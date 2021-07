Chuyện makeup của top 3 visual đình đám: Jisoo bứt phá xuất sắc, Irene "ngã ngựa" vẫn luôn được gọi tên, Tzuyu giờ ở đâu?

Tzuyu

Debut năm 16 tuổi và ngay lập tức trở leo lên hot search của các trang mạng Hàn Quốc nhờ nhan sắc xinh đẹp và khác lạ, Tzuyu được kỳ vọng sẽ trở thành visual nổi bật nhất của Kpop gen 3 dù nhóm không có thông báo về vị trí visual chính thức. Cho khán giả thấy hai khía cạnh đối lập giữa một cô nàng cá tính trong Like Ooh-Ahh và em út trong trẻo, dễ thương với Cheer Up, bản hit lớn nhất của TWICE, Tzuyu đã có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.

Cùng với concept dễ thương, "cute hột me" của TWICE, kiểu trang điểm nhẹ nhàng với môi hồng, má hồng, đường kẻ mắt siêu mảnh gần như gắn liền với không chỉ Tzuyu mà tất cả thành viên trong nhóm. Ngỡ như với nhan sắc còn rạng rỡ ở độ tuổi đôi mươi sẽ giúp Tzuyu "cân" đẹp kiểu makeup này thế nhưng phong độ của cô khá phập phù, lúc thì được khen hết lời, lúc lại bị cho là nhạt nhòa.

Càng về sau, stylist càng lạm dụng đánh má và kẻ bọng mắt, tô nhũ quá nhiều nên không tôn lên được đường nét của cô. Vốn sở hữu khuôn mặt tròn, thay vì tán phấn từ gò má ra ngoài và lên cao thì stylist lại tán theo chiều ngang, mà còn hay dùng màu má đậm, thành ra gương mặt Tzuyu kém thanh thoát hơn rất nhiều.

Bản thân cô nàng cũng đã từng được trải nghiệm nhiều phong cách trang điểm, dễ thương, dịu dàng có, cá tính, sắc sảo hay độc đáo cũng có luôn. Trong giai đoạn quảng bá Can't Stop Me, Tzuyu xuất hiện với đường kẻ eyeliner trên bầu mắt nhưng không nhận được nhiều phản ứng tích cực, phần đông mọi người đều cho rằng gương mặt cô quá hiền, nên khi áp dụng kiểu trang điểm cần sự bứt phá, mạnh mẽ hơn thì trông rất lệch tông.

Nhìn vào hiện tại, có thể nói rằng Tzuyu là một trong những cái tên hay gây tranh cãi tại các bảng xếp hạng sắc đẹp. Người thì nói cô thiếu đi khí chất và thần thái, hai yếu tố quan trọng để giúp một idol trở nên thu hút, nổi bật, người thì cho rằng "đường dài mới biết ngựa hay" và do stylist vẫn chưa khai thác hết được nét đẹp của cô mà thôi.

Irene

Nổi tiếng với nhan sắc vô thực là thế nhưng không phải ai cũng biết trong bài ra mắt Happiness, khán giả phải nhờ màu tóc mới phân biệt được Irene. Nhưng khi đến Ice Cream Cake tất cả thành viên đều nhuộm tóc vàng, đeo lens xanh, các fan lại được một phen "lú" khi không thể nhận ra đâu là Irene.

Mãi cho đến khi phát hành Russian Roulette và nhuộm tóc tím, visual của Irene mới thực sự bùng nổ. Khoảnh khắc kết màn tiên tử của Irene đến nay vẫn là một trong những "fairy ending" huyền thoại của Kpop. Diện màu son hồng cánh sen nhưng nhan sắc cô vẫn không có chút thuyên giảm. Cũng từ đây, cô chính thức gia nhập vào hàng ngũ top visual gen 3.

Tuổi tác chưa bao giờ là trở ngại với Irene, bằng chứng là khi makeup má hồng môi đỏ, đeo băng đô, kẹp nơ thì cô nàng vẫn rất trẻ trung, rạng rỡ. Nếu ai mới biết cô nàng lần đầu tiên thì chẳng nghĩ tới được chuyện trưởng nhóm Red Velvet sinh năm 1991 đâu.

Từ Bad Boy, Really Bad Boy hay gần đây nhất là Monster, Irene có cơ hội thử nghiệm với những kiểu trang điểm quyến rũ, mạnh mẽ và có phần dữ dội hơn. Không còn đôi mắt lấp lánh nhũ kim tuyến to tròn, Irene lột xác với màu mắt tông nâu trầm, lens xám khói, màu môi linh hoạt từ đỏ hay hồng đậm cho đến nude lì, nhờ thế mà khán giả mới thấy được những khía cạnh khác của Irene. Và dĩ nhiên, cô luôn nhận được rất nhiều lời khen cho màn lột xác này.

