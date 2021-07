Có gì trong "lâu đài" hồng Sociolla Tràng Tiền khiến các tín đồ yêu làm đẹp - mê công nghệ đều mê mẩn?

Nhưng điều đó chưa đủ để tạo nên sự khác biệt, ngôi nhà Sociolla màu hồng mới toanh vừa hạ cánh phố Tràng Tiền sẽ cân được hết, và còn nhiều bất ngờ khác không nơi nào có được đang chờ đón ngay trung tâm phố cổ Tràng Tiền.



Lý do đầu tiên mà mọi cô nàng hệ chăm sóc da sành điệu và khó tính nhất đều bị chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên đó là Sociolla cam kết phân phối sản phẩm chính hãng 100% và tất cả sản phẩm đều được đăng ký với Bộ Y tế Việt Nam. Giữa cái thời thật giả lẫn lộn thế này, còn gì "đỉnh chóp" hơn khi có một nơi uy tín để bạn "chọn mặt gửi vàng" mua bảo bối chăm sóc sắc đẹp.

Lý do thứ hai là Sociolla có rất nhiều sự lựa chọn về sản phẩm luôn được sắp đặt rõ ràng tại từng khu vực. Khu vực đầu tiên ngay cửa vào là Wall of Mask & Lip Bar, góc nhỏ lung linh dành cho hội cuồng mặt nạ và son môi. Vô vàn loại mặt nạ được xếp một cách khoa học ở những chiếc kệ bên trên, bên dưới là kệ son màu hồng xinh xắn, nơi bạn dễ dàng tìm thấy và swatch những thỏi son trendy nhất.

Khu vực tiếp theo sẽ là vũ trụ làm mê mệt các fan của xứ sở Kim Chi K-Beauty, ngôi nhà thu nhỏ của các thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Tại đây hội mê chăm da chuẩn Hàn dễ dàng tìm thấy hàng loạt cái tên đang được yêu thích nhất như Laneige, Huxley, Dear Klais, Ariul, và COSRX cho đến những thương hiệu mới toanh, độc đáo mà chỉ ở Sociolla mới có như PureHeals, Essenherb, Rated Green, C Lab & Co và Like I’m Five.

Bước lên tầng 2, các tín đồ làm đẹp bị cuốn hút ngay tại Derma zone – khu vực được thiết kế như một phòng lab thu nhỏ - nơi dành cho hội chị em yêu thích phương pháp chăm sóc da chuẩn da liễu, và đặc biệt chỉ tin chọn các sản phẩm chính hãng 100% được đăng ký với Bộ Y tế. Các cô nàng tha hồ lựa chọn và "add to cart" sản phẩm hot nhất của những thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng thế giới đến từ Pháp, Úc, Đài Loan… như Vichy, La Roche-Posay, Bioderma, Eucerin, Paula’s Choice, Obagi.

Góc lung linh thứ 4 tại "lâu đài" màu hồng là khu vực Makeup, nơi níu chân những cô nàng sành điệu và biến hoá đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Hội mê makeup không thể nào làm ngơ trước những bảo bối trang điểm của các thương hiệu ngôi sao Black Rouge, Cathy Doll, Lemonade, Apieu và ESQA.

Giới beauty blogger còn phải lòng Sociolla vì nơi đây có hẳn một góc Local Beauty – ngôi nhà thu nhỏ tôn vinh giá trị tinh thần và nét đẹp Việt, điểm đặc biệt mà chưa cửa hàng mỹ phẩm nào có được. Sociolla còn là đối tác độc quyền của nhiều thương hiệu làm đẹp trong nước như Garden of the Muse, Nâu Nâu…

Từ hệ skincare đến makeup, từ thương hiệu Việt Nam đến khắp bốn phương, Sociolla đều "cân" hết các nhu cầu và sở thích làm đẹp của các tín đồ sành điệu. Nhưng đó chưa đủ hết để kể về Sociolla và những điều khác biệt luôn làm hài lòng khách hàng. Không như những địa điểm mua sắm khác, Sociolla còn tạo được sự tin tưởng với người mua sắm nhờ vào tính năng TRUSTED REVIEW trên SOCO app - ứng dụng được download dễ dàng từ App Store hoặc Google Play.

Đơn giản chỉ cần quét mã barcode của 1 sản phẩm bất kỳ trong cửa hàng thông qua ứng dụng SOCO by Sociolla, khách hàng sẽ có ngay thông tin cụ thể sản phẩm, rating cũng như bình phẩm (Trusted Review) về sản phẩm từ những người mua trước đó. Sociolla tự tin khẳng định rằng, các reviews này 100% được viết bởi người tiêu dùng một cách tự nhiên. Là nền tảng làm đẹp dựa trên công nghệ, Sociolla hứa hẹn tiếp tục đem đến nhiều tính năng hữu ích và độc đáo để tăng thêm trải nghiệm thú vị cho khách hàng khi mua sắm ở các cửa hàng online và offline tại Việt Nam.

Chào đón sự kiện khai trương cửa hàng Sociolla Tràng Tiền vào ngày 16/07 vừa qua, ngôi nhà màu hồng còn ưu đãi vô vàn quà tặng ngọt ngào làm tan chảy các beauty blogger và tín đồ thủ đô. 150 khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm và mua sắm tại Sociolla Tràng Tiền được nhận ngay bộ quà tặng đặc biệt duy nhất dịp này, bao gồm: túi Hologram, xà phòng AOB, dây đeo Sociolla, quạt cầm tay Sociolla...

Hà Nội ơi, còn chờ gì mà không nhanh đến Sociolla Tràng Tiền ngay hôm nay, vừa thỏa sức selfie sống ảo, vừa tha hồ rinh sản phẩm chính hãng cùng nhiều phần quà lung linh hết nấc tại: Sociolla, 25-27 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Song song đó, với những diễn biến mới gần đây, các beauty-addict vẫn dễ dàng theo dõi thông tin về sản phẩm, và "săn" các chương trình khuyến mại chính hãng tại vn.sociolla.com; hoặc ứng dụng Sociolla App https://sociolla.app.link/GetSocoApp cùng ưu đãi đặc biệt giảm đến 20% tối đa 50K cho mọi đơn hàng đầu tiên.