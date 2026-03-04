Clip bé gái nghịch ngợm bên cạnh rèm cửa, chỉ vài giây sau đã khiến dân tình được phen thót cả tim

Mới đây, một người mẹ chia sẻ trên Threads đoạn hình ảnh ghi lại khoảnh khắc khiến nhiều phụ huynh được phên thót cả tim.

Trong đoạn clip được trích từ camera gia đình, bé gái còn khá nhỏ đang nghịch ngợm bên cạnh chiếc bàn trang điểm, gần khu vực rèm cửa. Người bố ngồi ngay bên cạnh trên giường, ngay gần con. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây.

Trong lúc trèo lên ghế và chơi đùa, bé vô tình làm dây rèm quấn vào cổ mà không nhận ra. Sau đó, cô bé nhảy từ ghế xuống đất. Cú nhảy khiến sợi dây siết mạnh vào cổ bé.

Khoảnh khắc ấy khiến bất cứ ai xem lại cũng phải thót tim.

Rất may, lực giật quá mạnh đã làm đứt dây rèm, toàn bộ rèm cửa rơi xuống theo, giúp bé thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu dây không đứt, hậu quả có thể khó lường.

Dưới phần bình luận, hàng trăm phụ huynh bày tỏ sự lo lắng:

“Nếu lúc đó không có người lớn ở nhà thì sao?”

“May mà rèm đứt, chứ không thì thật sự không dám nghĩ.”

“Nhà có con nhỏ nhất định phải bỏ dây rèm kiểu này.”

Tai nạn chỉ xảy ra trong vài giây lơ là

Điều khiến nhiều người giật mình là: người bố có mặt ngay trong phòng.

Tuy nhiên, tai nạn với trẻ nhỏ thường không đến từ việc “không có người lớn”, người bố cũng đang tập trung trông con. Thế nhưng, trẻ con hiếu động, tò mò và không nhận thức được nguy cơ từ những vật dụng tưởng như vô hại.

Dây rèm cửa, dây kéo mành, dây buộc màn, dây sạc điện thoại… đều có thể trở thành mối nguy gây siết cổ, đặc biệt với trẻ dưới 6 tuổi.

Tai nạn siết cổ do dây rèm là một trong những rủi ro đã từng được cảnh báo tại nhiều quốc gia. Trẻ nhỏ có thể vô tình quấn dây quanh cổ khi leo trèo hoặc chơi đùa, và chỉ cần một cú trượt chân, hậu quả có thể xảy ra rất nhanh.

Những vật dụng “quen mặt” nhưng tiềm ẩn nguy cơ

Trong không gian gia đình, có nhiều thứ người lớn xem là bình thường nhưng lại là rủi ro với trẻ nhỏ:

Dây rèm cửa, dây kéo mành.

Dây buộc màn ngủ.

Dây điện, dây sạc dài.

Dây treo đồ, dây buộc túi nilon.

Ghế, bàn kê sát cửa sổ hoặc gần rèm.

Trẻ nhỏ thường thích leo trèo, nhún nhảy. Khi đã bị vướng dây quanh cổ, phản xạ của trẻ không đủ nhanh để tự tháo ra. Sự hoảng loạn có thể khiến tình huống nghiêm trọng hơn.

Cảnh giác, cẩn thận chưa bao giờ là thừa

Từ sự việc trên, nhiều phụ huynh đã chia sẻ kinh nghiệm:

Thay rèm dây kéo bằng loại không dây hoặc dây ngắn, cố định cao ngoài tầm với của trẻ. Buộc gọn, cố định dây rèm vào tường bằng móc chuyên dụng.

Không đặt ghế, bàn gần cửa sổ hoặc rèm để trẻ không leo lên được.

Hạn chế để trẻ chơi một mình trong phòng có nhiều dây treo lủng lẳng.

Khi ở cùng con, cố gắng hạn chế sử dụng điện thoại quá lâu.

Quan trọng hơn hết, hãy thử quan sát ngôi nhà từ “góc nhìn của một đứa trẻ”. Những gì người lớn thấy bình thường có thể lại là món đồ chơi hấp dẫn với con.