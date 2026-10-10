Pimtha (SN 1996) là hot girl, người mẫu ảnh và diễn viên nổi tiếng người Thái Lan, được mệnh danh là “búp bê Barbie Đông Nam Á” nhờ sở hữu gương mặt ngọt ngào, đường nét xinh xắn cùng thần thái cuốn hút. Với gần 5 triệu followers trên Instagram, sức hút của Pimtha không chỉ gói gọn ở quê nhà mà còn lan rộng đến Việt Nam, đặc biệt sau khi cô tham gia đóng vai nữ chính MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Sở hữu visual xinh xắn cùng phong cách thời trang cuốn hút, ít ai biết Pimtha chỉ cao 1m54. Không có lợi thế về chiều cao, cô nàng vẫn khéo léo “ăn gian” vóc dáng nhờ gu ăn mặc cực xịn, từ cách chọn item đến phối màu đều vừa tôn dáng vừa bắt mắt. Ghé qua Instagram của Pimtha, khó mà rời mắt trước những hình ảnh ngọt ngào cùng loạt outfit xinh xắn, nịnh dáng, nhìn thôi cũng đủ muốn học theo ngay.

Nàng nào thuộc hội “bé hạt tiêu” đang muốn tìm thêm cảm hứng lên đồ tôn dáng, hay đơn giản là mê những outfit trendy, sành điệu, thời thượng thì nhất định đừng bỏ qua style của Pimtha - biết đâu lại bỏ túi được cả loạt công thức phối đồ xịn xò cho riêng mình.

Thuộc hội sành điệu nên cô nàng Pimtha không thể không bắt trend quần cạp chun rút dây phối ren đang được ưa chuộng. Kiểu quần này gây chú ý với phom rộng thoải mái, phần cạp chun có dây rút cùng những đường ren trang trí tạo cảm giác phóng khoáng, nữ tính. Cô phối cùng áo trắng nhấn eo và dép xỏ ngón, giữ bảng màu nâu - trắng xuyên suốt nên dù trang phục có khá nhiều chi tiết, tổng thể vẫn hài hòa và không bị rối mắt

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần - Guốc xỏ ngón

Thu này xuống phố chưa biết diện gì, Pimtha mách ngay chị em 1 cách phối cực đơn giản, toàn những item cơ bản sẵn trong tủ mà hầu hết nàng nào cũng có. Với áo thun trắng làm lớp nền, khoác ngoài cardigan xám rồi kết hợp cùng quần ống rộng kẻ sọc. Chiếc mũ len và túi tote được thêm vào vừa đủ để tổng thể bớt đơn điệu. Công thức này không cầu kỳ nhưng lại có độ trẻ trung, thoải mái, đặc biệt dễ áp dụng trong những ngày trời bắt đầu se lạnh.

Gợi ý mua sắm: Quần kẻ sọc - Cardigan xám - Áo thun trắng

Pimtha gợi ý cho chị em một set đồ trắng xinh xắn, diện đi chơi hay dạo phố đều cực hợp. Outfit gồm áo tay ngắn phồng nhẹ kết hợp chân váy lửng, điểm xuyết viền ren và những đường bèo mềm mại, tạo cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng mà không quá điệu đà. Cả set đồ không cần thêm quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối tinh tế, mang đến vẻ ngoài bay bổng, ngọt ngào, đủ sức gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên.

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Chị em đang tìm một set đồ đơn giản mà xinh để diện trong những ngày thu mát mẻ có thể tham khảo ngay combo của Pimtha: váy 2 dây dáng ngắn phối cùng cardigan mỏng. Pimtha lựa chọn thiết kế váy dáng suông vừa phải, không ôm sát cũng chẳng quá rộng, tạo cảm giác thoải mái và dễ diện với nhiều dáng người. Váy trắng kết hợp sneaker trắng mang đến tổng thể nhẹ nhàng, sáng sủa, trong khi chiếc cardigan tím khoác ngoài trở thành điểm nhấn vừa đủ, giúp set đồ thêm trẻ trung và bắt mắt mà không cần cầu kỳ.

Gợi ý mua sắm: Váy - Cardigan

Style của Pimtha siêu nịnh mắt, cô nàng chỉ cao 1m54 nhưng vẫn mang đến loạt outfit tôn dáng đáng để chị em học hỏi. Diện quần suông nâu, Pimtha chọn áo 2 dây bản to phối bên trong, bên ngoài mix cùng áo len mỏng và cài cúc hờ hững, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng. Set đồ vừa thoải mái vừa có nét cuốn hút riêng, rất hợp diện trong những ngày thu mát mẻ, chị em có thể cân nhắc để diện xuống phố, đi cà phê hay dạo chơi cuối tuần.

Gợi ý mua sắm: Áo ba lỗ trắng - Áo len - Quần

Đồ bộ chưa bao giờ là option khiến chị em thất vọng, và Pimtha cũng mang đến một gợi ý xinh xắn với áo khoác dạ tweed cùng quần short đồng điệu. Đây là combo khá lý tưởng cho mùa thu đông bởi có thể linh hoạt theo thời tiết: ngày mát mẻ chỉ cần mix thêm một chiếc áo mỏng bên trong, còn khi trời lạnh hơn, chị em có thể thay bằng áo giữ nhiệt và phối thêm tất chân để giữ ấm. Đặc biệt, hai item trong set cũng dễ dàng tách lẻ, kết hợp cùng nhiều món đồ khác trong tủ quần áo, từ chân váy, quần jeans đến áo len, giúp tạo ra nhiều outfit mới mà không cần sắm sửa quá nhiều.

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