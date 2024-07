Chuyến du hành diệu kỳ của em bé Việt đến hòn đảo nhỏ trên biển Baltic, nơi toàn cảnh đẹp kỳ ảo và không hề có chiếc ô tô nào

Với những người yêu thích cuộc sống đồng quê giản dị thì có lẽ cái tên Thu Thủy đã không còn xa lạ nữa. Chị Thủy sở hữu kênh YouTube nổi tiếng "Her 86m2", với những video hàng triệu view về cuộc sống thường nhật ở vùng quê xinh đẹp nước Đức.

Các video của chị Thủy chủ yếu xoay quanh ngôi nhà nơi chị đang sống, hướng dẫn làm đồ handmade từ nguyên liệu thiên nhiên, những bữa ăn ngon, cảnh thiên nhiên 4 mùa tuyệt đẹp ở Đức và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới đầy thú vị cùng chồng con.

Sở hữu hơn 2 triệu fan trên kênh "Her 86m2", mẹ con chị Thủy được rất nhiều người yêu mến trên MXH

Có con gái nhỏ làm bạn đồng hành trong các chuyến đi chính là điều hạnh phúc nhất với chị Thủy. Đi đâu cả nhà cũng có nhau, và chồng chị Thủy chính là người cầm máy ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của 2 mẹ con chị. Bé An đã được vi vu khắp châu Âu cùng bố mẹ từ khi còn bé xíu. Đến nay "bản đồ đi phượt" của cô nhóc đáng yêu này đã ghi được rất nhiều vị trí khiến mọi người mơ ước: Sicily, Georgia, Bỉ, Hy Lạp, Cochem... và cả quê hương Việt Nam nữa.

Được bố mẹ nuôi dưỡng và lớn lên ở miền quê xa xôi, trong căn nhà gỗ lâu đời bên cánh rừng nên An là cô bé có tâm hồn rất dịu dàng và mơ mộng. An thích những thứ xinh đẹp mộc mạc giống mẹ, mê làm vườn, yêu cây cỏ hoa lá và say mê với những hành trình khám phá thế giới bao la cùng bố mẹ.

Chuyến đi gần nhất của An với bố mẹ là kỳ nghỉ hè trên hòn đảo nhỏ lãng mạn Hiddensee ở biển Baltic. Hòn đảo dài 17km và chỉ rộng 250 mét ở điểm hẹp nhất. Chị Thủy tiết lộ Hiddensee có lẽ chỉ nổi với người Đức chứ bên ngoài chắc không ai biết đến. Từ đảo lớn Rügen đi phà ra Hiddensee mất 1 tiếng. Nhưng khi đã đặt chân lên đảo thì ai cũng ngỡ ngàng vì sự xinh xắn của vạn vật xung quanh.

Lần đầu tiên đặt chân đến Hiddensee, gia đình chị Thủy đã mê mẩn những ngôi nhà gỗ cổ kính

Căn nhà xinh xắn nơi chị Thủy thuê trên đảo, với mái lợp bằng sậy đặc trưng của miền Bắc nước Đức

Gia đình chị Thủy thuê một căn nhà nhỏ nằm ngay trên vách núi, cạnh bờ biển và có một chiếc đàn dương cầm cũ. Ngôi nhà này nằm ở làng Kloster, có niên đại từ cuối thế kỷ 13. Bé An rất thích thú với ngôi làng cổ này nên cô bé tung tăng cả ngày khắp nơi để ngắm cảnh.

Trên đảo có 4 làng với 1.000 dân sinh sống. Ngay cả trong mùa hè, khi mọi khách sạn trên đảo kín chỗ thì mọi thứ ở Hiddensee vẫn khá yên tĩnh. Góc nào ở đảo cũng đẹp như tranh vẽ, với các đồ vật nhuốm màu cổ tích, cũ kỹ và chứa đựng đầy những câu chuyện hay ho.

