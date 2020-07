Cô gái gốc Việt tố Balenciaga ăn cắp ý tưởng, khiến netizen khủng bố Instagram của thương hiệu

Cộng đồng mạng nói chung và giới mộ điệu nói riêng đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện của Nguyễn Trà My, một cô gái gốc Việt đang sinh sống và học tập tại Đức (IG @tra.my1) về việc cô đã tố thương hiệu Balenciaga ăn cắp ý tưởng của mình. Trên trang cá nhân, Trà My cho biết bản thân vô cùng phẫn nộ, tức giận khi nhìn thấy thương hiệu thời trang nổi tiếng cố tình chiếm đoạt ý tưởng, trục lợi từ thiết kế của cô mà chưa bao giờ có sự xin phép. Điều này thực sự gây xôn xao dân tình, người ủng hộ Trà My rất nhiều, nhưng cũng có không ít cá nhân bán tín bán nghi và đang chờ đợi phản ứng của nhà mốt đình đám.



Ảnh: IG @tra.my1

Câu chuyện bắt đầu khi 2 ngày trước, Balenciaga đăng tải bức ảnh với hình chiếc xe máy và quần áo khá "độc lạ" mà không có một chú thích nào. Giới yêu thời trang còn chưa tỏ tường ẩn ý thì mới đây, cô gái tên Nguyễn Trà My đã đăng tải một bài viết dài với nội dung tố thương hiệu nổi tiếng sao chép ý tưởng vì bức ảnh vừa được đăng trên Instagram chính thức của Balenciaga có nhiều nét tương đồng với tác phẩm mà Trà My thiết kế.



Hiện tại, phía Balenciaga vẫn đang im lặng, chưa có động thái đính chính, giải thích rõ ràng nào và nhà mốt vẫn đang bị cư dân mạng tấn công.

Bên dưới bức ảnh gây "thị phi" của Balenciaga cũng đang ngập tràn những bình luận đòi lại công bằng cho cô gái người Việt, người tỏ ra giận dữ, người yêu cầu thương hiệu phải ghi tên tác giả rõ ràng, rồi thì gỡ ảnh xuống và kèm lời xin lỗi. Phần lớn các ý kiến xuất phát từ những người ủng hộ Trà My.

Các bình luận của cư dân mạng bên dưới bức ảnh của Balenciaga như sau: "Hãy tag và ghi rõ tên của tác giả", "Hãy dừng lại việc ăn cắp ý tưởng đi", "Gỡ ảnh xuống", "Các người không thấy xấu hổ khi ăn cắp ý tưởng từ Trà My sau khi có động thái muốn nhận cô ấy làm thực tập sinh à?", "Đây là đồ ăn cắp, không phải của các người, nó thuộc về Trà My".

Câu chuyện vẫn đang diễn biến khá căng thẳng và thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Nhiều người vẫn đợi động thái phản hồi từ nhà mốt Balenciaga.

Về phía Trà My, cô cũng đưa ra những bằng chứng để chứng minh cho lý lẽ của mình. Cô chia sẻ vào tháng 6/2019, cô đã thực hiện một dự án về văn hoá "ninja xe máy" ở Việt Nam. Ý tưởng này xuất phát từ chính hoàn cảnh gia đình của cô, từ người mẹ đã bán xe đạp để di cư sang Đức. Với cô, đây là một dự án tâm huyết theo đuổi trong nhiều năm qua và được đặt tên là "Street Ninja" (tạm dịch: Ninja đường phố).



Tác phẩm nghệ thuật của Trà My được cô nàng đăng trên mạng xã hội.

"Duyên nợ" giữa Trà My với Balenciaga được cô kể lại qua câu chuyện xảy ra vào năm ngoái khi một nhà tuyển dụng từ Balenciaga đã đến trường đại học của cô và xem qua dự án tốt nghiệp thạc sĩ của lớp. Trà My cũng cho biết nhà tuyển dụng này đã yêu cầu xem portfolio của cô 2 lần.

Và đến hôm nay, Trà My bắt gặp trên Instagram của "ông lớn" có một bức ảnh với một chiếc xe máy có nhiều quần áo phủ lên trông na ná với ý tưởng của mình. Điều này khiến cô nhận định Balenciaga đã có sự "sao chép" không xin phép. Để củng cố cho kết luận của mình, Trà My cũng bổ sung thêm nhiều bức ảnh khác nằm trong dự án của "Street Ninja" cô thực hiện trước đây.

Trên trang cá nhân của Trà My đã từng đăng tải khá nhiều hình ảnh các chị em "ninja" chạy xe máy ở Việt Nam.

Nói về dự án này, Trà My cho hay: "Tôi đã gom góp những bộ quần áo chống nắng ở Việt Nam và phủ lên chiếc xe máy để tạo ra một tác phẩm điêu khắc tượng hình, mô phỏng nhân vật lái xe là nữ. Qua đó truyền tải thông điệp chống phân biệt đối xử ở nữ giới khi họ mặc những trang phục này. Tôi cảm thấy bị phản bội và tổn thương khi bị Balenciaga ăn cắp ý tưởng này vì đó là một phần trong của những giá trị văn hoá sâu sắc với cá nhân tôi, là một quá trình nghệ thuật chứ không phải một ý tưởng thẩm mỹ trong thời trang một cách ngẫu nhiên để thương hiệu có thể thu lợi nhuận từ nó."

Trà My cũng thẳng thắn đối chất với Balenciaga, tag hẳn nhà mốt vào trong bài viết của mình: "Cảm hứng của bạn để tạo ra bức ảnh này là gì? Tại sao lại để quần áo trên một chiếc xe máy? Bạn muốn nói điều gì với chúng tôi? Hãy nói với tôi này! Tôi yêu cầu một lời xin lỗi và cũng đề nghị bạn xoá bức ảnh này đi."

Những gì Trà My chia sẻ, có thể rất logic nhưng vẫn chỉ là câu chuyện từ một phía, chưa đủ căn cứ để khẳng định Balenciaga ăn cắp ý tưởng. Hiện cư dân mạng vẫn chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Balenciaga để có cái nhìn khách quan nhất về sự việc.