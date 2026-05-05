Sáng nay ngày 5/5 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới hướng về thảm xanh Met Gala 2026, nơi những ngôi sao lừng danh nhất hành tinh đang nỗ lực chứng minh nguồn lực thời trang mạnh mẽ của mình. Trong không khí rộn ràng đó, sự góp mặt của hai thành viên aespa đã củng cố vững chắc vị thế của làng giải trí Hàn Quốc, tiếp nối thành công vang dội từ các đàn chị BLACKPINK.

Ningning vừa có màn debut Met Gala cùng người chị em cùng nhóm.

Cả Karina và Ningning bước đầu đều nhận về nhiều ý kiến tích cực cho màn ra mắt tại siêu tiệc thời trang lớn nhất địa cầu. Nếu như Karina được ca ngợi như một nữ thần khi truyền tải tinh thần truyền thống Hàn Quốc qua chiếc áo choàng được thiết kế riêng bởi Prada, thì cô em út Ningning lại khiến truyền thông và người hâm mộ phải "nháo nhác" đi tìm.

Cô cùng gần như là người "chốt sổ" thảm xanh hôm nay vì lý do đi muộn.

Sự việc bắt đầu từ việc Ningning đã chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị (get ready) tại khách sạn từ khá sớm. Thế nhưng, suốt 3 giờ đồng hồ diễn ra buổi phát trực tiếp trên thảm xanh, nữ thần tượng gần như không hề lộ diện. Trong khi đó, người chị cùng nhóm Karina đã hoàn tất những sải bước kiêu sa và có thể đã nói xong dăm ba cuộc xã giao cần thiết.

Trên các mặt trận mạng xã hội, đặc biệt là X, người hâm mộ đổ xô tạo nên những màn giải trí bằng hàng loạt meme trong lúc chờ đợi Ningning trong vô vọng. Nhiều fan đùa vui rằng cô nàng có lẽ đang mải ăn tối hay bận rộn quay các vài content ở sảnh khách sạn cũng nên.

Chú gián đột ngột xuất hiện tại khu vực chek-in khiến các tay săn ảnh chú ý - và đó cũng là trò đùa người hâm mộ nói về sự tàn hình của của Ningning ở nơi này.

"Nè mấy bà, có khi bọn mình phải treo đầy MXH câu 'Ningning đâu rồi?' thì em ấy mới chịu đi ra ngoài" - Các fan lo rằng Ningning đang quá say sưa bữa ăn tối rồi cũng nên.

Khoảnh khắc đi nhầm xe từng viral của cô nàng cũng có thể bị mang ra làm lý do cho chuyện đi muộn.

Không biết Ningning có nhận thức được sự chờ đợi này không? Còn fan thì tha thiết lắm rồi...

...hễ thấy "đối tượng khả nghi" đều cho rằng đó có thể là Ningning.

"Tui sắp đi ngủ rồi còn cô em thì chưa thấy tăm hơi, Chúa ơi".

Ningning có lẽ đi nào đang đi bộ với tốc độ 3cm/giây trên đường đến Met?

Hoặc trường hợp xe bị hỏng cửa khiến người quan trọng bị nhốt chăng?

May mắn thay, ngay trước khi buổi phát sóng của Vogue khép lại, Ningning đã kịp thời xuất hiện chớp nhoáng trong vài giây, nhưng lại chỉ nằm trong phần hậu cảnh của một khách mời khác. Và tất nhiên, cũng không có cuộc phỏng vấn cá nhân nào trên thảm xanh, điều này khiến không ít người hâm mộ của Ningning chuyển từ trạng thái trông chờ sang nổi cáu. Họ cho rằng nữ idol đang phí phạm một cơ hội lớn để tỏa sáng tại sự kiện danh giá này chỉ vì vấn đề thời gian.

Khoảnh khắc Ningning lướt ngang màn hình trước khi livestream của Vogue kết thúc.

Không ít người hâm mộ tức giận vì việc Ningning đi quá muộn.

Dù xuất hiện muộn màng, nhưng diện mạo của Ningning vẫn khiến giới mộ điệu phải ngẩn ngơ. Ngôi sao 23 tuổi trông vô cùng thanh khiết trong bộ váy đen được Gucci thiết kế riêng. Cấu trúc trang phục tinh xảo cùng sự kết hợp với giày Gucci và trang sức BVLGARI đã tạo nên một màn chào sân hoàn hảo cho nữ ca sĩ K-pop người Trung Quốc.

Đáng chú ý, sức ảnh hưởng của Ningning đã ngay lập tức tạo nên một "cơn địa chấn" mua sắm. Theo một vài nguồn tin từ giới thời trang, đôi bông tai BVLGARI Serpenti Viper bằng vàng trắng và kim cương có giá khoảng 13.700 Euro (hơn 422 triệu đồng) mà cô sử dụng đã nhanh chóng rơi vào trạng thái "cháy hàng" trên website BVLGARI Trung Quốc ngay khi những hình ảnh cận cảnh tại tiệc Met lộ diện.

Món trang duy nhất và đáng chú ý của Ningning lập tức rơi vào tầm ngắm của công chúng xứ Trung

BVLGARI Serpenti Viper White gold 18K.

Sự kiện này diễn ra chỉ một tuần sau khi Gucci chính thức công bố Ningning là đại sứ thương hiệu mới của nhà mốt. Trong thông cáo báo chí, nữ thần tượng sinh năm 2002 chia sẻ rằng bản thân đã lớn lên cùng sự say mê dành cho Gucci và cảm thấy việc được mang những thiết kế của thương hiệu đến với thế hệ mới là một trải nghiệm không tưởng.

Với khởi đầu đầy kịch tính nhưng không kém phần ấn tượng tại Met Gala, công chúng càng thêm mong đợi vào những bước tiến tiếp theo của aespa khi nhóm chuẩn bị phát hành album Lemonade vào cuối tháng 5 sắp tới.

Màn xuất hiện của Ningning tại Met Gala được Vogue châu Á chú ý.

