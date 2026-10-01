Tuần lễ Thời trang Paris Xuân Hè 2027 vẫn đang sôi sục bầu không khí náo nhiệt khi đón chào dàn sao châu Á đổ về kinh đô ánh sáng. Mới đây, sau khi kết thúc hợp đồng đại sứ thương hiệu kéo dài vỏn vẹn một năm với Givenchy, Chương Nhược Nam cũng khởi hành từ Thượng Hải đến Pháp theo lời mời từ thương hiệu Isabel Marant cho show diễn sắp sửa diễn ra vào ngày 1/10.

Chương Nhược Nam khởi hành đến Paris tham dự show Isabel Marant SS27 (Clip: Weibo).

Trong loạt ảnh thời trang được thực hiện trước chuyến đi, nữ diễn viên khiến người hâm mộ thích thú khi lựa chọn tinh thần phóng khoáng, lãng mạn với một thiết kế thuộc BST Thu Đông 2026 của Isabel Marant. Mẫu váy lưới đen sở hữu phom dáng ấn tượng với phần cổ cao, tay phồng phối ren cầu kỳ cùng chân váy xuyên thấu rủ dài giúp nữ diễn viên bước ra khỏi vùng an toàn của hình tượng "nữ thần thanh xuân" trong trong trẻo gắn liền với tên tuổi cô.

Bộ ảnh tạo hình trước chuyến đi của Chương Nhược Nam thậm chí còn mang tính thực tế hơn phiên bản diễn ra ở sân bay.

Sự chú ý thực sự bùng nổ khi Chương Nhược Nam mang trọn vẹn bộ cánh mang tính trình diễn này ra diện tại sân bay. Khác với kiểu tóc thả suông tự nhiên trong buổi chụp hình, nữ diễn viên nâng cấp tổng thể bằng kiểu tóc búi cao rủ nhẹ, đeo đôi hoa tai chùm bản to kiêu kỳ cùng kính mát gọng đồi mồi.

Chương Nhược Nam sải bước giữa sân bay với diện mạo ấn tượng như vừa bước ra từ một lễ trao giải.

Một thiết kế mang tính cấu trúc cùng phần chân váy đuôi cá vốn không phải lựa chọn tối ưu về tính tiện dụng cho chuyến bay đường dài. Lối lên đồ này khiến diện mạo của người đẹp trông như thể vừa rời khỏi một thảm đỏ sự kiện hay lễ trao giải lớn để đi thẳng ra cửa khởi hành.

Thiết kế của Isabel Marant F/W 2026 trên runway và phiên bản thời trang sân bay của Chương Nhược Nam.

Vì thế, diện mạo này của Chương Nhược Nam phần nào tạo nên những phản hồi đa chiều trên mạng xã hội. Trong khi cộng đồng hâm mộ dành nhiều lời có cánh cho diện mạo của nữ diễn viên, tán thưởng thần thái "lơ đãng đầy khí chất" cùng sắc vóc quyến rũ của cô dưới ánh đèn đêm.

Mặt khác, không ít dư luận tỏ ra khó cảm trước sự lựa chọn này, để lại những bình luận thắc mắc về tính thực tế như "ai lại mặc thế này ra sân bay" hay lên tiếng trách ê-kíp tạo hình đã chuẩn bị một bộ trang phục rườm rà gây bất tiện cho nghệ sĩ trong quá trình di chuyển.

Trong suốt quá trình di chuyển, nữ diễn viên liên tục chỉnh sửa trang phục.

Dẫu biết thời trang sân bay từ lâu đã trở thành một phần trong chiến lược truyền thông giữa khách mời và nhà mốt trong khuôn khổ , sự phù hợp với bối cảnh vẫn luôn là thước đo quan trọng cho một tạo hình tinh tế. Một thiết kế trang trọng khi xuất hiện ở không gian công cộng như sân bay dễ mang lại cảm giác gượng ép và thiếu tự nhiên.

Một tạo hình đẹp của Chương Nhược Nam vô tình bị bàn tán vì tính phù hợp.

Màn lên đồ của Chương Nhược Nam tuy thu hút sự chú ý tức thời, nhưng cũng cho thấy thách thức không nhỏ của các ngôi sao trong việc tìm kiếm điểm giao hòa giữa ngôn ngữ thời trang cao cấp và tính ứng dụng thực tế.

Ảnh: Weibo