Clip bé gái kẹp tay vào cửa tự động cảnh báo phụ huynh về mối nguy ít ai ngờ

Clip ghi lại cảnh bé gái bị kẹp tay vào cửa tự động khi đi chơi cùng gia đình đang thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội . Trong video, em nhỏ đứng gần khu vực cửa ra vào của quán cà phê, vô tình để bàn tay vào khe cửa khi cánh cửa đang chuyển động.

Chỉ trong tích tắc, bàn tay bé bị kẹp lại khiến em khóc lớn. Những người xung quanh giật mình, lập tức lao đến ứng cứu. May mắn, có người biết cách xử lý tình huống, nhẹ nhàng kéo cửa để em nhỏ rút tay ra.

Đoạn clip với dòng ghi chú: “Các bố mẹ cho con đi chơi hết sức lưu ý các khu vực cửa tự động, cửa cuốn và thang cuốn nhé” nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều phụ huynh giật mình, bày tỏ sự lo lắng khi nhận ra mối nguy cơ từ loại cửa tự động có ở khắp nơi này: “Giờ tôi mới biết hóa ra thiết bị tiện lợi và hiền lành này cũng có thể đe dọa trẻ nhỏ nếu người lớn không theo sát”; “Trẻ con đi đâu cũng phải có người lớn để mắt đến. Chỉ cần bố mẹ lơ đãng vài giây là có thể xảy ra chuyện đáng tiếc rồi”.

“Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng hay các khu vui chơi thường sử dụng cửa kính tự động để thuận tiện cho khách ra vào. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đây lại có thể trở thành mối nguy hiểm nếu không được người lớn để mắt”...

“Mình từng chứng kiến một bé suýt bị cửa kính tự động kẹp, may mà người mẹ kịp kéo lại. Tốt nhất cứ nắm tay con, không để bé tự đi trước hoặc nghịch cửa”; “Bố mẹ đi đâu cũng nên quan sát con, đừng giao hết sự an toàn của con cho nhân viên cửa hàng”...

Ngọc Minh chia sẻ: “Nhà mình mỗi lần đưa con đi chơi đều phải nắm tay, kể cả lúc vào thang máy hay đi qua cửa tự động. Trẻ nhỏ tò mò lắm, thấy cái gì chuyển động cũng muốn sờ thử. Người lớn đôi khi không để ý những chi tiết nhỏ này nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng”.

Phan Tuấn viết: “Xem những clip như thế này thực sự thót tim. Đi chơi là lúc bố mẹ thường tranh thủ chụp ảnh, mua sắm, nói chuyện nên dễ mất tập trung. Thế nhưng, con còn nhỏ thì không thể tự nhận biết nguy hiểm được. Mong các phụ huynh đừng bao giờ chủ quan khi đưa con đến nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, không ít người cho biết họ từng gặp những tình huống tương tự khi đưa con đi chơi. “Mình từng gặp trường hợp con để tay cạnh miệng cửa thang máy khi cửa đang đóng. May can thiệp rút tay cháu ra sớm chứ cửa đóng cũng suýt kẹp tay. Con mình sau đó còn hoảng, khóc mãi, xin chừa” , Lê Tiến viết.

Mỹ Anh chia sẻ: “ Nhà mình từng gặp cảnh con mải chạy theo mấy anh chị ở khu vui chơi, suýt lao vào cửa kính tự động. Lúc ấy bố cháu đang loay hoay lấy đồ trong túi, may mình nhìn thấy kịp kéo lại. Nhiều khi chỉ quay đi một chút đã không biết con chạy đến đâu rồi”.

Bên cạnh những lời nhắc nhở phụ huynh nắm tay con khi đi qua cửa tự động, nhiều người khuyến cáo không để trẻ tự ý chạy nhảy gần khu vực cửa ra vào, thang cuốn, thang máy. Người lớn cần hướng dẫn con đứng ở vị trí an toàn, không đưa tay vào khe cửa hoặc cố tình chặn cửa khi thiết bị đang hoạt động.

Thanh Tuyền bình luận: “Mình thường dặn con đứng cách cửa tự động một khoảng, chờ cửa mở hẳn rồi mới bước qua, tuyệt đối không thò tay vào khe cửa hay nghịch cảm biến. Trẻ nhỏ phải được hướng dẫn thành thói quen từ những việc như thế này”.

Khánh Thiện viết: “Với trẻ còn nhỏ, bố mẹ nên tập cho con cách đi qua cửa tự động, thang cuốn là đứng chờ ở vạch an toàn, bước vào giữa cửa khi đã mở hoàn toàn, không dừng lại giữa lối đi và không nghịch ngợm. Có thể biến thành một quy tắc trước mỗi chuyến đi chơi để bé nhớ lâu hơn”.