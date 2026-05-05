Chuyện gì đã xảy ra với nữ idol Kpop trẻ nhất Met Gala: "Mất tích" khó hiểu, fan truy tìm đến phát cáu
Người hâm mộ "nháo nhác" đi tìm nữ idol, đến khi cô ló dạng cũng là lúc Vogue tắt livestream.
Sáng nay ngày 5/5 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới hướng về thảm xanh Met Gala 2026, nơi những ngôi sao lừng danh nhất hành tinh đang nỗ lực chứng minh nguồn lực thời trang mạnh mẽ của mình. Trong không khí rộn ràng đó, sự góp mặt của hai thành viên aespa đã củng cố vững chắc vị thế của làng giải trí Hàn Quốc, tiếp nối thành công vang dội từ các đàn chị BLACKPINK.
Cả Karina và Ningning bước đầu đều nhận về nhiều ý kiến tích cực cho màn ra mắt tại siêu tiệc thời trang lớn nhất địa cầu. Nếu như Karina được ca ngợi như một nữ thần khi truyền tải tinh thần truyền thống Hàn Quốc qua chiếc áo choàng được thiết kế riêng bởi Prada, thì cô em út Ningning lại khiến truyền thông và người hâm mộ phải "nháo nhác" đi tìm.
Sự việc bắt đầu từ việc Ningning đã chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị (get ready) tại khách sạn từ khá sớm. Thế nhưng, suốt 3 giờ đồng hồ diễn ra buổi phát trực tiếp trên thảm xanh, nữ thần tượng gần như không hề lộ diện. Trong khi đó, người chị cùng nhóm Karina đã hoàn tất những sải bước kiêu sa và có thể đã nói xong dăm ba cuộc xã giao cần thiết.
Trên các mặt trận mạng xã hội, đặc biệt là X, người hâm mộ đổ xô tạo nên những màn giải trí bằng hàng loạt meme trong lúc chờ đợi Ningning trong vô vọng. Nhiều fan đùa vui rằng cô nàng có lẽ đang mải ăn tối hay bận rộn quay các vài content ở sảnh khách sạn cũng nên.
May mắn thay, ngay trước khi buổi phát sóng của Vogue khép lại, Ningning đã kịp thời xuất hiện chớp nhoáng trong vài giây, nhưng lại chỉ nằm trong phần hậu cảnh của một khách mời khác. Và tất nhiên, cũng không có cuộc phỏng vấn cá nhân nào trên thảm xanh, điều này khiến không ít người hâm mộ của Ningning chuyển từ trạng thái trông chờ sang nổi cáu. Họ cho rằng nữ idol đang phí phạm một cơ hội lớn để tỏa sáng tại sự kiện danh giá này chỉ vì vấn đề thời gian.
Dù xuất hiện muộn màng, nhưng diện mạo của Ningning vẫn khiến giới mộ điệu phải ngẩn ngơ. Ngôi sao 23 tuổi trông vô cùng thanh khiết trong bộ váy đen được Gucci thiết kế riêng. Cấu trúc trang phục tinh xảo cùng sự kết hợp với giày Gucci và trang sức BVLGARI đã tạo nên một màn chào sân hoàn hảo cho nữ ca sĩ K-pop người Trung Quốc.
Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của Ningning đã ngay lập tức tạo nên một "cơn địa chấn" mua sắm. Theo một vài nguồn tin từ giới thời trang, đôi bông tai BVLGARI Serpenti Viper bằng vàng trắng và kim cương có giá khoảng 13.700 Euro (hơn 422 triệu đồng) mà cô sử dụng đã nhanh chóng rơi vào trạng thái "cháy hàng" trên website BVLGARI Trung Quốc ngay khi những hình ảnh cận cảnh tại tiệc Met lộ diện.
Sự kiện này diễn ra chỉ một tuần sau khi Gucci chính thức công bố Ningning là đại sứ thương hiệu mới của nhà mốt. Trong thông cáo báo chí, nữ thần tượng sinh năm 2002 chia sẻ rằng bản thân đã lớn lên cùng sự say mê dành cho Gucci và cảm thấy việc được mang những thiết kế của thương hiệu đến với thế hệ mới là một trải nghiệm không tưởng.
Với khởi đầu đầy kịch tính nhưng không kém phần ấn tượng tại Met Gala, công chúng càng thêm mong đợi vào những bước tiến tiếp theo của aespa khi nhóm chuẩn bị phát hành album Lemonade vào cuối tháng 5 sắp tới.
Ảnh Getty Images, X. Vogue