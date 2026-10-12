Giữa một rừng những hot girl/ KOLs sở hữu lợi thế về chiều cao, vóc dáng... thì Kim Jiwoo(@zoopeach) - content creator kiêm người mẫu ảnh người Hàn Quốc xuất hiện như một làn gió mới với vóc dáng "bé hạt tiêu" vỏn vẹn 1m50. Vậy nhưng, cô gái ấy vẫn dư sức "bỏ bùa" hơn 220.000 người ấn theo dõi trên mạng xã hội Instagram nhờ gương mặt xinh đẹp, đặc biệt là phong cách thời trang sành điệu.

Nhìn vào trang cá nhân của Kim Jiwoo bất kỳ cô nàng nào cũng có thể tìm thấy "chân ái" cho tủ đồ của mình nhờ phong cách thời trang mang tính ứng dụng cực cao. Có thể thấy style của Kim Jiwoo là sự kết hợp giữa nét ngọt ngào, thanh lịch chuẩn Hàn và các công thức hack dáng kinh điển với những item "must-have" trong tủ đồ bởi độ linh hoạt và dễ mặc.

1. Quần shorts jeans

Quần shorts jeans là "bảo bối" giúp Jiwoo Kim hack chân dài miên man bất chấp chiều cao 1m50. Cô nàng thường ưu ái những phom dáng ngắn trên đùi, cạp cao ôm nhẹ để tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và kéo dài tỷ lệ cơ thể một cách vi diệu. Dù mix cùng baby tee năng động, sơ mi thanh lịch hay áo cardigan mỏng nhẹ, item này mang đến sự trẻ trung và phóng khoáng, cân đẹp mọi phong cách từ dạo phố đến cafe sống ảo.

Gợi ý mua: DELINZ JEANS, pink.hill, HTIQUE

2. Baby tee

Chiêu thức tiếp theo giúp cô nàng 1m50 giật trọn spotlight chính là những chiếc baby tee nhỏ xinh mang đậm tinh thần Y2K. Item này được Jiwoo cưng chiều hết mực nhờ phom dáng ôm vừa vặn. Khi được mix cùng quần ống rộng cạp trễ hay shorts ngắn, chiếc áo khéo léo để lộ vòng eo, tạo tổng thể vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đây chắc chắn là gợi ý lên đồ điểm 10 cho những ngày lười mix-match mà vẫn muốn sở hữu visual "bánh cuốn".

Gợi ý mua: Damiese, KILL SYSTEM, BB.Girl.Studio

3. Áo trễ vai

Jiwoo Kim còn cực kỳ lăng xê những chiếc áo lệch vai phá cách. Chi tiết cắt vát bất đối xứng này vừa kéo dài phần cổ một cách tự nhiên, vừa mang đến vẻ thanh thoát, cao ráo hơn cho vóc dáng 1m50. Nữ người mẫu thường ưu ái những phom dáng dệt kim ôm sát cơ thể hoặc nhấn nhá bằng chi tiết cut-out nhẹ nhàng để nhân đôi vẻ sành điệu. Khi phối cùng quần jeans cá tính hay chân váy ngắn, chiếc áo lệch vai trở nên có gu hơn hẳn.

Gợi ý mua: GUPO.STU, Fleur Muse, KILL SYSTEM

4. Áo yếm

Áo cổ yếm (halter neck) cũng là chìa khóa giúp Jiwoo Kim khai thác triệt để lợi thế hình thể nhỏ nhắn. Thiết kế này để trần bờ vai mảnh mẻ, dồn mọi ánh nhìn lên phần thân trên và tạo cảm giác vóc dáng thanh thoát hơn. Công thức quen thuộc của cô nàng là mix mẫu áo ôm dáng ngắn này cùng quần suông cạp cao hoặc chân váy dài tương phản màu sắc. Cách chia tỷ lệ trang phục thông minh này giúp đôi chân được "kéo dài" tự nhiên mà không cần đến sự hỗ trợ của giày cao gót.

Gợi ý mua: Corrine Studios, EMIX Fashion,Berri.babii

5. Chân váy dài

Nhiều người nghĩ nấm lùn nên né váy dài, nhưng cô nàng 1m50 lại chứng minh ngược lại khi chọn những chất liệu mỏng nhẹ, có độ rủ tự nhiên để tạo hiệu ứng thanh thoát. Chiêu bài quen thuộc của cô là luôn chọn thiết kế cạp cao, kết hợp cùng áo crop top ôm sát hoặc áo dệt kim mỏng để làm rõ tỷ lệ cơ thể. Dù là dáng váy suông tối giản, xếp ly nhẹ nhàng hay mang họa tiết hoa nhí ngọt ngào, bản phối này đều giúp đôi chân trông dài hơn hẳn. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai muốn theo đuổi phong cách dịu dàng, thướt tha chuẩn Hàn mà không sợ bị nuốt dáng.

Gợi ý mua: Peinn Store, thuyteo.shop, Loga store