5 tẩy da chết môi "made in Vietnam" giúp môi mềm mịn, hạn chế bong tróc

Môi là vùng da mỏng manh nhưng lại thường xuyên phải chịu tác động từ son màu, son lì, đồ ăn, thức uống, thời tiết khô hanh và thói quen liếm môi. Khi lớp tế bào chết tích tụ, bề mặt môi dễ trở nên sần, khô, bong tróc và khiến son lên màu không đều. Bên cạnh việc dưỡng ẩm hằng ngày, tẩy tế bào chết định kỳ có thể giúp loại bỏ phần da chết trên bề mặt, mang lại cảm giác mềm mịn hơn. Nếu ưu tiên các sản phẩm Việt Nam, dưới đây là 5 lựa chọn đáng tham khảo.

1. BareSoul Best Kisser Lip Scrub & Make Up Remover

BareSoul Best Kisser Lip Scrub & Make Up Remover gây chú ý nhờ kết hợp hai nhu cầu trong cùng một sản phẩm: hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và làm sạch lớp son trên môi. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên trang điểm môi, đặc biệt là sử dụng son lì hoặc các sản phẩm có độ bám màu cao. Thay vì chà xát mạnh để loại bỏ phần son còn sót lại, bạn có thể massage sản phẩm thật nhẹ trên môi rồi làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi sử dụng, điều quan trọng là giữ lực tay vừa phải bởi da môi mỏng hơn nhiều so với da mặt. Sau bước tẩy da chết, nên tiếp tục với một lớp son dưỡng để bổ sung độ ẩm, giúp bề mặt môi mềm mại hơn. Sản phẩm có thể trở thành một bước nhỏ trong chu trình chăm sóc môi, nhất là trước những ngày cần đánh son để lớp màu trông mịn và đều hơn.

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2. Tẩy Da Chết Môi Môi Hồng Cỏ Mềm

Tẩy Da Chết Môi Môi Hồng Cỏ Mềm hướng tới nhu cầu chăm sóc đôi môi khô, sần và thiếu mịn màng. Sản phẩm có dạng tẩy tế bào chết dành riêng cho môi, giúp người dùng dễ dàng bổ sung bước chăm sóc này vào routine hằng tuần. Với những người thường xuyên dùng son màu, việc loại bỏ lớp tế bào chết trên bề mặt có thể giúp môi trông mượt mà hơn, đồng thời hạn chế tình trạng son bám không đều vào những vùng da đang bong. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết không phải giải pháp làm môi hồng vĩnh viễn hay loại bỏ hoàn toàn tình trạng thâm môi. Màu môi còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cơ địa, ánh nắng, thói quen sinh hoạt và việc sử dụng son. Vì vậy, bên cạnh sản phẩm tẩy da chết, đừng quên dưỡng ẩm và sử dụng son môi có khả năng chống nắng khi cần thiết.

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3. Tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk Cocoon

Nhắc đến mỹ phẩm Việt khai thác nguyên liệu bản địa, Cocoon là thương hiệu quen thuộc với nhiều tín đồ skincare. Tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk sử dụng hình ảnh hạt cà phê Việt Nam làm điểm nhấn, mang đến trải nghiệm chăm sóc môi theo hướng gần gũi và dễ sử dụng. Các hạt tẩy giúp massage nhẹ nhàng trên bề mặt môi, hỗ trợ loại bỏ lớp tế bào chết và phần da bong tróc. Sau khi sử dụng, môi có thể cho cảm giác mịn hơn, từ đó giúp son dưỡng hoặc son màu dễ tán hơn. Tuy nhiên, với vùng da nhạy cảm như môi, không nên chà xát quá lâu hoặc quá mạnh với bất kỳ sản phẩm scrub nào. Tần suất sử dụng cũng nên được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của môi; nếu môi đang nứt, chảy máu hoặc bong tróc nghiêm trọng, tốt hơn hết nên tạm ngưng tẩy da chết và tập trung phục hồi độ ẩm.

Nơi mua: Cocoon

4. Tẩy Da Chết Môi Mật Ong Gừng SKINLAX

Nếu yêu thích những công thức lấy cảm hứng từ các nguyên liệu quen thuộc, Tẩy Da Chết Môi Mật Ong Gừng SKINLAX là một lựa chọn đáng chú ý. Mật ong thường được biết đến trong chăm sóc da nhờ khả năng giữ ẩm, trong khi gừng tạo nên điểm nhấn đặc trưng cho sản phẩm. Công thức tẩy da chết giúp hỗ trợ loại bỏ phần tế bào chết trên bề mặt môi, từ đó mang lại cảm giác mềm mại và mịn hơn sau khi sử dụng. Đây là kiểu sản phẩm có thể dùng trước khi đánh son, đặc biệt khi môi đang có nhiều vùng khô khiến màu son dễ bám loang lổ. Dù vậy, môi nhạy cảm có thể phản ứng với một số thành phần hoặc hương liệu trong mỹ phẩm, vì thế bạn nên kiểm tra phản ứng của da trước và ngừng sử dụng nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa hoặc kích ứng kéo dài.

Nơi mua: SKINLAX

5. Liplight Peeling Gel

Khác với những sản phẩm scrub dạng hạt, Liplight Peeling Gel đi theo hướng gel tẩy tế bào chết, phù hợp với những người không thích cảm giác chà xát mạnh trên môi. Sản phẩm được định hướng dành cho môi nhạy cảm, hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của vùng môi bị sần và bong tróc. Kết cấu dạng gel cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn khi massage, đặc biệt với những người có đôi môi dễ bị khô. Nếu đang quan tâm đến tình trạng môi thâm, cần lưu ý rằng tẩy tế bào chết chỉ có thể hỗ trợ loại bỏ lớp da chết trên bề mặt, chứ không phải phương pháp điều trị nguyên nhân gây tăng sắc tố. Muốn môi trông tươi tắn hơn, cần kết hợp dưỡng ẩm đều đặn, hạn chế liếm hoặc cắn môi và bảo vệ môi khỏi ánh nắng.





Nơi mua: Liplight

Tẩy da chết môi có thể là bước chăm sóc hữu ích nhưng không nên thực hiện quá thường xuyên hoặc dùng lực quá mạnh. Với đôi môi khỏe mạnh, chỉ cần một sản phẩm phù hợp và tần suất vừa phải là đủ để duy trì cảm giác mềm mịn. Đặc biệt, nếu môi đang nứt nẻ, có vết thương hoặc bong tróc do kích ứng, hãy ưu tiên son dưỡng phục hồi thay vì tiếp tục scrub. Và nếu muốn môi luôn hồng hào, việc chống nắng, dưỡng ẩm và hạn chế các thói quen khiến môi khô mới là những yếu tố cần duy trì lâu dài.