Hướng Irene tới hình tượng nữ thần sang chảnh nhưng nhìn phải tự nhiên, stylist nhà SM rất khéo léo khi chỉ để Irene trang điểm đậm khi quay MV hoặc trình diễn để có thể đạt hiệu ứng lung linh nhất có thể. Còn ở các dịp khác, Irene thường được trang điểm vừa phải với lớp nền căng bóng, chuốt mi tơi cong vút, má hồng phơn phớt để có diện mạo gần gũi và tự nhiên.

Những hình ảnh vô thực của Irene chưa bao giờ khiến người hâm mộ ngừng ngạc nhiên. Hàng mi cong vút cùng các đường nét sắc sảo, có thể nói đó là lý do tại sao khi bị scandal bủa vây, cô nàng vẫn chễm chệ trong các bảng xếp hạng sắc đẹp mà chẳng mấy ai phản bác.

Jisoo

So với hai người trên, có thể nói Jisoo chính là một đóa hoa nở muộn. Ngay từ những ngày đầu tiên debut, chẳng mấy khi được góp mặt vào các đề tài tranh luận sắc đẹp như Irene hay Tử Du đã đành, cô nàng lại còn bị thần thái nổi trội của các cô em cùng nhóm lấn át. Chưa kể kiểu trang điểm với màu môi hồng nude và mái tóc uốn xoăn nhạt nhòa càng khiến ấn tượng về Jisoo mờ nhạt hơn.

Mọi chuyện tiến triển từ từ khi sang tới As If It's Your Last hay Forever Young, những sân khấu mà Jisoo dần cho thấy bản thân cũng là một nhan sắc đáng gờm nếu được chăm chút và khai thác đúng hướng. Stylist đã không còn đánh những màu môi bợt bạt cho Jisoo như hồi mới debut mà bắt đầu cho cô diện những màu môi tươi sáng, trẻ trung hơn, giúp khoe khéo đôi môi hình trái tim xinh xắn của cô nàng.

Thời kỳ Du Ddu Du Ddu cũng là lúc nhan sắc xinh đẹp của Jisoo bùng nổ. Dù chỉ là tóc giả nhưng phân cảnh Jisoo xuất hiện với mái tóc bob màu hồng cùng tông trang điểm hồng xuyệt tông, khán giả bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Cũng trong năm đó tại các lễ trao giải, Jisoo cũng nhiều lần lọt top trending nhờ thần thái và nhan sắc lộng lẫy.

Khác với phần đông idol Kpop chọn lối makeup tươi sáng, trong trẻo với những màu mắt nhiều nhũ, kim tuyến và màu môi hồng, đỏ tươi tắn, Jisoo nói riêng và BLACKPINK nói chung đều trung thành với tông trang điểm màu nude, lì mịn. Ngoài ra khi thử sức với kiểu makeup ướt át, Jisoo cũng cho thấy nhan sắc xịn xò, không dễ dì bị dìm của bản thân.

Một điểm khiến Jisoo "ăn đứt" 2 nàng visual trên có lẽ nhờ khả năng tạo trend makeup. 3 tạo hình dưới đây của cô trong lúc quảng bá How You Like That đã tạo nên cơn sốt và được rất nhiều beauty blogger và bạn trẻ học theo. Kiểu trang điểm như nàng tiểu thư, đính đá ở khóe mắt cùng màu má tông đất, tán mỏng và đều hơi ửng lên nhận được vô số phản hồi tích cực từ fan.

Ngoài ra, tài nguyên thời trang rộng mở cũng cho phép Jisoo trải nghiệm nhiều concept hơn. Lúc thì ma mị, sắc sảo với đường eyeliner kẻ hai mi đậm cùng màu son nude, khi thì mong manh, mướt mát với son bóng, mắt khói nhẹ, lúc thì tinh khôi, trong trẻo với lớp nền căng mịn và đôi môi hồng xinh xắn.

Nhìn vào cục diện hiện tại, có thể thấy Jisoo vẫn đang "nhỉnh" hơn Irene và Tzuyu. Tuy nhiên, vẫn là "đường dài mới biết ngựa hay", Irene cùng Red Velvet sắp comeback, liệu có bất ngờ gì và khán giả sẽ phản ứng ra sao, chúng ta vẫn là nên chờ thôi!

Theo bạn, ai đang về nhất trong cuộc chiến visual gen 3 này?

Ảnh: Sưu tầm