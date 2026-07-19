Cô gái bị MXH chê cười vì được cầu hôn bằng nhẫn kim cương "nhỏ hơn viên sỏi thận", so với Ronaldo chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc

Bài đăng kỷ niệm ngày cầu hôn của một cặp đôi trẻ ở Cuba mới đây đã viral MXH theo cách hẳn sẽ không ai mong muốn. Cô gái trong câu chuyện là Sofia Gómez Pérez - một Graphic Designer kiêm Stylist và Content Creator mảng thời trang, vừa gật đầu đồng ý lời cầu hôn vào ngày 8/7 vừa qua.

Loạt ảnh thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào với khoảnh khắc cô gái cười rạng rỡ, tay đeo chiếc nhẫn đính hôn trên bãi biển lộng gió. Thế nhưng, bi hài kịch chỉ thực sự bắt đầu khi cư dân mạng bật "chế độ kính hiển vi" soi thẳng vào ngón áp út của nhân vật chính.

Các cư dân mạng với đôi mắt cú vọ đã nhìn ra điểm khác biệt giữa khung hình này với hàng nghìn bức ảnh cầu hôn khác trên đời chính là việc kích thước viên kim cương quá đỗi khiêm tốn.

Dựa vào phom dáng cọng nhẫn siêu mảnh và size viên đá, giới sành sỏi ước tính nó chỉ nặng khoảng 0.01 đến 0.03 carat (đường kính tầm 1.2mm - 1.5mm). Nếu tính cả phần chấu nhô lên thì món trang sức này cũng khó lòng chạm mốc 0.05 carat. Trong chuyên môn, đây thường được gọi là kim cương tấm, chứ tính bằng đơn vị carat nghe khá to tát.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh thẩm mỹ, đây lại là một sự kết hợp hợp lý. Với cọng nhẫn siêu mảnh như vậy, nếu đính một viên đá quá to sẽ gây mất cân đối và rất dễ bị gãy, rơi rớt trong quá trình sinh hoạt. Đúng chuẩn phong cách minimalist, viên đá có thể nhỏ nhưng độ tinh tế (và hy vọng cả độ chung thủy) của người trao thì sẽ cực kỳ to lớn.

Ngay lập tức, chiếc nhẫn "tí hon" trở thành đề tài cho một đại hội châm chọc rôm rả, kéo theo loạt meme lầy lội. Gây chú ý nhất là Olena Kalinkina, nhà thiết kế túi xách nổi tiếng người Ukraine. Với tài khoản tích xanh của mình, cô để lại dòng bình luận: "She said yes" - trong đó chữ yes bé tẹo, tương tự kích thước viên hột xoàn.

Đỉnh điểm của sự hài hước thuộc về một netizen lém lỉnh bảo rằng viên sỏi thận của mình xem ra còn to hơn viên kim cương này vài phần, khiến dân mạng chỉ biết ôm bụng cười ra nước mắt.

Những bình luận kiểu "Tội nghiệp cô gái, xong đời rồi", "Hy vọng đây không phải kim cương nhân tạo" cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện. Thấy thời cơ ngàn năm có một, một thợ kim hoàn cũng nhanh nhảu vào tận nơi chào hàng công khai, mời gọi cặp đôi ghé tiệm để nâng cấp lên một viên kim cương to hơn.

Giữa biển người thả tương tác cợt nhả, cũng có không ít cư dân mạng chân thành đứng ra bảo vệ cặp đôi đang lặng im nhìn mình nổi tiếng bất đắc dĩ. Nhiều ý kiến khẳng định giá trị của một cuộc hôn nhân không thể đặt vào phép tính tỷ lệ thuận với độ lớn hay giá tiền của một viên đá quý.

Câu chuyện một người mẹ đeo chiếc nhẫn có viên đá nhỏ tương tự nhưng vẫn sống hạnh phúc 43 năm bên chồng đã được đưa ra làm bằng chứng thuyết phục, nhằm nhắc nhở rằng chỉ những người thực dụng mới quá săm soi kích thước thay vì sự gắn kết thực sự.

"Xem trang cá nhân của cô ấy 2 giây thôi, tôi đã thấy chàng trai này có vẻ am hiểu phong cách của người yêu lắm đấy. Cô nàng chẳng giống kiểu sẽ thích một viên kim cương to tướng đâu." - một netizen bình luận.

Đồng thời, hội những người mê gu thời trang thanh lịch cũng đồng tình với quan điểm: thực chất nhẫn quá to trông lại phô trương và kém sang. Sự thanh mảnh, nhẹ nhàng của chiếc nhẫn hiện tại đủ để tôn lên nét tinh tế, cá tính độc đáo của một cô nàng làm nghệ thuật như Sofia.

Từ "hạt cát" Cuba nhìn sang "cục tạ" 5 triệu đô của Ronaldo

Để thấy thiên hạ chín người mười ý ra sao, hãy nhìn sang thái cực đối lập từ màn cầu hôn của siêu sao Cristiano Ronaldo. Chiếc nhẫn được đeo trên tay Georgina Rodríguez tháng 11 năm ngoái từng khiến dân tình tranh cãi vì kích thước viên hột xoàn gây choáng. Nếu so chiếc nhẫn của cô gái Cuba nói trên với siêu phẩm này xem ra chỉ như hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

Được biết, nam cầu thủ đã mạnh tay chi khoảng 4-5 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) cho chiếc nhẫn cocktail sở hữu viên kim cương ước tính 30-40 carat, đạt chuẩn nước D-F và độ trong suốt tinh khiết hoàn hảo. Phần khung được chế tác tỉ mỉ từ bạch kim, dùng kỹ thuật chấu đôi để giữ chắc viên đá siêu nặng.

To và đắt giá kỷ lục giới bóng đá là vậy, nhưng món trang sức này lại bị giới chuyên môn lẫn netizen chê bai không tiếc lời về tính thẩm mỹ. Chia sẻ với tờ Corriere dello Sport , chuyên gia trang sức người Tây Ban Nha, Juan Garcia Sanchez thẳng thắn nhận định tác phẩm này không đạt chuẩn của một chiếc nhẫn đính hôn. Với kích thước quá khổ, viên đá được cho là sẽ hợp để làm mặt dây chuyền hơn. Ông nhấn mạnh đây thực chất là kiểu nhẫn cocktail dùng đi tiệc để tạo sự chú ý, chứ thiết kế quá nặng nề sẽ làm người đeo khó cử động ngón tay, không phù hợp để mang hàng ngày làm biểu tượng tình yêu.

Thế nên trên các diễn đàn như Reddit, món quà triệu đô của CR7 khi đó cũng hứng gạch đá vì độ phô trương quá đà. Nhiều người mỉa mai viên kim cương trông thô kệch như một cái tay nắm cửa. Dân mạng thậm chí còn mở hội đùa cợt, tỏ ra lo lắng giùm cho Georgina vì không biết cô sẽ cầm điện thoại hay làm việc nhà kiểu gì với "cục đá" khổng lồ như thế.

Ảnh: IGNV