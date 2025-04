Clip một buổi giãn cơ "gay cấn" của Lisa và Leon, 2 em bé đỉnh nhưng spotlight nằm ở câu nói của mẹ Hà Hồ

Ai theo dõi gia đình nữ hoàng giải trí đều biết, Hà Hồ rất kĩ tính trong việc ăn uống cũng như luyện tập sức khỏe hàng ngày của Lisa, Leon. Ngay từ nhỏ, các bé thường xuyên được mẹ đưa đi bơi, đi bộ, thể dục thể thao... mỗi ngày. Chính vì thế các bé có sức khỏe tốt, dẻo dai.



Mới đây, Hà Hồ chia sẻ đoạn clip "mỗi buổi chiều đều giãn cơ" của 2 em bé khiến ai nấy xuýt xoa. Các con đang tập đu xà ở khu vui chơi. Lisa thể hiện sự khéo léo, dẻo dai của mình khi thực hiện các thử thách một cách linh hoạt, dễ dàng. Trong khi đó, trò này hơi "khó nhằn" so với Leon. Nhìn 2 em bé ai cũng khen các con siêu giỏi, Lisa trông mỏng manh mà sức bền rất tốt.

Clip một buổi giãn cơ "gay cấn" của Lisa và Leon

Thế nhưng, khen cặp sinh đôi 1 thì phải khen nữ hoàng giải trí 10 vì sự khéo léo, dạy con giỏi. Mọi spotlight dồn vào những lời cổ vũ của nữ hoàng giải trí:

"Đi 1 vòng, cố gắng tập trung nhé. Nay mặc quần này sợ chân bám vào hơi trơn nhé con. Đu cái này tay phải nhanh không mỏi đấy. Cố lên con, yes, yes, cẩn thận, wow, cố lên, tiếp tục. Còn Leon thì sao, come on, cái này hơi cao phải không con. Cố gắng lên Lisa, mẹ là thua con khoản này rồi".

Bà xã Kim Lý liên tục đưa ra những lời cổ vũ và động viên con, không chỉ dừng lại ở việc khen ngợi khi con làm tốt mà còn khéo léo nhắc nhở, khích lệ đúng lúc khi con gặp khó khăn hay mất tập trung. Cách cô nhẹ nhàng giao tiếp với con, vừa nghiêm khắc nhưng vẫn đầy yêu thương, cho thấy sự tinh tế và kiên nhẫn trong cách nuôi dạy trẻ. Điều này khiến các fan không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ trước hình ảnh một người mẹ hiện đại, hiểu tâm lý và luôn đồng hành cùng con trong mọi hành trình phát triển.

Cho các bé tập đu xà, vượt chướng ngại vật có lợi ích gì?

- Phát triển thể chất toàn diện

+ Tăng cường sức mạnh cơ bắp: Đặc biệt là cơ tay, vai, lưng và bụng khi đu xà; cơ chân và toàn thân khi vượt chướng ngại vật.

+ Cải thiện sự linh hoạt và dẻo dai: Bé sẽ phải vươn người, xoay chuyển, bật nhảy… giúp cơ thể dẻo và linh hoạt hơn.

+ Phát triển khả năng giữ thăng bằng và phối hợp: Cần dùng nhiều nhóm cơ cùng lúc, rèn luyện khả năng phối hợp tay-mắt-chân.

- Rèn luyện tinh thần và tư duy

+ Tăng sự tập trung: Bé phải chú ý đến từng chuyển động, xác định cách vượt qua từng thử thách.

+ Rèn tính kiên trì, không bỏ cuộc: Những thử thách như đu xà hay leo trèo buộc trẻ phải cố gắng nhiều lần mới làm được.

+ Giúp bé vượt qua nỗi sợ: Đối diện với thử thách giúp trẻ tự tin hơn, dám đối mặt với điều mới mẻ.

- Phát triển kỹ năng xã hội

+ Tăng tính tương tác, làm việc nhóm: Khi tham gia cùng bạn bè, bé học cách chờ lượt, cổ vũ, hỗ trợ lẫn nhau.

+ Học cách chấp nhận thất bại và cố gắng hơn: Thất bại trong trò chơi là cơ hội để học sự bền bỉ.

- Hỗ trợ phát triển chiều cao và hệ xương khớp

+ Các động tác kéo giãn khi đu xà rất tốt cho phát triển chiều cao, đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 5–12 tuổi.

+ Giúp xương chắc khỏe, cải thiện tư thế cơ thể, giảm nguy cơ cong vẹo cột sống.