Hòn đảo này phù hợp với các gia đình thích sống chậm, với cảnh vật lung linh như phim hoạt hình

Một khung hình đầy thơ mộng, hoang sơ và tràn đầy sức sống mà gia đình chị Thủy đi ngang qua

Hiddensee có những điều đặc biệt khác lạ: không có trung tâm mua sắm hay địa điểm tổ chức tiệc tùng, không có cầu tàu, không có khu nghỉ dưỡng sang trọng nào bên bờ biển, không có nhà hàng cao cấp và không có ô tô. Chỉ có cảnh sát, bác sĩ và cứu hỏa mới được phép sử dụng phương tiện cơ giới. Không có nhiều hoạt động giải trí trên đảo, nhưng thay vào đó thì du khách có thể khám phá vô số thứ khác thú vị hơn. Chẳng hạn như những nơi mà các nhân vật nổi tiếng thế giới từng ở, từng ghé thăm, trong đó có nhà bác học thiên tài Albert Einstein.



Bé An đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ trên đảo cùng bố mẹ. Cô bé được hít hà mùi sóng biển, mùi gió lạnh, được ngắm vô số loài chim, đi giữa cồn cát mọc đầy cây thạch nam bên bờ biển, chạy nhảy trên đồng cỏ nở hoa và leo lên những ngọn đồi nhấp nhô. Hòn đảo này là nơi có nhiều nắng nhất ở Đức nên dù nhiệt độ chỉ khoảng 16 độ C nhưng gia đình chị Thủy đã có một kỳ nghỉ rực rỡ ấm áp.

Bé An được trải nghiệm rất nhiều thứ đáng nhớ trên đảo

Giây phút giản dị bình yên của mẹ con An

Cả nhà cùng nhau đi dạo trên bãi biển trong lành sạch sẽ, ngắm bình minh và hoàng hôn ở chân trời

Chị Thủy có thuê xe kéo trẻ em đề phòng An mỏi chân, nhưng con gái chị nhất quyết không dùng và tự đạp xe 90% thời gian, khoảng 20-30 km mỗi ngày. Đó là một quãng đường ấn tượng so với một bé gái khiến ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ vì quen "đi phượt" cùng bố mẹ từ khi nhỏ xíu nên sức khỏe An rất tốt. Cô bé đã quen với những hành trình dạo chơi ngắm thế giới bằng chính đôi chân tí hon của mình, bởi vậy nên việc chinh phục hòn đảo bé xinh Hiddensee với An quá đơn giản.

Thành quả thu được của An sau kỳ nghỉ hè tuyệt diệu này chính là kho kiến thức cực hay ho về thiên nhiên trên đảo, kỉ niệm đẹp về những buổi sáng đi bộ xuyên rừng để mua bánh cùng bố, giây phút thả mình lách qua cơn gió lộng trên bờ biển mênh mông. Và một album ảnh thơ mộng do chính tay bố An chụp nữa!

An nhí nhảnh tạo dáng trước ngọn hải đăng

An tự giác đạp xe theo bố mẹ, rong ruổi khắp mọi nơi để trải nghiệm Hiddensee

Có bạn nhỏ nào được băng rừng đi ăn sáng chưa? An được thử rồi này!

Ai cũng ước ao được tận mắt nhìn thấy những chú chim trên đảo Hiddensee giống như An. Cô bé đã có những năm tháng tuổi thơ đẹp tuyệt, đầy sắc màu cổ tích ở vô số vùng đất khác nhau. Chị Thủy rất yêu con gái và chỉ mong cô bé lớn lên trong bình yên hạnh phúc. Chẳng mê máy tính điện thoại hay bất kỳ chương trình giải trí nào, An chỉ thích lấp đầy thời gian bằng những chuyến du hành đầy háo hức bên bố mẹ mà thôi.

Bà mẹ 9X chia sẻ: "Bạn đã bao giờ thấy mình bị cuốn hút bởi thế giới đầy mê hoặc của những bộ phim Studio Ghibli chưa? Bất cứ khi nào mình xem phim của Ghibli, mình đều cảm thấy hoài niệm, ma thuật, kỳ ảo, giống như một giấc mơ vậy.

Những câu chuyện kể về cuộc sống đời thường của các nhân vật đột nhiên lạc vào những nơi huyền diệu và vô danh. Nhưng ngay cả những sinh vật ma thuật ấy, cũng thấy mê đắm những thứ đời thường.

Khi nhìn An, mình cũng thấy được điều tương tự trong con. Những điều nhỏ nhặt mà chúng ta không nghĩ tới vì bản thân mình đã quá quen với chúng, nhưng trong phim, đó dường như là điều phi thường nhất trên thế giới. Và đó chính là cảm xúc của Ghibli, tạo ra phép thuật từ những khoảnh khắc bình thường nhất".