nhiên. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng chuộng các thiết kế thanh lịch, trẻ trung với gam màu trung tính, giúp tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn hiện đại.

Nhiều người hâm mộ cho rằng chính nụ cười tươi cùng nguồn năng lượng tích cực là bí quyết giúp Jin Ki Joo duy trì vẻ ngoài trẻ trung suốt nhiều năm. Trên mạng xã hội, mỗi khi những hình ảnh mới của cô được chia sẻ, không ít khán giả đều để lại bình luận ngạc nhiên khi biết nữ diễn viên đã gần 40 tuổi.