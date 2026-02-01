Clip toàn góc hiểm vẫn không dìm được Song Hye Kyo: Chiếc mũi trứ danh không có milimet nào xấu

Suốt nhiều năm qua, Song Hye Kyo vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc bền bỉ nhất của Kbiz, gần như không bị thời gian làm phai mờ hào quang. Mới đây, một đoạn video quay cận gương mặt nữ minh tinh trong quá khứ bất ngờ được chia sẻ trở lại vì quá đỗi ấn tượng. Không cần filter chỉnh sửa cầu kỳ, visual của mỹ nhân sinh năm 1981 vẫn hoàn hảo đến từng đường nét: làn da trắng mịn, đường nét thanh tú và thần thái nhẹ nhàng đặc trưng. Đặc biệt, chiếc mũi cực phẩm chính là minh chứng cho vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, khẳng định đẳng cấp nhan sắc của Song Hye Kyo.

Cam cận khoe trọn visual hoàn hảo cùng chiếc mũi đẳng cấp của Song Hyo Kyo. (Nguồn: kireionna__)

Qua góc máy cận đầy thách thức, visual của Song Hye Kyo vẫn khiến người xem phải lặng đi vì quá đỗi hoàn hảo. Khung hình zoom sát gương mặt không hề "dìm" nhan sắc, trái lại còn tôn lên từng đường nét tinh tế, nhất là chiếc mũi được xem như chuẩn mực kinh điển của Kbiz. Sống mũi cao, thẳng mượt và thanh thoát, phần chóp mũi gọn gàng, cánh mũi thon tạo nên tổng thể hài hòa tuyệt đối với gương mặt mềm mại. Ở góc nghiêng, đường mũi tạo nên độ sâu cho gương mặt, giúp thần thái thêm phần sang trọng và cổ điển. Chính chi tiết này đã góp phần làm nên đẳng cấp nhan sắc vượt thời gian của Song Hye Kyo.

Ở góc máy quay cận, thậm chí từ dưới lên, chiếc mũi của Song Hye Kyo đều ghi điểm tuyệt đối. (Nguồn: Instagram)

Song Hye Kyo từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu góc nghiêng và dáng mũi đẹp bậc nhất xứ Hàn. Chiếc mũi của nữ diễn viên thường xuyên được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự hài hòa gần như tuyệt đối.

Chính tỷ lệ cân đối ấy giúp tổng thể gương mặt Song Hye Kyo lúc nào cũng thanh tú, mềm mại nhưng vẫn sang trọng. Không quá lời khi cô liên tục góp mặt trong danh sách những mỹ nhân có góc nghiêng "đỉnh cao", sánh vai cùng nhiều biểu tượng nhan sắc như Han Ga In, Kim Tae Hee hay Lee Young Ae. Thậm chí, từ khoảng năm 2017, dáng mũi của Song Hye Kyo còn trở thành hình mẫu thẩm mỹ được nhiều người tìm đến, khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc vượt thời gian của cô trong lòng công chúng.

Góc nghiêng của Song Hye Kyo gây ấn tượng với vẻ sang trọng, quý phái nhờ sống mũi đẹp hoàn hảo. (Nguồn: Instagram)