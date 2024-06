Cô gái hồi sinh Reebok 12 năm trước, giúp doanh thu tăng trưởng 200% là ai mà giờ nhắc lại netizen vẫn nhớ?

Đó chính là Ahn Sohee - cựu thành viên Wonder Girls, hiện đang hoạt động trong ngành giải trí với tư cách là diễn viên.

Thời điểm mới debut, Ahn Sohee là một trong những thành viên hút fan của nhóm nữ nhà JYP Entertainment. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, mang đậm chất riêng giữa 1 "rừng hoa" Kpop. Nữ idol khiến người hâm mộ khó có thể rời mắt với gương mặt góc cạnh, nhỏ nhắn, làn da trắng sáng cùng đôi mắt mèo cực "bánh cuốn". Không những thế, Sohee còn ghi điểm nhờ vóc dáng thon gọn, mảnh khảnh cùng thần thái sắc lạnh không thua kém gì người mẫu.

Ahn So Hee sở hữu vẻ đẹp vừa mang nét ngọt ngào, trong trẻo lại không kém phần cá tính, cuốn hút

Cô nàng sở hữu vóc dáng và khả năng posing không thua kém người mẫu

Độ nổi tiếng của Sohee còn được hiện khi cô trở thành người mẫu của Reebok vào năm 2012. Cụ thể, sau khi hợp tác với thương hiệu thể thao nước Mỹ, cô đã giúp Reebok ghi nhận doanh thu tặng mạnh 200% so với năm trước. Không những thế, dòng giày GL6000 mà Ahn So Hee đi còn trở thành cơn sốt thời điểm đó tại Hàn Quốc, được gọi luôn là "giày Ahn So Hee".

Mẫu giày Reebok GL 6000 của Ahn So Hee đi từng được nhiều người săn đón

Một số bình luận của netizen:

- Thời này Ahn Sohee nổi thật, tôi cũng có 1 đôi giống trong hình.

- Huyền thoại, giờ nhìn Reebok vẫn nhớ đến Ahn Sohee.

- Tôi cũng có 1 đôi GL6000, hồi đó hot thật.

- Nhìn hoài niệm ghê, nhưng Ahn Sohee thời đó đỉnh thật.

- Hãng rất hợp với Sohee, ngày xưa tôi cũng đu trend này.

Dù hiện tại đã không còn hợp tác với Reebok nhưng Ahn Sohee vẫn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí hay tham gia sự kiện của nhiều thương hiệu. Cô cũng gây ấn tượng với visual trẻ mãi không già cùng vóc dáng thon gọn ở tuổi U35