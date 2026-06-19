Cô gái tức tưởi khi mất 30 triệu đổi lại giày tan tác hơn vụn bánh, 3 triệu người hóng chuyện lại không muốn cảm thông

Một bài đăng viral thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Threads vừa qua đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội, bắt nguồn từ "kết cục" không nguyên vẹn theo nghĩa đen của một đôi giày hiệu đắt đỏ. Câu chuyện dở khóc dở cười được chia sẻ từ tài khoản của một cô gái tên Tanya, khi người này chia sẻ hình ảnh bất lực về đôi Balenciaga của mình, dù được cất giữ rất cẩn thận trong hộp riêng, bọc giấy kỹ lưỡng, món đồ hiệu vẫn tự phân rã thành từng mảnh vụn xốp.

Nhìn vào hình ảnh được đăng tải, nhiều người không khỏi sốc trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đôi sneaker. Chủ nhân món đồ bày tỏ sự thất vọng khi một sản phẩm có giá hơn 1.000 USD lại mang đến trải nghiệm như vậy. Cô cho biết không thể chấp nhận việc đôi giày gần như "tan xác" dù được bảo quản cẩn thận, đồng thời lên mạng hỏi xem đây có phải hiện tượng bình thường hay chỉ riêng mình gặp phải.

Đi kèm bài đăng là ảnh chụp email phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Balenciaga. Theo đó, thương hiệu cho biết sau khi đánh giá tình trạng sản phẩm, đội ngũ kỹ thuật xác nhận việc sửa chữa không còn khả thi. Ngoài lời xin lỗi vì sự bất tiện, hãng không đưa ra bất kỳ phương án hỗ trợ nào khác.

Từ biểu tượng hypebeast đắt đỏ đến bài học đắt giá về chất liệu

Đôi giày xuất hiện trong câu chuyện là Balenciaga Triple S Black Red phiên bản V1 – thiết kế lần đầu ra mắt vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa, đồng thời là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Balenciaga. Đến năm 2026, dòng sneaker ngoại cỡ này vẫn tiếp tục được duy trì sức hút và tái định hình dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli. Điểm nhận diện của phiên bản V1 nằm ở phần đế hầm hố xếp chồng ba lớp, lấy cảm hứng từ giày chạy bộ, bóng rổ và điền kinh, kết hợp với các chi tiết màu đỏ trên nền đen đặc trưng.

Khi mới ra mắt, đôi giày có giá bán lẻ khoảng 795 USD (tương đương hơn 21 triệu đồng). Qua nhiều lần tái phát hành cùng những thay đổi về chất liệu và thiết kế, các phiên bản Triple S hiện nay có giá bán lẻ lên tới 1.090 USD, tương đương hơn 28 triệu đồng. Trên thị trường thứ cấp, một đôi Triple S V1 mới nguyên hộp vẫn được giao dịch trong khoảng 18-24 triệu đồng. Với các đôi đã qua sử dụng, mức giá dao động khá lớn tùy tình trạng thực tế, từ khoảng 9-22 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá đắt đỏ đó không thể giúp đôi giày tránh khỏi một hiện tượng vốn rất quen thuộc trong giới chơi sneaker: quá trình thủy phân (hydrolysis). Phần đế giữa dày cộm tạo nên sự êm ái đặc trưng của Triple S được làm từ Polyurethane (PU) - loại vật liệu có khả năng hấp thụ độ ẩm từ môi trường. Theo thời gian, các liên kết hóa học bên trong PU sẽ dần bị phá vỡ, khiến vật liệu mất độ đàn hồi và bắt đầu mục nát.

Điều trớ trêu là nhiều người thường lầm tưởng việc cất giày thật kỹ trong hộp và hạn chế sử dụng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, việc để giày nằm yên trong thời gian dài khiến cấu trúc PU không được co giãn tự nhiên, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa vật liệu. Kết quả là phần đế có thể nứt vỡ, bong tróc hoặc tự phân rã thành vụn xốp dù gần như chưa được sử dụng.

Trong trường hợp này, giải pháp duy nhất thường là thay toàn bộ phần đế tại các đơn vị phục hồi giày chuyên nghiệp.

3 triệu người hóng chuyện và làn sóng "quay xe" không muốn thông cảm

Sau khi bài đăng lan truyền mạnh mẽ, phần bình luận nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người thừa nhận mình cũng là nạn nhân của những đôi giày Balenciaga rất "hype" nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với giá tiền, thì có không ít cư dân mạng lại không tiếc lời trêu chọc. Nhiều người hài hước bình luận rằng mới lướt qua cứ tưởng đây là vụn bánh Oreo hay một chiếc bánh ngọt chocolate nào đó chứ không thể tin nổi đây từng là một đôi giày trị giá ngàn đô.

Một người dùng khác còn cay đắng chia sẻ hình ảnh tương tự về đôi giày rách nát của mình với dòng chú thích: "Nhìn xem hai con cá voi Balens của tôi nè".

Tuy nhiên, phần lớn quan điểm của cộng đồng mạng lại đổ sang hướng chỉ trích gay gắt thương hiệu Balenciaga và cả... cô gái chủ bài đăng. Nhiều bình luận thẳng thắn bóc trần sự thật rằng số tiền hơn 1.000 USD kia chỉ là để mua cái mác thương hiệu chứ hoàn toàn không phải mua chất lượng, và khuyên nếu muốn bền thì nên chọn các hãng thể thao truyền thống như New Balance hay Skechers.

Đồng thời, một tài khoản cũng chỉ ra lỗi bảo quản của cô nàng khi khẳng định việc vứt giày trong hộp suốt thời gian dài ở điều kiện xấu luôn dẫn đến cái kết đắng như vậy.

Đỉnh điểm của sự từ chối thông cảm từ phía netizen xuất phát từ những bê bối chấn động trong quá khứ của nhà mốt nước Pháp. Nhiều người nhắc lại việc Balenciaga liên tục tung ra những món đồ "vô nghĩa" với mức giá trên trời, điển hình là việc bán những chiếc túi trông không khác gì túi rác nhựa với giá bằng cả một chiếc điện thoại di động để thu về khoản lợi nhuận gấp hàng vạn lần.

Đặc biệt, làn sóng phẫn nộ đổ dồn vào chiến dịch quảng cáo bị cáo buộc tình dục hóa trẻ em gây rúng động toàn cầu vào năm 2022 của hãng, một vết nhơ đã khiến hình ảnh thương hiệu tuột dốc không phanh.

Vì vậy, thay vì an ủi nạn nhân, nhiều cư dân mạng lại đồng loạt để lại những bình luận ngụ ý "đáng đời" và cho rằng cô gái không xứng đáng nhận được sự đồng cảm khi còn chưa tẩy chay Balenciaga. Theo họ, việc lựa chọn chi tiền cho một thương hiệu từng vướng bê bối đạo đức cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những rủi ro đi kèm.

Như một bình luận được nhiều người đồng tình đã đúc kết: "Khi bạn đặt niềm tin vào một thương hiệu gây tranh cãi, đừng quá bất ngờ nếu thứ nhận lại cũng khiến bạn thất vọng."

Ảnh: Threads, Internet