Clip bé trai 2 lần nghịch ngợm chạy băng qua đường, đến lần thứ 2 thì tai nạn thương tâm xảy ra

Một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông xảy ra trước cửa một nhà dân đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đoạn video kèm dòng chú thích “Lần 2 cháu đã không được may mắn” khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự an toàn của trẻ nhỏ khi sinh sống, vui chơi tại khu vực gần đường giao thông.

Theo hình ảnh được cho là trích xuất từ camera an ninh trước một nhà dân, sự việc xảy ra trên đoạn đường tương đối thông thoáng. Phía trước nhà có một chiếc xe bán tải màu đỏ đang đỗ bên lề đường.

Trong lúc người lớn không có mặt ngay bên cạnh, một bé nhỏ bất ngờ chạy từ khu vực trong nhà hoặc trên vỉa hè ra lòng đường. Lần đầu chạy băng qua đường, may mắn không có chiếc xe nào chạy qua.

Thế nhưng đến lần thứ 2 thì tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Đúng thời điểm này, một người điều khiển xe máy đang lưu thông tới.

Do tình huống xảy ra đột ngột, người đi xe máy không kịp xử lý. Chiếc xe sau đó va chạm với bé khiến em ngã xuống đường, trong khi người điều khiển xe máy cũng bị mất thăng bằng và ngã theo.

Ngay sau sự việc, những người xung quanh nhanh chóng chạy tới hỗ trợ và đưa bé đi cấp cứu.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Do chưa có thông tin chính thức về địa điểm, tình trạng sức khỏe của nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể của vụ việc, những thông tin lan truyền trên mạng cần được kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Chỉ vài giây lơ là cũng có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu đối với trẻ nhỏ, đặc biệt tại những gia đình có nhà nằm sát đường giao thông.

Ở độ tuổi còn nhỏ, trẻ chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm, dễ hành động theo sự tò mò hoặc phản xạ nhất thời. Chỉ một vài giây không có người lớn bên cạnh, trẻ có thể bất ngờ chạy ra khỏi khu vực an toàn và tiếp cận lòng đường.

Với các gia đình có nhà mặt đường, phụ huynh nên chủ động xây dựng những biện pháp bảo vệ trẻ, thay vì chỉ nhắc nhở trẻ “không được chạy ra đường”.

Cổng và lối ra vào cần được kiểm soát: Gia đình có trẻ nhỏ nên sử dụng cổng, cửa hoặc rào chắn phù hợp, đồng thời hình thành thói quen đóng và khóa cổng sau mỗi lần ra vào. Không nên để trẻ tự do chơi tại khu vực cửa nhà nếu ngay phía trước là đường có phương tiện qua lại.

Không để trẻ nhỏ tự đi sát lòng đường: Khi đưa trẻ ra ngoài, người lớn cần trực tiếp quan sát và giữ trẻ trong tầm kiểm soát, đặc biệt khi đi qua khu vực có nhiều phương tiện.

Tài xế cũng cần chủ động giảm tốc độ tại khu dân cư: Những đoạn đường có nhà dân san sát, nhiều trẻ nhỏ hoặc phương tiện đỗ bên đường thường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tình huống bất ngờ. Người điều khiển xe nên giảm tốc độ, quan sát kỹ hai bên đường và sẵn sàng phanh khi cần thiết.

Một vụ va chạm có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng hậu quả để lại đôi khi kéo dài rất lâu. Vì vậy, bảo đảm an toàn cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ mà còn cần sự cẩn trọng của tất cả những người tham gia giao thông.

Đừng chờ đến khi một tai nạn xảy ra mới nhận ra rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi.