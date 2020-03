Chuyên gia chỉ ra 4 item không bao giờ lỗi mốt khi Xuân tới, các nàng cứ diện theo thì style lên hương tức thì

Thời tiết ngày một ấm lên, các nàng công sở cũng dần chuyển sang những bộ cánh mỏng nhẹ có độ dày vừa phải. Lúc này hẳn nhiều nàng cũng đã lên kế hoạch dọn dẹp tủ đồ để chuẩn bị sắm những bộ cánh mới cho hợp thời tiết. Tuy nhiên khoan hãy vội sắm vô tội vạ, chuyên gia thời trang của trang Who What Wear đã chỉ ra 5 món đồ chẳng bao giờ lỗi mốt khi Xuân tới, bạn cứ sắm quanh 5 món này thì đảm bảo style lúc nào cũng đạt điểm sang xịn level max.



1. Trang phục chấm bi

Chẳng bao giờ lỗi mốt lại luôn tạo cảm giác trẻ trung chính là cảm giác mà trang phục họa tiết chấm bi mang lại, chính vì lẽ đó sắm gì thì sắm, bạn cũng đừng quên sắm một món đồ chấm bi cho tủ đồ mùa Xuân nhé. Vì đồ chấm bi vốn đã nổi bật, nên chỉ cần mix cùng những item trơn là bạn đã có set đồ thừa sang xịn mà vẫn hút mắt hết cỡ.

2. Váy áo hoa

Chưa cần lên đồ cầu kỳ, chỉ cần diện một item váy áo in hoa là đảm bảo style của bạn đã bừng sáng, tràn đầy cảm giác phấn khởi tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Nếu thích cầu kỳ ấn tượng thì bạn có thể chọn những mẫu váy in hoa to bản, màu sắc rực rỡ. Còn nếu mê style nhẹ nhàng nền nã thì váy áo in hoa nhí sẽ đảm bảo đủ điểm thanh lịch cho bạn.

3. Dùng thêm khăn lụa

Khăn lụa tuy không mới nhưng dạo gần đây, đây đang là item được vô số các cô nàng xứ Kim chi yêu thích, dự đoán sẽ sớm thành hot item trong thời gian tới. Với khăn lụa, bạn có thể dùng thắt thành chiếc khăn nhỏ xinh ở cổ, giúp style công sở sang xịn thêm vài phần. Một số cô nàng khác lại thích dùng khăn lụa buộc đầu hoặc quấn vào túi xách.

4. Váy 2 dây

Style ngày xuân sẽ thật thiếu trọn vẹn nếu thiếu đi một chiếc váy 2 dây xinh xẻo, đặc biệt là những mẫu váy 2 dây có họa tiết và máu sắc tươi sáng. Cho những ngày se lạnh, bạn có thể mix váy 2 dây cùng áo sơ mi hay áo denim là đã có set đồ ưng mắt tuyệt đối. Khi chọn váy 2 dây, bạn nên chọn những thiết kế có độ dài vừa phải, có thêm chi tiết thắt eo thì sẽ tôn dáng hiệu quả hơn.