Có một câu cảm thán kinh điển trên mạng xã hội mỗi khi cái tên Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) xuất hiện: "Ông trời rốt cuộc đã đóng lại cánh cửa nào của cô gái này?". Ở tuổi 23, nhiều người còn đang chật vật tìm định hướng cho tương lai, nhưng với thiên tài mang hai dòng máu Mỹ - Trung này, cuộc sống lại là một chuỗi ngày bận rộn và huy hoàng với những kỳ tích nối tiếp.

Cô lướt đi giữa các thân phận: một huyền thoại thể thao trong list Time 100 và Forbes 30 under 30, một học bá Stanford, đồng thời là một người mẫu đắt giá của làng mốt thế giới. Eileen Gu như thể đang sống nhiều cuộc đời trong cùng một thân xác, và ở bất kỳ "nhân vật" nào, cô gái này cũng chạm đến đỉnh cao bằng một bộ não thiên tài ẩn trong một ngoại hình chuẩn mực.

Mùa hè 2026 đánh dấu một cột mốc viên mãn khác của "Công chúa tuyết" khi Eileen chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp từ Đại học Stanford danh giá, khép lại một chương tuổi trẻ rực rỡ để sẵn sàng cho một vương triều phong cách còn bùng nổ hơn thế.

Bản mở rộng của định nghĩa "gái xinh học giỏi"

Bức tranh về sự hoàn hảo của Eileen Gu vừa được hoàn thiện bằng những khung hình tuyệt đối điện ảnh của lễ tốt nghiệp tại Stanford. Nhập học vào mùa thu năm 2022 sau khi nhận thư trúng tuyển sớm từ cuối năm 2020, cô gái sinh năm 2003 ban đầu thử thách bản thân với ngành Vật lý lượng tử, trước khi quyết định tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế.

Bạn bè kể rằng, ngay giữa những hiệp thi đấu căng thẳng, cô vẫn tranh thủ nhắn tin trao đổi bài vở, thậm chí tìm hiểu quỹ đạo các cú nhảy của mình dưới góc nhìn khoa học. Với điểm SAT gần như tuyệt đối 1.580/1.600, tư duy logic của một học bá luôn hiện hữu trong mọi quyết định của Eileen.

Lễ tốt nghiệp này diễn ra chỉ vài tháng sau khi người đẹp viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp thể thao tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Vượt qua áp lực khổng lồ, cô xuất sắc thâu tóm 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, nâng tổng số huy chương Olympic lên con số 6. Cột mốc lịch sử này chính thức đưa Cốc Ái Lăng vào ngôi đền huyền thoại của những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử trượt tuyết tự do thế giới.

Bậc thầy quản trị thời gian: Từ thảm hồng Victoria's Secret đến đường băng tuyết trắng

Đối với Eileen Gu, huy chương hay điểm số chưa bao giờ là giới hạn cuối cùng. Sức mạnh thực sự của cô nằm ở khả năng sắp xếp và quản lý thời gian tuyệt vời để có thể làm tốt mọi việc cùng một lúc, một nguồn năng lượng vô hạn khiến ai nấy cũng kinh ngạc.

Lịch trình của cô luôn là những cú bẻ lái xuyên lục địa nghẹt thở. Năm 2023, người ta từng chứng kiến Eileen lộng lẫy trên thảm hồng sự kiện Victoria's Secret World Tour tại New York. Cô sải bước tự tin bên cạnh các thiên thần "máu mặt" với tư cách là một đối tác chiến lược và gương mặt đại diện của thương hiệu nội y đình đám.

Ngay sau đó lập tức nhảy lên máy bay đi nửa vòng Trái Đất sang New Zealand để tập huấn, và đáng nể nhất là người đẹp vẫn tranh thủ "ăn vặt" bằng vài trang sách trên khoang hạng nhất.

Sau chiến dịch Olympic 2026 tại Ý, thay vì nghỉ ngơi tận hưởng thành tích, cô lập tức khăn gói đến Milan Fashion Week để bước vào thế giới của lụa là gấm vóc. Chia sẻ với truyền thông, Eileen cho biết những thời điểm sống với thời trang là lúc cô được khám phá khía cạnh nữ tính, sắc sảo của bản thân, đặt nó song hành cùng tinh thần thể thao cháy bỏng. Sự chuyển đổi thân phận một cách tùy ý và tự nhiên này chính là mật mã tạo nên sức hút độc bản của cái tên Cốc Ái Lăng.

