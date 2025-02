Tuần lễ thời trang Thu/Đông 2025 đang dừng chân ở thủ phủ nước Ý - Milan. Trong số các thương hiệu đã trình làng ở Milan mùa này, Dsquared2 là một trong những cái tên xuất hiện sớm và gây bùng nổ nhất cho đến hiện tại. Sau hôm 25/2 vừa qua, sàn diễn kỷ niệm 30 năm mang tên Obsessed2 của Dsquared2 đã liên tục xuất hiện với những đoạn cut ấn tượng, được dân tình chia sẻ khắp MXH. Trong số đó, màn trình diễn của Yasmin Wijnaldum - nữ người mẫu 27 tuổi được nhắc đến trong hầu hết các cuộc bàn luận và tìm kiếm về từ khoá #Dsquared2FW25.

Không phải là một gương mặt mới toanh, Yasmin Wijnaldum là chân dài đắt giá mà các luxury brand sừng sỏ đều mong muốn có được trên sàn runway của họ. Từng có buổi diễn đáng nhớ cùng nhau năm 2019, lần này trở lại Yasmin đã thể hiện thành công chất u tối đầy quyến rũ mà Dsquared2 đang khiến dân tình thấy quá đỗi phấn khích, mãn nhãn.

Yasmin Wijnaldum trình diễn ở show Dsquared2 FW25 trong khuôn khổ Milan Fashion Week (Nguồn @runwaytopmodel).



Ngay từ lúc bước khỏi chiếc Mercedes mui trần, Yasmin Wijnaldum đã lập tức biến cụm từ "ăn và không để lại vụn" trở thành thứ miêu tả cho màn trình diễn của cô. Với tinh thần nổi loạn, Dsquared2 mùa này chẳng thiếu những thiết kế không xuyên thấu thì cũng... thiếu vải đến phát sốc. Thật may khi cô mẫu người Hà Lan được giao cho một bộ cánh "vừa vặn" để hình ảnh này được viral theo cách đẹp đẽ nhất mà nó đáng có.

Chiếc váy đen có vẻ khá thanh lịch nhưng đường xẻ dọc hông lại đủ hở để Yasmin Wijnaldum khoe ra đường cong cực kỳ quyến rũ. Điểm nhấn tuyệt vời của món đồ này còn nằm ở đường viền dây xích chạy dọc sườn, chính nó đã trở thành phụ kiện "trợ diễn" giúp nữ người mẫu tạo hiệu ứng chuyển động hút mắt khi catwalk.

Body với tỷ lệ hoàn mỹ của Yasmin Wijnaldum khiến đường băng tăm tối của Dsquared2 nóng lên còn màn trình diễn của cô thì điệu nghệ vô cùng.

Yasmin Wijnaldum xuất hiện cùng thiết kế thứ 62 trên tổng số 68 looks của Obsessed2. Trong lòng netizen quốc tế lúc này, cô gần như chính là tâm điểm ở "lễ kỷ niệm" 30 năm của Dsquared2. Đối với thương hiệu nước Ý, hình ảnh của Yasmin Wijnaldum là 1 trong 10 khoảnh khắc "Best In Show" của họ.

Váy đen, nails đỏ, màu môi nude và 1 đôi mắt khói - Yasmin Wijnaldum trọn vẹn sự quyến rũ và "nguy hiểm" như Dsquared2 đang thể hiện về mình.

- Yasmin là tâm điểm.

- Cô ấy biết cô ấy là nhân vật chính.

- Catwalk iconic này đã trở lại thật rồi.

- Đây là tất thảy những gì chúng tôi muốn xem: Cái lối đi đó, cái vibe đó, hào quang đó, sự kiêu ngạo đó.

Yasmin Wijnaldum đã chinh phục trọn vẹn người hâm mộ thời trang, trở thành điểm sáng của một show diễn đáng xem.

Rất nhiều lời hoa mỹ dành cho nữ người mẫu sinh năm 1998 sau show diễn vừa qua.

Nàng thơ tuổi teen của những nhà mốt hàng đầu

Yasmin Wijnaldum năm 17 tuổi nói về hành trình bắt đầu của mình (Nguồn: elite model).

