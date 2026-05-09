Cô gái da màu đáng thương nhất Met Gala biết ơn Giám đốc Chanel sau tranh cãi

Vài ngày sau khi mạng xã hội bùng nổ tranh luận về diện mạo bị cho là "dìm hàng" đại sứ, người mẫu gốc Ấn Bhavitha Mandava đã chia sẻ một bài đăng xúc động trên Instagram. Bất chấp việc internet chia phe nảy lửa, Bhavitha vẫn dành trọn sự biết ơn cho Matthieu Blazy.

"Từ việc chứng kiến em tập tễnh học cách đi trên giày cao gót lần đầu tiên cho đến khi trao cho em cơ hội sải bước trên bậc thềm Met Gala. Anh đã cho em không gian để trưởng thành, để tìm thấy vị trí của mình trong thế giới thời trang này và xa hơn thế nữa. Mãi mãi biết ơn anh, Mtthieu Blazy" - cô viết.

Bức thư này không chỉ là lời hồi đáp dư luận, mà còn là sự khẳng định về mối quan hệ đặc biệt giữa Bhavitha và vị giám đốc sáng tạo - người đã nhìn thấy tiềm năng và trao cho cô cơ hội khi còn là một nữ sinh kiến trúc xa lạ với thế giới xa xỉ.

Bhavitha cũng không quên tri ân Anna Wintour và đội ngũ Vogue, cùng các nghệ nhân tại xưởng may Le19M và Chanel Haute Couture là những người đã hiện thực hóa bộ trang phục gây tranh cãi này.

Sự thật về bộ trang phục gây chia rẽ internet

Ngày hôm ấy tại dạ tiệc Met, diện mạo của Bhavitha Mandava lập tức trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng và giới mộ điệu toàn cầu vì nó tương phản hoàn toàn với những thiết kế kịch nghệ, lộng lẫy và đặc biệt là đề bài "Fashion Is Art".

Cô xuất hiện với áo sơ mi xuyên thấu mặc ngoài tank top trắng và quần lụa hiệu ứng denim thực chất là một tác phẩm Couture tái hiện lại chính bộ trang phục cô đã mặc vào ngày bị "phát hiện" dưới ga tàu điện ngầm năm 2024.

Thay vì chọn một thiết kế lộng lẫy để lấy lòng số đông, Matthieu Blazy đã chọn cách kể chuyện. Anh muốn Bhavitha bước lên bậc thềm Met Gala với đúng bản sắc của ngày đầu tiên cô bước chân vào ngành công nghiệp này. Đó là một sự tôn vinh dành cho "con người bình thường" bước vào không gian thượng lưu mà không cần chối bỏ nguồn gốc.

Đây được coi là khoảnh khắc "vòng lặp hoàn hảo", kết nối điểm khởi đầu bình dị với sự xuất hiện của cô tại thánh đường thời trang lớn nhất thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Matthieu Blazy, bộ đồ tập trung vào tính tự sự và sự thanh lịch tiết chế thay vì phô trương.

Khi nữ người mẫu 26 tuổi bước chân lên thảm đỏ cũng là lúc một làn sóng tranh luận đã nổ ra. Công chúng cáo buộc Chanel đang lợi dụng hình ảnh của Đại sứ trẻ để kể một câu chuyện "vượt khó" thay vì tôn vinh cô như một ngôi sao thời trang thực thụ.

Một số người cho rằng vì là tân binh, Bhavitha không có quyền từ chối thiết kế mà nhà mốt đưa cho, ngay cả khi nó khiến cô bị lép vế và khó xử. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng công chúng đang quá khắt khe. Tại sao cứ là người da màu thì phải mặc đồ thêu thùa, cầu kỳ mới được coi là sang trọng? Họ tin rằng sự tối giản này chính là một tuyên ngôn nghệ thuật đầy bản sắc và cá nhân.

Dưới bài đăng mới của Bhavitha Mandava, GĐST Matthieu Blazy cũng để lại bình luận: "Mỗi bước đi cùng nhau đều là một phước lành, không thể chờ đợi để tiếp tục hành trình này cùng em, Bhavitha".