Khoa học lượng tử khiêu vũ cùng Haute Couture tại Met Gala 2026

Dưới góc độ của một người hoạt động thời trang chuyên nghiệp, tư duy của một học bá Stanford cũng giúp Eileen Gu tiếp cận các thiết kế thời trang cao cấp theo một cách "khác người". Minh chứng rõ nét nhất chính là chiếc váy bong bóng gây sốt toàn cầu tại Met Gala 2026 vừa qua, chỉ một tháng trước khi nhận ngôi sao 23 tuổi bằng tốt nghiệp.

Sải bước giữa bảo tàng The Met với chủ đề Fashion Is Art, Eileen diện thiết kế mang tên "Airo dress" - một tuyệt tác giao thoa giữa thời trang và khoa học được đo ni đóng giày bởi Iris van Herpen và nhóm nghệ sĩ A.A.Murakami.

Lấy cảm hứng từ lý thuyết khoa học về nguồn gốc sự sống hình thành trong các bong bóng nhỏ, chiếc đầm là một cấu trúc phức tạp gồm 15.000 bong bóng thủy tinh thủ công quấn quanh một hệ thống vi xử lý, bơm khí và nguồn điện mini ẩn bên trong. Kết quả là cứ mỗi giây Eileen bước đi, chiếc váy lại tự động giải phóng 2 đến 5 bong bóng thật ra không trung, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo chưa từng có.

Thiết kế này mất tới 15 tuần phát triển và 2.550 giờ làm việc của một đội ngũ đa ngành từ nghệ thuật đến kỹ thuật computational design. Đại diện Iris van Herpen chia sẻ rằng cấu trúc siêu thực này được lấy cảm hứng từ những cú lộn nhào thách thức trọng lực của Eileen Gu trên đỉnh núi tuyết, nhằm tôn vinh sự nhẹ nhàng và "vẻ đẹp bay lượn" của nữ vận động viên. Đối với Eileen, thời trang cao cấp không chỉ để mặc đẹp, đó là sự chưng cất tinh khiết nhất của nghệ thuật, chuyển động và tư duy khoa học vượt giới hạn.

Kiếm 23 triệu đô mỗi năm nhờ mặc đẹp

Sự kết hợp giữa hình ảnh trẻ trung, học vấn nổi bật, tài năng thể thao đỉnh cao và khả năng giao tiếp linh hoạt của một công dân toàn cầu đã giúp Eileen Gu trở thành thỏi nam châm thu hút những nhãn hàng lớn nhất hành tinh. Dưới sự quản lý của IMG Models, cô là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí danh giá như Vogue, Harper's Bazaar, Elle, GQ, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết với các thương hiệu hàng đầu như Chanel, Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. hay Porsche.

Về mặt thương mại, cô nàng 23 tuổi là một "cỗ máy in tiền" đích thực khi đứng vị trí thứ 4 trong danh sách các nữ vận động viên thu nhập cao nhất thế giới của Forbes với hơn 23 triệu USD. Một phép tính thú vị chỉ ra rằng, trong khi tiền thưởng từ thành tích thể thao chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 100.000 USD), thì thu nhập từ hình ảnh thương mại và thời trang của cô cao gấp 230 lần con số đó.

Khác với những shoot hình tạp chí đầy nổi loạn, sắc sảo phô diễn vóc dáng khỏe khoắn, đầm thắm tại sự kiện, phong cách đời thường của Eileen Gu lại hướng đến sự casual đơn giản nhưng bắt mắt. Sự linh hoạt trong việc biến hóa từ style cool ngầu, năng động đến nữ tính dịu dàng giúp cô định hình một phong cách Gen Z trendy, có gu và đầy tính cảm hứng. Những thành tích chói lọi trên đường trượt và giảng đường đại học vì thế chính là chiếc đòn bẩy vững chắc nhất, đưa nữ thần Olympic xây dựng một đế chế danh tiếng độc tôn khó lòng xô đổ.

Ảnh: IGNV, Getty Images