Chuyên gia chỉ ra routine tối giản giúp kiểm soát da dầu mụn mùa hè
Mùa hè với cái nắng gay gắt và độ ẩm cao chính là "kẻ thù" số một của làn da dầu mụn. Tuy nhiên, thay vì chồng chéo quá nhiều lớp dưỡng khiến lỗ chân lông thêm bí bách, xu hướng "Skin Minimalism" (Chăm sóc da tối giản) đang được các chuyên gia đánh giá cao.
Chỉ với bộ đôi "quyền lực" từ nhà Actidem: Serum kẽm Actidem Derma ZNP Serum và Gel mụn Actidem Derma Gel, bạn hoàn toàn có thể làm chủ làn da bóng dầu và dứt điểm mụn ẩn ngay tại nhà.
Tại sao da dầu mụn cần "sống tối giản" vào mùa hè?
Khi nhiệt độ tăng cao, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường. Việc sử dụng quá nhiều sản phẩm đặc, nhiều dưỡng chất dễ dẫn đến tình trạng "overload", gây bít tắc và hình thành mụn viêm.
Theo các chuyên gia, chìa khóa của routine mùa hè nằm ở 3 chữ: Sạch - Kiềm dầu - Phục hồi. Thay vì dùng 7-10 bước, hãy tập trung vào các hoạt chất đa năng như Kẽm (Zinc), AHA/BHA và các thành phần cấp ẩm sâu nhưng mỏng nhẹ.
"Bộ đôi vàng" giải cứu làn da dầu/ mụn ẩn từ Actidem
Để tối giản hóa routine mà vẫn đạt hiệu quả tối ưu, việc kết hợp Actidem Derma ZNP Serum và Actidem Derma Gel được xem là giải pháp toàn diện nhờ sự bù trừ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các hoạt chất.
Bước đột phá: Actidem Derma ZNP Serum - "Khắc tinh" của dầu thừa
Điểm khác biệt của dòng serum này chính là bảng thành phần khoa học vận hành theo 3 cơ chế độc lập nhưng thống nhất:
- Làm thông thoáng lỗ chân lông & Hỗ trợ giảm mụn: Ứng dụng công nghệ Dual Zn Kiểm soát dầu & Hỗ trợ giảm mụn: Nhờ hệ Dual Zn Biopeptide (Zn + ZnPCA) và công nghệ lên men Enzyme, sản phẩm giúp giảm bã nhờn mà không gây khô da hay bong tróc.
- Cấp ẩm đa tầng: Ứng dụng HA kép thủy phân siêu nhỏ (8500 Da) giúp làm ẩm cho làn da, kết hợp cùng Sodium Hyaluronate khóa ẩm bề mặt.
- Làm dịu làn da: Thành phần Prebiotic & Panthenol giúp làm dịu các vùng da kích ứng, để da khỏe mạnh.
Bước cải thiện: Actidem Derma Gel - "Dọn dẹp" lỗ chân lông
Nếu Serum ZNP đóng vai trò ổn định nền da, thì Derma Gel là "vũ khí" xử lý mụn ẩn, mụn đầu đen với bộ tứ:
- BHA & AHA: Bộ đôi acid giúp làm mềm lớp sừng, làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp da mềm mịn.
- Zinc PCA & B5: Hỗ trợ làm dịu da, hạn chế tối đa thâm sau mụn.
Gợi ý routine tối giản chuẩn chuyên gia
Bạn có thể áp dụng quy trình này hàng ngày để cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của làn da:
Thay vì các bước chồng chéo, chuyên gia gợi ý liệu trình gói gọn trong 2 thời điểm vàng với sự hỗ trợ đắc lực từ bộ đôi Actidem:
- Buổi sáng:
Bước 1: Tẩy trang & Sữa rửa mặt dịu nhẹ
Bước 2: Toner cân bằng da
Bước 3: Actidem Derma ZNP Serum
Bước 4: Kem chống nắng (Bắt buộc)
- Buổi tối:
Bước 1: Tẩy trang kĩ & Sữa rửa mặt
Bước 2: Toner cân bằng da
Bước 3: Actidem Derma ZNP Serum (Làm dịu da)
Bước 4: Actidem Derma Gel (Chấm điểm mụn ẩn hoặc vùng da sần sùi)
Những lưu ý "vàng" từ chuyên gia khi sử dụng
-Thử phản ứng (Patch Test): Do Derma Gel có chứa AHA/BHA, hãy thử một lượng nhỏ ở vùng xương hàm trong 24h trước khi dùng toàn mặt.
- Hiện tượng đẩy mụn (Purging): Đừng quá lo lắng nếu thấy mụn ẩn trồi lên sau vài ngày dùng gel. Đây là dấu hiệu hoạt chất đang phát huy tác dụng "dọn dẹp". Tuy nhiên, nếu đỏ rát kéo dài, hãy giãn tần suất sử dụng.
- Không bỏ qua cấp ẩm: Da dầu thiếu nước sẽ càng tiết dầu hơn. Việc Serum ZNP có HA thủy phân siêu nhỏ là điểm cộng lớn giúp da mềm mịn mà vẫn thông thoáng.
- Chống nắng tuyệt đối: Các hoạt chất đặc trị sẽ khiến da nhạy cảm hơn dưới ánh nắng, vì vậy hãy luôn bảo vệ da bằng kem chống nắng phổ rộng.
Một làn da đẹp không nhất thiết phải dùng quá nhiều mỹ phẩm đắt đỏ. Chỉ cần hiểu đúng tình trạng da và lựa chọn sản phẩm có nền tảng khoa học như Actidem, bạn hoàn toàn có thể tự tin sải bước dưới nắng hè với diện mạo mịn màng, sạch mụn.
Công ty TNHH Dược Phẩm Inolab Derma Việt Nam
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