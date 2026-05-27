Mèo Trái Đất là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên TikTok. Mới đây, cô chính thức về chung nhà với ông xã là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hà Nội. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ. Những hình ảnh được chia sẻ xuyên suốt từ lễ dặm ngõ cho đến hôn lễ chính thức đều gây sốt bởi gu thẩm mỹ tinh tế của cô dâu. Mèo Trái Đất nhận cơn mưa lời khen với layout makeup trong trẻo, váy cưới thanh lịch cùng những bó hoa cầm tay đầy tinh tế. Không ngoa khi nói rằng đây là một trong những đám cưới được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Không chỉ gây chú ý với những khoảnh khắc chỉn chu trong ngày trọng đại, Mèo Trái Đất ngoài đời cũng ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng gu ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế. Cô theo đuổi phong cách nữ tính, trẻ trung với những outfit nhẹ nhàng, dễ ứng dụng nhưng vẫn tạo cảm giác cuốn hút. Bên cạnh gương mặt hài hòa, làn da sáng và vóc dáng thanh mảnh cũng giúp cô dễ dàng "cân" nhiều phong cách khác nhau.

Khám phá style đời thường của cô dâu đang viral trên khắp MXH, chị em chắc hẳn sẽ thêm 1 lần say đắm gu ăn vận điệu xinh này.

Mèo Trái Đất gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang nét nữ tính dịu dàng. Cô lựa chọn mẫu váy hai dây dáng dài tông trắng thanh lịch, nổi bật nhờ phần xẻ tà tinh tế giúp tổng thể thêm mềm mại và cuốn hút. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn càng tôn lên vóc dáng thanh thoát, tạo cảm giác sang chảnh mà không quá cầu kỳ

Ở tuổi 27, Mèo Trái Đất vẫn ghi điểm với style trẻ trung và ngọt ngào. Cô chọn diện áo lệch vai phối cùng quần ống cong tạo hiệu ứng trên ôm - dưới rộng, giúp tổng thể trông cao ráo và tôn dáng hơn. Các phụ kiện như túi đan và mũ cói góp phần tạo điểm nhấn cho outfit đậm vibe hè, diện đi chơi hay đi biển là quá ư hợp lý

Lên đồ điệu đà với váy vóc, Mèo Trái Đất lựa chọn thiết kế lệch vai dáng ôm giúp tôn lên vẻ ngoài nữ tính và thanh thoát. Thiết kế gây ấn tượng bởi chất liệu voan mềm mại, bay bổng cùng gam màu trung tính nhẹ nhàng, hợp diện đi tiệc, đi chơi

Style đơn giản, thanh lịch của Mèo Trái Đất cũng là phong cách được nhiều chị em ưa chuộng vì dễ mặc, dễ phối. Diện áo thun trắng, cô khéo kết hợp cùng chân váy dài, buộc thêm khăn nơ ở cổ để tạo điểm nhấn cho outfit thêm nổi bật, điệu đà