Yasmin Wijnaldum bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi chiến thắng ở cuộc thi Elite Model Look và trở thành người mẫu của công ty quản lý Elite Model Hà Lan vào năm 16 tuổi (2014). Như những thiếu niên rụt rè khác, Yasmin trước đó từng được chiêu mộ vài lần nhưng đều từ chối vì lý do muôn thưở: Mình không thể! Nhưng rồi sự dũng cảm, dám thử của cô đã chiến thắng và làng thời trang có thêm 1 viên ngọc quý.

Lần đầu trình diễn của Yasmin Wijnaldum cũng thật đặc biệt. Đó là Haute Couture show của thương hiệu Jean Paul Gaultier thuộc Tuần lễ Thời trang Haute Couture Thu/Đông 2015. Tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân/Hè 2016 ngay sau đó, Yasmin Wijnaldum cùng lúc trở thành gương mặt trẻ được xuất hiện dày đặc ở show diễn của các thương hiệu hàng đầu như Prada, Chloé, Valentino, Loewe, Anthony Vaccarello...

Yasmin Wijnaldum ở những show diễn đầu tiên trong sự nghiệp đã tạo được ấn tượng với giới mộ điệu nhờ vóc dáng và khí chất khác biệt.

Chỉ 6 tháng sau show diễn đầu tiên, cô gái 17 tuổi đã lọt vào mắt xanh của nhà sáng lập Prada - Miuccia Prada, được bà dành suất tham gia chiến dịch Xuân/Hè 2016 của nhà mốt này ngay sau đó. Tạp chí Dazed khi ấy viết rằng:"Nếu việc giành được một chiến dịch của Prada giống như việc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar, thì mùa này vinh dự đó thuộc về Yasmin Wijnaldum".

Và như thế, những thành công cứ nối tiếp, cùng năm đó Yasmin Wijnaldum chốt hạ những chiến dịch quảng cáo khác của Coach, Givenchy hay Tom Ford Beauty. Những năm đầu sự nghiệp, Yasmin Wijnaldum đã có cơ hội làm việc với vô số các thương hiệu danh giá, điền tên mình trong top những người mẫu được các tạp chí thời trang ưu ái.

Năm 2018, Yasmin Wijnaldum là 1 trong những chân dài sải bước ở show diễn "kết màn" cho thời kỳ rực rỡ của Victoria's Secret. Sự kiện được coi là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô và nhiều người mẫu khác từng nhận vinh dự này.

Trước khi thời vàng son của VSFS khép lại, Yasmin Wijnaldum cũng đã kịp góp mặt trên sân khấu này vào năm 2018 với thân hình bốc lửa.

Người mẫu Gen Z mang màu sắc thập niên 90s có lối đi iconic

Là một cô mẫu Gen Z nhưng Yasmin Wijnaldum những năm đầu sự nghiệp thường được so sánh với các siêu mẫu thập niên 90, 2000 do có phong cách trình diễn uyển chuyển, sống động với những cú đánh hông và vai "xuyên lục địa", tạo cảm giác quyến rũ, đầy tự tin. Chính lối đi này giúp Yasmin trở thành một trong những gương mặt người mẫu thế hệ mới được yêu thích, sở hữu lượng fan đông đảo, mang đến một chút hoài niệm về thời kỳ hoàng kim của làng mẫu thế giới.

So với thế hệ người mẫu hiện đại với những sải bước đều thì sự "siêu lắc" của Yasmin chính là nét quyến rũ làm thoả mắt nhìn của nhiều khán giả.

Đang trên đà phát triển nhưng từ sau 2021 nữ người mẫu tạm ngưng và hạn chế hoạt động, cô chỉ vừa bắt đầu trở lại sôi nổi từ 2024 vừa qua. Với màn comeback này, dân tình cũng nhận ra phong cách trình diễn của Yasmin Wijnaldum đã có phần tiết chế hơn trong các chuyển động cơ thể. Song, sức hấp dẫn của cái tên này vẫn không có gì đổi khác, bằng chứng là màn trình diễn tạo nhiệt tuyệt đối của cô ở show Dsquared2 vừa kết thúc.