Tuy nhiên, khán giả vẫn để lại nhiều bình luận trái chiều:

- Tôi không hiểu sao bạn lại đồng ý với chiến dịch này. Cảm giác như họ không thực sự muốn bạn vì khuôn mặt xinh đẹp hay tố chất icon, mà họ chỉ muốn khoe với thế giới rằng: 'Nhìn xem, chúng tôi có thể nhặt một cô gái dưới tàu điện ngầm và giúp cô ấy đổi đời'.

- Đừng mãi nhốt cô ấy vào cái mác 'cô gái tàu điện ngầm'. Sự đại diện nên nâng tầm con người ta lên, chứ không phải cứ kéo họ quay lại câu chuyện nghèo khó mãi như vậy.

- Thành thật mà nói, tôi thấy những bình luận chê bai mang đậm tính định kiến. Có lẽ cô ấy thực sự thích bộ đồ này vì nó gắn liền với câu chuyện cá nhân? Đừng làm cô ấy cảm thấy tệ về bản thân mình thêm nữa.

Dù đáng thương hay đáng ngưỡng mộ, không thể phủ nhận Bhavitha Mandava đã tạo nên một trong những khoảnh khắc được thảo luận nhiều nhất Met Gala 2026.

Hành trình "đổi đời" từ một ngày bình thường

Trước khi trở thành gương mặt đại diện cho Chanel, Bhavitha Mandava từng có một cuộc sống hoàn toàn khác. Sinh ra trong một gia đình bình thường tại Hyderabad, Ấn Độ, cô theo học ngành kiến trúc tại quê nhà trước khi sang Mỹ vào năm 2023 để theo đuổi bằng Thạc sĩ về Thiết kế và Truyền thông tại Đại học New York (NYU).

Mùa hè năm 2024, sau khi bị từ chối một vị trí thực tập, Bhavitha cảm thấy bế tắc. Để tự an ủi mình, cô hẹn một người bạn đi ăn đồ Ấn tại Manhattan. Ngay tại ga tàu điện ngầm Atlantic Avenue ở Brooklyn, cô đã gặp Showin Bishop (người sáng lập 28 Models). Đó chính là khoảnh khắc định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái 24 tuổi vốn chỉ tập trung vào học thuật và công việc làm thêm tại trường để trang trải sinh hoạt phí.

Dù từng được săn đón vài lần tại Ấn Độ nhưng chưa bao giờ mặn mà với nghề mẫu, Bhavitha quyết định thử vận may với một chuyến đi casting tại Milan. Tại đây, cô gặp Matthieu Blazy (lúc đó là Giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta). Anh ngay lập tức đưa cô vào show diễn Xuân/Hè và chiến dịch quảng cáo sau đó. Đối với Bhavitha, đây chỉ là một công việc làm thêm, nhưng với bạn bè tại New York, đó là một cơn địa chấn.

Nữ thạc sĩ NYU và cuộc rượt đuổi với những chuyến bay đêm

Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày vắt kiệt sức của Bhavitha. Cô duy trì một nhịp sống khắc nghiệt: Sáng đi làm, tối lên lớp, và cuối tuần bay sang châu Âu để trình diễn thời trang. Toàn bộ tiền thù lao từ nghề mẫu được dùng để chi trả các khoản vay sinh viên.

Sự kiên trì đó đã đưa cô đến những cột mốc lịch sử: Trở thành người mẫu Ấn Độ đầu tiên mở màn show diễn của Chanel dưới thời Matthieu Blazy. Đáng chú ý, show diễn Métiers d'art của hãng cũng được đặt bối cảnh tại một ga tàu điện ngầm - một chi tiết chạm đúng vào khởi đầu đầy duyên nợ của cô.

Dù một bộ phận khán giả vẫn chỉ trích Chanel vì marketing câu chuyện "cô gái tàu điện ngầm" quá mức, nhưng với Bhavitha, đây là một giấc mơ có thật. Từ một nữ sinh bị từ chối thực tập đến "nàng thơ Chanel" Bhavitha Mandava hiện là tiếng nói đại diện cho cộng đồng phụ nữ Nam Á vốn vẫn còn ít được chú ý trong làng mốt thế giới.

" Ngay cả khi đây không phải là một sự nghiệp dài hạn, thì cũng là một điều thực sự tuyệt vời mà tôi đã làm được ở tuổi đôi mươi. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đang có" - Bhavitha từng chia sẻ.