Sáng sớm ngày 13/6 vừa qua (theo giờ Việt Nam), cả thế giới đổ dồn sự chú ý về sân vận động SoFi Stadium ở Los Angeles, nơi lễ khai mạc World Cup 2026 chính thức diễn ra hoành tráng. Đối với cộng đồng người hâm mộ châu Á, tâm điểm được mong chờ nhất không gì khác chính là sự xuất hiện của Lisa. Thành viên nhóm nhạc nữ số 1 thế giới - BLACKPINK đã chính thức xác lập một cột mốc lịch sử khi trở thành nữ idol K-pop solo đầu tiên biểu diễn tại sân khấu khai mạc của giải vô địch bóng đá thế giới.

Không cần đến những màn hở bạo, Lisa vẫn hoàn toàn làm chủ thánh đường âm nhạc trong bộ cánh all-white được custom bởi Zana Bayne. Tạo hình này được đánh giá cao khi vừa tôn lên vóc dáng cực phẩm, lại cộng hưởng hoàn hảo với thần thái tự tin ngút ngàn để tạo nên một đêm diễn đi vào lịch sử. Loạt ảnh nguyên bản không qua chỉnh sửa do Getty Images thực hiện ngay lập tức đưa cái tên Lisa lên top 1 trending toàn cầu. Công chúng không tiếc lời ca ngợi tỷ lệ cơ thể khó tin của nữ idol dù cô đã bước sang năm thứ 10 hoạt động. Thế nhưng, đi kèm với vinh quang lịch sử bao giờ cũng là những thị phi bủa vây.

Sức nóng từ thảm cỏ xanh và nghi vấn về "chiếc mũi thứ 4"

Sự rung động trước cái đẹp trên sân khấu chưa kịp lắng xuống thì những tranh cãi đã nổ ra. Thậm chí, từ khóa chiếm sóng mạng xã hội những ngày qua không chỉ có thành tích ngạo nghễ của em út BLACKPINK, mà còn là một chủ đề nóng hổi: "Lisa sửa mũi". Xuất phát từ những phân tích từ các "thánh soi" quốc tế, chiếc mũi của Lisa trong các góc máy cận cảnh tại SoFi Stadium bị đánh giá là có phần khác biệt so với những hình ảnh của chính cô cách đây vài tháng. Đặc biệt, phần đầu mũi được nhận xét là cao và nhọn một cách bất thường, thậm chí được suy diễn theo hướng có liên quan đến xuất thân của bạn trai tin đồn người Pháp.

Rất nhanh chóng, loạt ảnh phân tích so sánh từng thời điểm từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành của Lisa bị cộng đồng mạng truy vết. Nhiều bài đăng chỉ ra rằng khi đo theo đường góc nghiêng E-line tiêu chuẩn, chóp mũi của Lisa hiện tại đã "vươn xa" hơn hẳn so với môi. Thậm chí, một quan điểm nổi cộm trên các diễn đàn sắc đẹp còn khẳng định đây đã là chiếc mũi thứ 4 của nữ thần tượng kể từ ngày đầu chập chững bước chân vào làng giải trí.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ thẩm mỹ và nhiếp ảnh, những khung hình góc rộng của Getty Images tại một sân vận động khổng lồ khó có thể là bằng chứng tuyệt đối. Ở mỗi góc độ camera và hướng chuyển động khác nhau, đường nét gương mặt sẽ có sự thay đổi lớn do tác động từ ánh sáng lẫn thủ thuật tạo khối đậm nét của makeup Âu Mỹ. Hơn nữa, kể từ sau đêm diễn ngày 13/6 đến nay, Lisa vẫn chưa xuất hiện công khai hay có thêm hình ảnh mới nào để công chúng có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Vòng xoáy phản biện vô tội vạ của người hâm mộ

Trước luồng thông tin này, một kịch bản quen thuộc lại tiếp tục lặp lại ở khắp các mặt trận từ Knet, Cnet cho đến fan Việt: một làn sóng tranh cãi nảy lửa và phản biện bất chấp giữa các luồng ý kiến. Cộng đồng người hâm mộ trung thành cho rằng Lisa đang bị "hắt nước bẩn" và cố tình bôi nhọ danh dự trong ngày cô mang lại niềm tự hào cho âm nhạc châu Á.

Thế nhưng, so với sức mạnh từ những phân tích chi tiết của đại chúng, cộng đồng ủng hộ nữ idol lại đang cho thấy sự yếu thế trong lập luận. Thay vì tập trung lan tỏa sức ảnh hưởng và giá trị của màn biểu diễn đẳng cấp quốc tế tại World Cup, người hâm mộ lại bị cuốn vào vòng xoáy đáp trả, mải miết chứng minh bằng được rằng Lisa chưa từng một lần đụng chạm dao kéo.

Những dòng bình luận qua lại như "sửa mũi thì sao" đối đầu với "Lisa chưa từng sửa mũi" vô tình khiến chủ đề này sục sôi liên tục, đẩy những bài phân tích visual thuần túy trở thành một cuộc chiến drama căng thẳng không đáng có. Việc nhìn nhận góc nhìn khách quan của đại chúng như một "lời buộc tội" vô hình trung đã làm giảm đi sự cởi mở cần có khi bàn luận về vẻ đẹp của một biểu tượng nhan sắc toàn cầu như Lisa.

2026 rồi, xin đừng nhạy cảm với việc nâng tầm nhan sắc

Đã là năm 2026, ngành công nghiệp thẩm mỹ và các thủ thuật định hình nhan sắc không xâm lấn từ lâu đã nên được bình thường hóa, thay vì bị xem là một hành động "phá hủy" hay phủ nhận vẻ đẹp nguyên bản. Đối với một ngôi sao thuộc nhóm nhạc nữ số 1 thế giới, sở hữu tài sản khổng lồ và quyền lực tối thượng trong tay, việc một ngày đẹp trời Lisa muốn mạnh tay đầu tư cho một diện mạo hoàn hảo nhất là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu không muốn nói là thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp đối với nghề nghiệp. Và với vị thế của một ngôi sao giải trí đình đám tầm cỡ thế giới, việc khán giả quan tâm tới nhan sắc hay sự thay đổi ngoại hình là điều dễ hiểu. Sự quan tâm đó, nếu đánh đồng hết về nghĩa tiêu cực, soi mói hay "hắt bẩn", thì quả là vô lý!

Nhiều góc nhìn cởi mở và tích cực từ công chúng đều đồng tình rằng, dù Lisa có can thiệp thẩm mỹ hay không thì vị thế của cô cũng chưa thể lung lay nếu nó chưa trở thành thảm hoạ. Sức hút của Lisa là sự tổng hòa từ những nền tảng bẩm sinh cực phẩm như khung xương mặt nhỏ, ngũ quan hài hòa, đôi mắt to tròn biết nói và một khí chất búp bê sống động không lẫn vào đâu được. Quan trọng hơn cả vẫn là kỹ năng trình diễn đỉnh cao, tư duy thời trang nhạy bén và hào quang của một ngôi sao toàn cầu - những thứ mà không một công nghệ dao kéo nào có thể tạo ra được.

Ảnh: X, Getty Images.